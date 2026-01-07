EE UU intercepta al petrolero de bandera rusa que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Fuerzas de Estados Unidos interceptaron este miércoles a un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución, informan medios estadounidenses. La Guardia Costera estadounidense abordó con éxito esta mañana el tanquero "Marinera", antes conocido como "Bella 1", según ha confirmado la Secretaria de Defensa de Estados Unidos, Kristi Lynn. Al mismo tiempo, ha anunciado que han atrapado otro petrolero en el Caribe, el Sophia, procedente de Venezuela. Rusia ha calificado la detención de "Marinera" de "ilegal" y ha confirmado que desde el 24 de diciembre es un navío ruso.

En un post en X, Lynn calificó las dos operaciones de "abordajes seguros". El Comando Europeo de Estados Unidos ha publicado también en X la fotografía que encabeza este artículo con el barco incautado en el Atlántico, al que acusan de "violar las sanciones estadounidenses, acompañada de este mensaje: "Esta incautación respalda la proclamación del presidente de Estados Unidos dirigida a los buques sancionados que amenazan la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental".

El buque repelió un intento de EE UU de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula a rusa.

La tripulación de navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, de acuerdo con la fuente, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron navíos rusos en las proximidades.

Rusia había enviado a un submarino para escoltar al petrolero, según reportes de The Wall Street Journal, tras solicitar a Washington que detuviera la persecución de ese buque.

La Guardia Costera ha intentado incautar el barco desde fines de diciembre, cuando este iba en camino a cargar petróleo en Venezuela, como parte del bloqueo a los tanqueros que transporten crudo venezolano que EEUU mantiene incluso tras la captura del depuesto presidente de ese país, Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York.

Este es el tercer tanquero vinculado a Venezuela - como parte de una "flota fantasma" que transporta crudo- que EE UU ha incautado desde que arreció la presión sobre el Gobierno del ahora prisionero Maduro, al que ha imputado con cargos de narcoterrorismo.

Rusia habla de "intercepción ilegal"

Poco después de conocerse la noticia, el Ministerio de Transportes de Rusia ha denunciado la "intercepción ilegal" del petrolero 'Marinera' que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales, hecho que calificó de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.

"Hoy sobre las 15.00 hora de Moscú (12:00 GMT) en mar abierto y fuera de los límites de las aguas territoriales de país alguno, el buque fue interceptado por la Guardia Costera de EE UU y se perdió la comunicación con el navío", indicó el Ministerio en un comunicado publicado en Telegram.

El Ministerio argumentó que el petrolero 'Marinera' recibió el pasado 24 de diciembre de 2025 "el permiso temporal para la navegación bajo la bandera de Rusia, otorgado sobre la base de la legislación rusa y las normas del derecho internacional". "En correspondencia con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en mar abierto se aplica el régimen de libertad de navegación y ningún Estado tiene derecho a aplicar la fuerza contra buques registrados adecuadamente en las jurisdicciones de terceros estados", señaló.