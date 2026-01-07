El Gobierno ve lejos el envío de tropas a Ucrania, pero aseguran que España debe tener un papel importante

El Gobierno ha alejado este miércoles el posible envío de soldados europeos a Ucrania, recordando que todavía no hay un plan de paz, pero ha defendido la participación de España: "Hemos enviado tropas de paz a todas latitudes; ¿cómo no lo vamos a hacer a Ucrania, si estamos hablando de Europa?", se ha preguntado la portavoz, Elma Saiz, y ha informado EFE.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros, Saiz ha explicado que están fijando la agenda para reunirse con los grupos políticos, aunque Vox no figurará en esa ronda porque ya saben lo que piensa y cada vez que ha opinado, "más que al lado de Ucrania se ha posicionado al lado de Orban", el primer ministro húngaro.

El objetivo de la ronda será informar a los distintos partidos de las conclusiones de la reunión que mantuvo este martes en París la llamada Coalición de voluntarios, que abordó la posibilidad del desplegar una fuerza multinacional en Ucrania tras cerrase un plan de paz. "Veremos cómo todo se va desarrollando, lo que todo el mundo sabe es que España siempre ha estado con un papel muy importante en todas las misiones de paz", ha destacado Saiz.

A su lado, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha querido dejar claro que no hay ningún plan de envío de tropas, solo un "esbozo de ideas" para cuando se logre un posible plan de paz que sigue lejos, ya que no hay en vigor ni un alto el fuego.

Albares ha considerado que el PP está "muy desubicado" en política internacional y le ha asegurado que cualquier decisión que se tome se hará con consenso europeo, marco en el que se viene trabajando desde el primer día, y con respeto a la legalidad internacional.

En ese contexto, ha precisado que cuando es el propio país el que solicita el envío de tropas, en este caso Ucrania, no se necesita un mandato de Naciones Unidas que lo ampare. "Pero todavía estamos muy lejos de que haya un plan; hay un esbozo de ideas para que haya un plan de paz, pero a estas horas Rusia sigue adelante con su guerra de agresión", ha insistido el ministro.

Los europeos, ha insistido, trabajan unidos porque la respuesta que se de en Ucrania marcará el futuro esquema de esa seguridad europea.