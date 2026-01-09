Israel ha matado a 439 palestinos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego

El Ejército israelí ha matado a al menos 439 personas en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó este viernes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior, informa EFE.

El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron ayer los cuerpos de 14 fallecidos y 17 heridos. Además, agregó que el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 1.223.

Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego

Israel ha violado 1.193 veces el último alto el fuego en Gaza, auspiciado por Estados Unidos y que entró en vigor el pasado 10 de octubre, según comunicó este viernes el Gobierno de Hamás en la Franja.

De acuerdo a su recuento, esos incumplimientos a la tregua han dejado ya 484 muertos y 1.206 heridos, así como 50 detenciones ilegales por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Estas violaciones, según el Gobierno de Hamás, se producen mediante ataques, incursiones o redadas israelíes más allá de la llamada línea amarilla.

La línea amarilla es la demarcación a la que se retiraron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea poco definida y las fronteras de Gaza con Israel y con Egipto, todo el perímetro, más del 50% del enclave, está bajo control militar del Ejército.

"Instamos al presidente Trump, a los patrocinadores del acuerdo, a los mediadores y garantes, a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas a que asuman sus responsabilidades legales y morales, y obliguen a la ocupación israelí a cumplir plenamente con sus compromisos", indicaron hoy en un comunicado desde la portavocía del Gobierno de Hamás en Gaza.

Asimismo, inciden en que supuestamente Israel solo ha cumplido el 43% de sus compromisos con respecto a la entrada de camiones autorizados con ayuda humanitaria. "No han cumplido (Israel) ni siquiera con la cantidad mínima de ayuda acordada, con solo 23.019 de los 54.000 camiones autorizados a entrar en Gaza durante el período de 90 días (un promedio de tan solo 255 camiones al día, en comparación con los 500 camiones diarios acordados)", reportó el Gobierno de Gaza.

Asimismo, también culparon al Ejecutivo liderado por Benjamin Netanyahu de llevar a la práctica una "política deliberada de hambruna", a la que, según ellos, se suma la "insistencia israelí de cerrar los cruces fronterizos e impedir la entrada de casas móviles, caravanas y materiales de refugio, como tiendas de campaña y lonas de plástico".

"Más de 127.000 tiendas de campaña han quedado inutilizables y ya no ofrecen ni la más mínima protección a los más de 1,5 millones de desplazados. Todo esto coincide con la llegada de un frío extremo a Gaza", concluye el comunicado.

El genocidio continúa en Cisjordania: "Los colonos creen que la guerra no debería parar" Ver más

Además, desde el 10 de octubre, los equipos de Defensa Civil gazatí han realizado 688 rescates entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80% de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

La ofensiva israelí desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha matado a al menos 71.409 palestinos y ha dejado 171.304 heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según los últimos datos compartidos por Sanidad.