Trump dice que ha cancelado una nueva oleada de ataques en Venezuela por su colaboración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que ha decidido cancelar la segunda ola de ataques que tenía "inicialmente prevista" contra Venezuela, dada la cooperación que está obteniendo del país sudamericano, según informa EFE.

En un mensaje en su red social Truth, el presidente de Estados Unidos explicó que esa segunda oleada de ataques, con la que amenazó a Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro, "parece innecesaria".

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su 'búsqueda de la paz'. Este es un gesto muy importante e inteligente", señaló el mandatario republicano en un mensaje que también ha sido divulgado por el Departamento de Estado en la red X.

Y agregó que "Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas".

"Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista inicialmente, que parece innecesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad", precisó.

Reiteró, además, que "las grandes petroleras invertirán al menos 100.000 millones de dólares, con ellas me reuniré hoy en la Casa Blanca", en alusión al encuentro que mantendrá este viernes con las empresas del país para planificar la extracción de crudo venezolano.

Con esto parece que la colaboración entre ambos países avanza. Delcy Rodríguez ha sido la elegida por Trump para llevar a cabo una transición que, según ha confirmado el mandatario estadounidense, parece que va a durar bastante tiempo. La ex número dos del régimen estaría dirigiendo según las directrices del país norteamericano. Con su elección, Trump ha dejado a un lado a la líder de la oposición María Corina Machado, quien apoyó la intervención de Estados Unidos frente a una Rodríguez que sigue con un discurso en el que apoya a Maduro, aunque detrás de cámaras este colaborando con quien lo ha capturado.