Almeida niega el espionaje a Ayuso desde una empresa municipal: "No hay ni encargo ni pago"

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este jueves que se haya producido una reunión entre un trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y un detective para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus familiares.

"Una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza", ha expresado en una comparecencia en el Palacio de Cristal de Cibeles, en la que no ha respondido preguntas como portavoz nacional del PP, ha recogido Europa Press.

Este supuesto espionaje al hermano de la presidenta regional desde la EMVS ha reabierto la guerra interna que mantienen entre la Dirección Nacional del PP y el equipo de la dirigente. Según ha publicado El Confidencial este jueves, fue el exministro de Justicia y exalcalde madrileño, Alberto Ruiz Gallardón, el que informó a Almeida del supuesto espionaje.

El pasado mes de diciembre avisaron a la presidenta madrileña de que una agencia de detectives había recibido el encargo en nombre de la Empresa Municipal de la Vivienda del Consistorio de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, según ha publicado El Mundo y han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno. Buscaban un extracto de cuenta bancaria del hermano de Ayuso y la declaración de proveedores ante la Agencia Tributaria de la empresa Priviet Sportive SL a la que la Comunidad de Madrid había otorgado en plena pandemia un contrato de 1,5 millones para la compra de mascarillas. Querían saber si esta compañía le había abonado alguna cantidad.

Martínez-Almeida ha expuesto que se realizó un "análisis de la contratación de la EMVS los dos últimos años pata determinar si el detective o la empresa pata la que trabaja ha tenido un contrato con la EMVS, y no hay contrato ni con la EMVS ni con el detective ni con la empresa para la que trabaja", ha apostillado.

La versión del PP

Ante estas informaciones, el Partido Popular emitió un comunicado este miércoles por la noche en el que desmientía "tajantemente" las informaciones publicadas en relación a una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid". En este sentido, la formación avisó de que tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades.

Sin embargo, y según publica El País, la dirección nacional del PP ha confirmado que investiga desde octubre si el Gobierno de Ayuso pudo adjudicar irregularmente a un conocido, amigo de su hermano, un contrato de mascarillas por 1,5 millones de euros durante los peores meses de la pandemia. Génova quiso que Ayuso diera explicaciones el pasado mes de diciembre y la convocaron a una reunión en la que la dirigente madrileña aseguró que no había nada irregular y que si sospechaban de ello el que tendría que responder era su hermano. Según otros dirigentes conservadores, publica El País, el PP amenazó a Ayuso con difundir la información sobre los contratos si no abandonaba la carrera por la presidencia del PP de Madrid.

El secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha anulado a última hora de la tarde un desayuno informativo que tenía previsto en Alicante este jueves.