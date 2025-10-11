El primer día de alto al fuego en Gaza regala una "noche tranquila" a los palestinos

La noche de este sábado se convierte en la primera "tranquila" en la Franja de Gaza, tras meses de incesantes bombardeos. Ha transcurrido un día desde el esperado alto al fuego en el territorio palestino; ahora, los residentes se centran en volver a lo que queda de sus casas y recuperar a sus difuntos que, según cálculos del Ministerio de Sanidad de Gaza, ascienden a unas 7.000 personas entre los escombros de la Franja. No obstante, la ayuda humanitaria que debería entrar al territorio palestino, en virtud al acuerdo de alto al fuego, aún no ha llegado.

"Anoche fue una noche tranquila, la primera noche sin bombardeos desde el comienzo de la guerra a excepción de los días de calma de noviembre de 2023 y enero de 2025", dijo a EFE Mohammad, un médico gazatí, desde la ciudad de Gaza. Este médico solo recuerda ese silencio en las dos treguas anteriores, que también dieron un respiro a los gazatíes. A su hospital, dice, ya no están llegando las decenas de muertos que ingresaban antes cada día, sino los cuerpos de los cuerpos que se van recuperando poco a poco de los escombros.

"Por primera vez en mucho tiempo, conseguimos dormir sin miedo ni preocupaciones", explicó por su parte Zaher, otro gazatí que tuvo que abandonar la capital hace unas semanas con su familia para desplazarse hasta Deir Al Balah, en el centro, y refugiarse allí en una tienda de campaña.

Zaher recuerda cómo anoche los gazatíes salieron a las calles arrasadas de Deir Al Balah y pudieron caminar por ellas tranquilos, saludando a sus amigos y celebrando un esperado fin de la ofensiva.

Ahora, se centra en buscar algún sitio donde vivir con su esposa y cuatro hijos en la ciudad de Gaza, donde los precios de la vivienda, dice, se han triplicado a causa de la poca oferta, ya que muchos edificios están dañados o completamente arrasados por Israel. Entre ellos su casa, que fue destruida al principio de la ofensiva.

Desde que este viernes entrara en vigor a mediodía hora local el alto el fuego pactado por Israel y Hamás, miles de personas están volviendo desde sus refugios en el sur a la ciudad de Gaza, donde solo quedaron alrededor de 250.000 gazatíes de los más de un millón que vivían allí, ante la operación israelí para invadirla.

Ahora, las tropas están detrás de la conocida como "línea amarilla" del repliegue y controlan alrededor de la mitad del territorio del enclave -antes el 80 %-, para que las milicias palestinas reúnan a los rehenes allí cautivos y los liberen en los próximos dos días.

Mientras, los gazatíes celebran poder volver a respirar tranquilos y, destaca Zaher, volver a "caminar por las calles en paz".

La ayuda humanitaria pactada en el acuerdo de alto el fuego aún no ha entrado en Gaza

Los seiscientos camiones diarios que deberían entrar en la Franja de Gaza en virtud al acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, aún no han entrado en el territorio palestino, confirmaron a EFE responsables de seguridad israelíes.

En la ciudad de Gaza (norte), EFE pudo comprobar que aún no ha llegado ningún camión con comida de la ayuda humanitaria que debería entrar en el territorio de acuerdo al alto el fuego.

Según dichos responsables, la entrada diaria de "600 camiones de ayuda humanitaria operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes", contemplada en el acuerdo, se hará "estos días", sin concretar cuándo ocurrirá exactamente. Dicho acuerdo, firmado este jueves entre Israel y Hamás en Egipto y al que tuvo acceso EFE, estipula que la entrada de ayuda se iniciaría "de inmediato", .

Las fuentes israelíes indicaron que los camiones que entren "transportarán principalmente alimentos, equipo médico, suministros para albergues, así como combustible para operaciones esenciales y gas para cocinar". Además, Israel dejará entrar "equipo esencial para la reparación de infraestructuras críticas, como tuberías de agua, sistemas de alcantarillado y panaderías".

Los camiones circularán con libertad, dijeron las fuentes, entre el norte y el sur a través de la carretera costera de Al Rashid y la calle Salah Al Din, que atraviesan la Franja.

En este primer repliegue Israel permanece sobre un 53 % del territorio gazatí, si bien antes del alto el fuego dominaba más del 80 %.

Sanidad de Gaza cree que hay aún al menos 7.000 muertos entre los escombros de la Franja

El Ministerio de Sanidad de Gaza cree que hay aún al menos 7.000 cuerpos de personas muertas entre los escombros de la Franja, de los cuales 3.600 tienen nombres y apellidos al haber sido denunciados como desaparecidos por sus familias.

Según informó este sábado a EFE el director de la unidad del Ministerio de Sanidad de Gaza a cargo del recuento de fallecidos, Zaher Al Waheidi, se estima que esas 3.600 personas denunciadas como desaparecidas por las familias se corresponderán en una gran mayoría con personas muertas cuyos cuerpos no han podido ser recuperados.

Además de esas personas por recuperar, Al Waheidi indicó que hay al menos un número similar de fallecidos que no han sido denunciados. Esto es porque, detalló, la ofensiva de Israel en Gaza ha matado a familias enteras y en ese caso no queda nadie para reclamar a los desaparecidos.

Según cifras del Gobierno de Gaza, más de 2.700 familias gazatíes, las cuales superaban en total las 8.500 personas, han sido borradas del registro civil y hoy no queda vivo ninguno de los miembros que componían esas familias.

Según Al Waheidi, en las morgues de los hospitales de Gaza hay además aún 600 cuerpos recuperados de entre los escombros y las calles bombardeadas del enclave palestino que no han podido ser identificados.

Con el alto el fuego en Gaza que entró en vigor este viernes y el desplazamiento de las tropas israelíes hasta una primera línea de retirada, ahora las tareas de los servicios de rescate gazatíes están centradas en recuperar a los muertos en zonas a las que no podían acceder antes por la presencia el Ejército de Israel.

De hecho, solo en la jornada de ayer los equipos de Defensa Civil recuperaron 99 cuerpos en diferentes áreas de la Franja de Gaza.

Además, hay cadáveres sepultados bajos montañas de escombros a los que no se llegará hasta que haya maquinaria disponible para ello, ya que en estos momentos los equipos de rescate cuentan con recursos insuficientes para hacer frente a estas labores

Los gazatíes podrán regresar por el cruce con Egipto por primera vez desde octubre de 2023

Por primera vez desde que comenzó la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, se permitirá el regreso de residentes a Gaza a través del cruce sureño de Rafah con Egipto, según informaron a EFE responsables de seguridad israelíes este sábado, que no detallaron cuándo ocurrirá eso.

La entrada al enclave palestino a través de dicho cruce estará sujeta a la aprobación israelí y a un mecanismo específico que se coordinará con Egipto, como parte de la "cláusula humanitaria" del acuerdo de alto al fuego firmado este viernes entre Israel y Hamás, precisó la fuente.

Según dicha cláusula, la salida de personas por Rafah continuará realizándose bajo supervisión de la Unión Europea, siguiendo un procedimiento similar al aplicado en enero de 2025.

El portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee, advirtió este viernes en un comunicado a los residentes de Gaza que resulta "extremadamente peligroso acercarse a la zona del cruce de Rafah", ya que es una de las áreas de donde las fuerzas israelíes no se han retirado todavía.