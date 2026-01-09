EEUU intercepta otro petrolero parte de la "flota fantasma" venezolana en el Caribe

Fuerzas conjuntas de Estados Unidos interceparon este viernes al petrolero Olina en aguas del Caribe, en una acción coordinada entre los departamentos de Guerra y de Seguridad Nacional (DHS), informó el Comando Sur y recogió EFE.

La operación, que se realizó antes del amanecer, contó con la participación de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje.

En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un "mensaje claro" de que "no existe refugio seguro para los criminales", en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir "actividades ilegales transnacionales" en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia.

En otro comunicado en X, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió al Olina como parte de la llamada "flota fantasma", compuesta por petroleros sospechosos de transportar petróleo sometido a embargo que intentan evadir a las fuerzas estadounidenses mediante cambios de bandera o rutas clandestinas.

Según Noem, el buque, "sospechoso de transportar petróleo sometido a embargo", "había partido de Venezuela antes de ser interceptado".

La operación contó con la coordinación de la Southern Spear, una iniciativa para "reforzar la seguridad marítima, frenar el tráfico ilícito y apoyar a las agencias civiles encargadas de la aplicación de la ley, especialmente en rutas del Caribe y América Latina".

Estados Unidos ha intensificado en los últimos días su presencia naval y aérea en el Caribe, y el miércoles requisó otros dos petroleros ligados a Venezuela, uno de ellos con bandera rusa.

EE UU intercepta al petrolero de bandera rusa que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución Ver más

Ese día, el Pentágono confirmó la incautación del petrolero 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1', buque que Washington persiguió desde el Caribe hasta el Atlántico norte durante tres semanas.

La Guardia Costera estadounidense también interceptó el M/T Sophia, petrolero sancionado que, según Washington, operaba ilícitamente en aguas internacionales .

Funcionarios del Pentágono han señalado que la Operation Southern Spear no es temporal y que continuará desarrollándose mientras sea necesario para, según dijeron, proteger el territorio estadounidense y restaurar la seguridad en el hemisferio occidental.