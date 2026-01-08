Presuntos narcos embisten un vehículo de Aduanas en una playa de Huelva

La playa de La Antilla, muy cerca de la desembocadura del río Piedras y a poca distancia de El Rompido y Punta Umbría, lugares clásicos de descargas de estupefaciente, fue escenario en la madrugada de este sábado de un nuevo episodio violento que tuvo como víctimas a las fuerzas de seguridad. En la provincia de Huelva y, por lo tanto, próximo al lugar donde una narcolancha embistió mortalmente a un agente de la GNR portuguesa hace escasos meses, un todoterreno de gran cilindrada se llevó por delante a un vehículo de Vigilancia Aduanera. Por suerte, no se lamentaron heridos.

Los hechos ocurrieron en plena noche y, según adelantó Huelva Información y confirmaron fuentes confidenciales cercanas a Vigilancia Aduanera, se produjeron cuando el coche que embistió a los agentes circulaba sin luces por la citada playa. Era un momento de bajamar, precisamente uno de los que utilizan los narcos para realizar descargas en esa zona, pues el calado desciende de forma considerable e impide la llegada de las embarcaciones de las fuerzas de seguridad a las cercanías de los arenales.

En el momento en el que el todoterreno que iba sin luces –indicio claro de que estaba realizando alguna actividad clandestina, probablemente narcotráfico– se percató de la presencia del coche de los agentes, lo embistió con fuerza, dejándolo inservible y lanzándolo hacia el agua. Los funcionarios aduaneros consiguieron realizar una maniobra evasiva y, gracias a las medidas de seguridad de su propio turismo, resultaron ilesos.

Otro elemento que lleva a pensar que los autores de los hechos eran narcos es que no prestaron ayuda tras el impacto, al contrario. Se dieron a la fuga para, presuntamente, ejecutar el plan que tenían diseñado. Se sospecha de una descarga, bien de hachís, lo más tradicional en esta zona, bien de cocaína, cada vez más común en toda la provincia y especialmente en el entorno donde se produjo el incidente.