Mar Espinar: "La moción de censura a Almeida no está ahora mismo sobre la mesa"

Mar Espinar (Granada, 1982) ha vivido el estallido del caso Ayuso encerrada en casa por culpa del coronavirus. Como un "león enjaulado", la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid se ha ido enterando de todas las derivadas municipales alrededor del escándalo. Primero, de la supuesta operación de espionaje que se habría orquestado en la oscuridad de alguna empresa pública local –algunas informaciones señalaron la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)– contra el entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Luego, de la rueda de prensa del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, negando categóricamente todas estas informaciones, pero hablando exclusivamente en su condición de regidor. Y más tarde, de la salida del coordinador general de la Alcaldía, Ángel Carromero, a quien los medios implicaban en la trama. "El PP ha creado una crisis institucional como nunca antes había vivido", señala la concejala.

Espinar recibe a infoLibre en su despacho, ubicado a solo unos pasos de la Plaza de la Villa, la que fuera sede del Ayuntamiento de Madrid antes de su traslado al Palacio de Cibeles. Una estancia amplia en la que destaca un ajedrez junto a la entrada. Pero no son esas fichas las que se mueven este lunes en la capital. Más bien, el jaque al rey se está organizando en la calle Génova. Sin embargo, la portavoz socialista prefiere no entrar demasiado en esa cuestión que está marcando la agenda política del día. "No me importan los problemas internos que tengan ellos", viene a decir. No quiere que se pierda el foco. Que la guerra acabe enterrando lo verdaderamente importante: "Si se han utilizado o no recursos públicos con fines partidistas". Un asunto en el que incidirán este mismo martes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el primero tras el estallido del escándalo.

¿Qué espera sacar en claro el Grupo Socialista del primer Pleno tras el estallido del caso Ayuso?

Primero, queremos saber si se han utilizado o no recursos públicos con fines partidistas por parte del PP. Y segundo, ver la predisposición que tiene el Gobierno para esclarecer o no estos hechos, comprobar si realmente oculta algo. Desde luego, ya es un mal indicio que Almeida lleve escondido cuatro días o que toda la información que le ha solicitado su socio de Gobierno todavía no se le haya trasladado.

El PSOE no va a parar hasta llegar al final. Sabemos que la institución, por parte de Almeida, está completamente pervertida, porque usa ese escenario para ser el vocero de Pablo Casado

Ustedes, con un consejero en la Empresa Municipal de la Vivienda, ¿nunca tuvieron indicios de que se estuviesen produciendo movimientos de este tipo?

Si no lo sabía ni el propio Mariano Fuentes, que es delegado del área y miembro también de ese Consejo de Administración, nosotros no teníamos ningún conocimiento. De todos modos, no descarto la idea de que nos estén poniendo la EMVS como zanahoria y que el problema esté en otra parte. Son muy pocos los contratos que se hacen dentro de la empresa, por lo que es muy fácil comprobarlo, y nosotros lo hemos hecho y no hemos visto nada.

El PSOE, no obstante, no va a parar hasta llegar al final de la cuestión. Sabemos que la institución, por parte de Almeida, está completamente pervertida, porque usa ese escenario para ser el vocero de Pablo Casado. Ahora, queremos saber si se utilizaron los recursos del Ayuntamiento para su propio partido.

Cuando dice que el problema puede estar en otra parte, ¿apunta hacia algún sitio en concreto?

No. Pero vamos, que cuando el río suena, agua lleva. Nosotros llevamos este martes al Pleno una moción de urgencia con la que pretendemos justo eso, abrir el abanico, no centrarnos exclusivamente en la EMVS y ampliar el foco a todas las empresas públicas, solicitando información detallada de cada una de ellas. En el PP no entienden la política como un servicio público, sino como propio. Por eso, tengo ligeras sospechas de que pudiera haber aquí algo mucho más gordo de lo que somos conscientes ahora mismo.

¿Qué es lo que se va a solicitar exactamente en el Pleno a través de esa moción?

Tiene tres puntos. En primer lugar, que por parte del alcalde o en quien él delegue se emita un informe detallado sobre las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos de la investigación interna realizada en el Ayuntamiento de Madrid. En segundo lugar, que por parte del delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se emita un informe sobre sus actuaciones y entrevistas con empleados de la EMVS y de la EMT y se aporte la documentación relativa al caso que obren en su poder. Y, en tercer lugar, que por parte de la coordinación general de contratación y política financiera se emita un informe en el que se ponga de manifiesto que no existió ningún tipo de expediente cuyo objeto fuera la contratación de servicios de investigación a terceros durante 2020 y 2021. Ahí es donde entran todas las empresas.

Lo que debería hacer Almeida es salir de debajo de la cama y dar la cara, porque de momento solo ha dado una rueda de prensa y no se le ha vuelto a ver

¿Considera incompatible el ser alcalde de Madrid con ser portavoz del PP?

No, considero que es incompatible para el señor Almeida porque ha demostrado que una vez que fue nombrado portavoz nacional dejó de ser alcalde, dedicándose única y exclusivamente a defender a su amo y señor. Tuvo una oportunidad extraordinaria para hacerlo bien, porque es un hombre inteligente, pero optó por venderse a su partido y no rendir cuenta ante los madrileños.

