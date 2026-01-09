La inacción de la UE frente a Trump alarma a los partidos de izquierdas y compromete al PP

¿Qué hará la Unión Europea si Donald Trump decide invadir de manera unilateral Groenlandia como ya ha amenazado con hacer? Nadie lo sabe. Bruselas se mueve de manera muy lenta y desdibujada ante el agitado contexto internacional y el nuevo rumbo emprendido por la Casa Blanca con su intervención en Venezuela.

La UE se mueve sólo a base de comunicados, sin dar un golpe en la mesa ante el ejercicio de imperialismo de Trump. Y el aliento lo siente en la nuca misma de Dinamarca, con la idea de Washington de ocupar Groenlandia, que también es territorio OTAN. Por el momento, los líderes europeos, con una profusa mayoría conservadora y del PPE (Partido Popular Europeo), ríe las gracias al norteamericano.

España es un país profundamente europeísta, como sus grandes partidos, pero ahora nota de lleno esa inacción de Bruselas y su caída como gran actor internacional frente a un mundo que se divide en las esferas de Estados Unidos, Rusia y China.

Esta sensación la concretaba estos días Josep Borrell, pieza clave durante estos años en la UE por su antiguo papel de Alto Representante. El también exministro español de Asuntos Exteriores ha lamentado durante las últimas horas la “mansedumbre” del bloque comunitario ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y ha pedido directamente a Bruselas que deje de ver a Washington como “su gran aliado”.

"Estados Unidos está dispuesto a instaurar un orden dirigido por él [Donald Trump] en áreas de influencia y seguir confiando en que es nuestro gran aliado es negar la realidad", dijo Borrell en una entrevista con la Agencia Efe, donde se preguntó: "Si mañana Trump decide tomar por la fuerza Groenlandia –que no le sería muy difícil porque ya tiene allí bases americanas suficientes para arriar la bandera danesa y poner la americana sin pegar ni un tiro–, ¿qué diríamos los europeos o que podríamos hacer?". Por eso, su solución pasa por la búsqueda en la UE de medios para asegurarse su propia defensa: "Europa ha vivido cómodamente bajo el paraguas protector de Estados Unidos, hoy es un protectorado militar y eso no es una buena solución porque, si el protector decide no protegerte, te quedas desnudo".

El Gobierno trata de presionar a los socios europeos

El Ejecutivo trata de empujar a Bruselas a tener una posición más decidida. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, instó a sus colegas europeos a alzar la voz de manera “unida y fuerte” y a asumir “su propia soberanía”. Para él, debe haber una respuesta conjunta: “Aislarnos del mundo es una opción destinada al fracaso”.

El análisis hecho durante estos días por Albares pasa por la existencia de un desafío al derecho internacional, que también asumen partidos políticos dentro de la UE. "Quieren dividirnos y debilitarnos". Para el responsable diplomático español, Europa es una potencia económica pero tiene que dar el salto para convertirse en una potencia política: "Si renunciamos a lo que somos, renunciamos a nuestra voz y peso en el mundo".

España es el país de la UE que está condenando con más contundencia las acciones de Estados Unidos y también está buscando alianzas fuera del ámbito de Bruselas, como se evidenció con el comunicado firmado junto a Brasil, Colombia, Chile y Uruguay. Asimismo, Albares ha lanzado la idea esta semana de promover una alianza mundial por el multilateralismo frente a quienes buscan deslegitimarlo.

“No debemos callarnos”, fue el mensaje que lanzó también el presidente, Pedro Sánchez, durante su encuentro el jueves con los embajadores españoles reunidos en Madrid, a los que trasladó: “Esta Administración es una Administración pro-atlantista. Pero el atlantismo no significa vasallaje, significa el tener una cooperación leal de igual a igual, que se defina por objetivos comunes, tanto por parte de Norteamérica como por parte de Europa”.

Contra el "vasallaje"

El descontento con el papel de la UE también se ha visibilizado a través de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha manifestado en estos trepidantes días que la Unión "no puede tolerar relaciones de vasallaje" con Estados Unidos. Ha cargado contra el “ordeno y mando” de Trump y ha advertido de que sus amenazas sobre Groenlandia “no son una broma”.

"Europa no está haciendo lo que tiene que hacer", ha lanzado la también ministra de Trabajo y Economía Social.

Desde Podemos se está denunciando además la situación de inacción internacional frente a Trump y Estados Unidos, un país, según señaló la eurodiputada Irene Montero, "criminal, terrorista, dispuesto a saltarse todas las normas del derecho internacional más básicas, financiar un genocidio, dar golpes de Estado, hacer una agresión militar ilegal como la que ha practicado contra Venezuela, secuestrar a su presidente y además decir abiertamente que es por petróleo". El partido morado, ante la coyuntura actual, apuesta decididamente por salirse de la OTAN y es contrario al posible envío de tropas por parte de España a Ucrania si se alcanza un acuerdo de paz.

El PP lo fía todo al Partido Popular Europeo

Trump asegura que el control sobre Venezuela podría durar años Ver más

Y, mientras, el Partido Popular sigue atrapado en sus propias contradicciones intentando no criticar a Trump por la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, una figura que ha sido utilizada por Génova 13 durante años para tratar de desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez. Los de Feijóo dejan su posición respecto a Groenlandia en manos de la UE, donde domina el PPE.

Los populares no han salido a criticar a Trump en público a pesar de que lo ha hecho incluso la fundación FAES de José María Aznar. Génova 13, a través de Juan Bravo, se limitó a secundar el comunicado de los países europeos y a mostrar su “máximo respaldo” a Dinamarca.

"Respetamos la posición que adopte Dinamarca, que es el país soberano y socio aliado en el ámbito de la Unión Europea", apuntó Bravo esta semana.