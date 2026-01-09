España pone en libertad al 'Negro Willy', uno de los criminales más buscados de Ecuador

Una vez más, la Justicia española da muestras de no saber lo que tiene entre manos. Tras anteriores liberaciones de sospechosos que acabaron en fuga, tales como las de Karim Bouyakhrichan, uno de los jefes de la Mocro Mafia, o Fikri Amellah, considerado uno de los mayores capos de la droga del Sur de Europa, acaba de conocerse una noticia aún más inquietante: William Jofre Alcívar Bautista, alias El Negro Willy o El Comandante Willy, ha sido puesto en libertad por orden de la Audiencia Nacional. Se trata del jefe de Los Tiguerones, una de las grandes organizaciones narcocriminales que operan en Ecuador, que había sido detenido por la Guardia Civil en Tarragona en octubre de 2024.

Los motivos que llevaron oficialmente a la Audiencia Nacional a decretar la puesta en libertad del jefe criminal, al que Ecuador considera un objetivo prioritario, se centran en que el país sudamericano no habría aportado las garantías suficientes para asegurar que el acusado seguiría con vida una vez que fuese extraditado a su país. Ello es así porque, según consta, tendría multitud de enemigos de otras redes criminales, y las prisiones ecuatorianas serían un lugar en el que podrían darle muerte. Así lo han conseguido probar sus siempre bien pagados representantes legales, y así lo entendió el tribunal español.

Presuntos narcos embisten un vehículo de Aduanas en una playa de Huelva Ver más

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, mostró su profundo malestar ante la decisión que, eso sí, incluye medidas cautelares, pues el presunto jefe criminal debe comparecer periódicamente ante la Audiencia y no puede abandonar el país hasta que se resuelva el caso. El representante del Gobierno ecuatoriano advierte que "los españoles no pueden estar tranquilos con ese terrorista libre en sus calles", al tiempo que explica que, en el marco de su actividad delictiva, ha llegado a amenazar al propio presidente del país, Daniel Noboa, y a él mismo, el ministro del Interior.

Ecuador interesa su extradición con arreglo al tratado bilateral existente entre ambos países. El Comandante Willy es muy respetado en el marco del crimen organizado. Los miembros de Los Tiguerones hacen una señal con los dedos en forma de W para rendir pleitesía a una persona que comenzó como guardia en las cárceles hasta crear la gran red criminal que lucha por cuotas de poder con otras como Los Lobos y Los Choneros, las más fuertes del país.

Se le atribuye, además, la autoría intelectual del asalto a un canal de televisión ecuatoriano cuando estaba emitiendo en directo, hechos de los que informó en su día Narcodiario.