Ahora, después del revolcón que se ha llevado, no me extraña que diga que quiere dejar la portavocía nacional de su formación. Pero Madrid no es un plan B. Y aquí, pido a la señora [Begoña] Villacís que no le haga creer el señor Almeida que ese paso serviría de algo después de la crisis institucional que el PP ha creado en el Ayuntamiento de Madrid. Si realmente quiere hacer algo bueno por el consistorio, que deje la alcaldía.

¿Considera que con los indicios que hay sobre la mesa Almeida debería dar un paso atrás?

Lo que debería hacer es salir de debajo de la cama y dar la cara, porque de momento solo ha dado una rueda de prensa y no se le ha vuelto a ver. Yo le presuponía una valentía que, desde luego, está dejando claro que no tiene. Ha decidido esconderse como las ratas.

Entiendo perfectamente el enfado de Begoña Villacís y comparto con ella la prioridad que hay ahora mismo sobre la mesa: saber lo que ha pasado y para qué se está usando el Ayuntamiento de Madrid

Desde Ciudadanos se han mostrado muy molestos con el escándalo. Sobre todo, por no haber sido informados de lo que estaba pasando. ¿Cómo es ahora mismo la relación que existe entre su grupo y el de Cs?

No me extraña, no sabía lo que estaba haciendo la otra mano del Gobierno. La relación entre Ciudadanos y el Grupo Municipal Socialista es todo lo cordial que puede ser, teniendo en cuenta que hay unas diferencias ideológicas importantes. En cualquier caso, quiero decir que entiendo perfectamente el enfado de Begoña Villacís y comparto con ella la prioridad que hay ahora mismo sobre la mesa: saber lo que ha pasado y para qué se está usando el Ayuntamiento de Madrid.

¿Ha habido llamadas a lo largo del fin de semana con el grupo parlamentario de Ciudadanos?

No. Yo este fin de semana hablé con el señor Almeida y le puse sobre la mesa la importancia de que diera la cara, de que se reúna con los portavoces y de que explique todo lo que sabe con papeles. Si no hay nada que ocultar, no puede tener miedo.

¿Y qué le trasladó Almeida?

Que había una comisión extraordinaria, un Pleno... Convocará esa reunión porque torpe no es.

¿Hay margen para una moción de censura?

Ahora mismo ese escenario no está sobre la mesa. Las prisas yo creo que no son buenas. Y en cualquier caso, será Ciudadanos el que tenga que decirlo.

¿Ustedes darían sus votos a Villacís para que fuera alcaldesa?

Ahora lo prioritario es conocer lo que ha sucedido. Pero si se abriera ese escenario, el PSOE, por supuesto, va a estar dispuesto a explorarlo. Nosotros ya apoyamos a Manuela Carmena porque entendíamos que había que sacar al PP del Gobierno, porque no saben gobernar si no es corrompiéndose. Y si una vez más este partido ha hecho un uso indebido de los recursos públicos de los madrileños, por supuesto que estaremos para que Madrid recupere la dignidad y la política. Y lo haremos siempre, porque nosotros entendemos la política como un servicio público, útil.

"Me encantaría ser candidata a la Alcaldía de Madrid, pero eso en mi partido lo tendrán que decidir los militantes

¿Les preocupa que el enfrentamiento dentro del PP termine por dar un nuevo impulso a la extrema derecha?

La extrema derecha me preocupa mucho porque está poniendo en cuestión derechos que teníamos asumidos, conquistados. En el PSOE siempre hemos dicho que había que tener mucho cuidado con lo que representaba Vox, con un discurso muy de estómago, muy de sensaciones. A esto se le añade, además, que tenemos una derecha a nivel nacional completamente desnortada, desatada, sin ningún sentido de responsabilidad y sin ningún proyecto que vaya más allá de recuperar el poder.

La pasada semana Ayuso reconoció abiertamente que su hermano había cobrado por hacer unos determinados servicios en el marco de un contrato que recibió otra empresa de un amigo íntimo de la familia con la administración. ¿Tanto se han rebajado las exigencias democráticas como para que se pueda reconocer sin complejos algo así?

Eso parece, se han rebajado las exigencias democráticas. Casado, no hace tanto, salió en las radios diciendo que su obligación era garantizar la honorabilidad de su partido y que por eso se había investigado lo que estaba haciendo Díaz Ayuso. Pero en pocas horas se encontró con dos manifestaciones en Génova, una reunión con Ayuso y toques de los barones y, al final, no todo era tan grave como decía. ¿Por qué? Porque ve peligrar su posición dentro del partido y, al final, lo único que le importa es mantenerse. La honorabilidad del PP, que se hagan las cosas bien o que no se corrompan las instituciones se deja en un segundo plano. Es, en definitiva, una huida hacia delante para permanecer donde está.

Lleva desde septiembre al frente del PSOE en el Ayuntamiento. ¿Le gustaría ser cabeza de lista en los próximos comicios?

Por supuesto, me encantaría ser candidata, pero eso en mi partido lo tendrán que decidir los militantes. Además, ahora hemos abierto una nueva etapa en la que creo que hemos acertado con la tecla. Tenemos una relación mucho más directa con los ciudadanos, nos estamos pateando los distritos, la comunicación con los vecinos está funcionando mucho mejor. Hemos entendido el error que cometimos cuando el partido perdió la capacidad de hablar para los mayorías, con un lenguaje que entendiera todo el mundo, y de centrarnos en los problemas reales de los ciudadanos.