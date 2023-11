El nuevo Gobierno fuerza la sucesión de Garzón en IU y el reemplazo de Mónica García en Madrid

La partida para conformar el nuevo Gobierno de coalición —en la que Sumar espera mantener las cinco carteras que obtuvo la pasada legislatura Unidas Podemos— mueve, a su vez, otras piezas del tablero. En el caso de Sumar, su líder y vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, será la única que repetirá en el cargo esta legislatura según fuentes al tanto de la negociación, lo que implica la marcha de perfiles que hasta ahora han estado en primera línea y la llegada de otros que, por primera vez, jugarán en el terreno de la política nacional.

La marcha de Alberto Garzón no solo del ministerio de Consumo, sino también de la política institucional, fuerza el cambio de liderazgo en Izquierda Unida, que por primera vez en su historia podría designar a una mujer, la eurodiputada Sira Rego, a la que la dirección del partido ya ha nombrado como ministrable en caso de obtener una cartera—según apuntaban el pasado lunes fuentes al tanto de las negociaciones, sería la de Infancia y Juventud, de nueva creación—.

Garzón ha oficializado este viernes con una carta dirigida a la militancia un "cambio de fase" —como lo denomina él— que ya anticipó hace meses, tras la celebración de los comicios autonómicos y municipales. "Se trata de una decisión muy meditada y que formaba parte de la hoja de ruta que personalmente asumí hace tiempo. He esperado a este momento para sincronizar mi decisión final con el cambio de fase política", reza la misiva.

A su vez, la llegada de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, al Gobierno de coalición para dirigir la cartera de Sanidad implica su obligada sustitución del cargo como portavoz en la Asamblea madrileña, donde García ha ejercido hasta la fecha como líder de la oposición al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso (PP). Las fuentes de Más Madrid consultadas por infoLibre aseguran que García "va a seguir siendo" la portavoz del partido, junto con Rita Maestre, pero que García adquirirá un rol "más institucional" mientras que Maestre "ganará espacio en Madrid".

El reemplazo de García en el grupo parlamentario no será sencillo, como admiten en la formación. Médica de profesión, supo sacar partido de su bagaje laboral durante la crisis del covid, lo que le implicó tener el foco de la oposición al Ejecutivo de Díaz Ayuso, con el que protagonizó tensos enfrentamientos en la Asamblea. Más Madrid sabe que su fortaleza reside, en gran medida, en su candidata y hay quien teme que el grupo se desdibuje con su marcha. La mejor situada para reemplazarla es Manuela Bergerot, diputada y secretaria de organización de Más Madrid, aunque hay otros nombres como el del portavoz de Móstoles, Emilio Delgado, que también entran en la terna.

El adiós de Garzón a la militancia tras una década como líder de IU

El adiós de Garzón supone la culminación de un ciclo político que comenzó en 2011. El líder de IU llegó al Congreso con 26 años y se convirtió en el diputado más joven en lograr el escaño. Fue la legislatura en la que Mariano Rajoy logró la mayoría absoluta e Izquierda Unida pasó de dos a once diputados, un resultado histórico para la formación entonces dirigida por Cayo Lara. "La decisión específica de militar en IU vino empujada por el ejemplo de quienes estaban luchando, asumiendo un gran coste personal, contra una burbuja inmobiliaria que a comienzos de siglo atropellaba las vidas y la naturaleza de la costa malagueña", explica en la carta a la militancia.

La irrupción de Podemos al calor del 15M –movimiento en el que Garzón también participó– fue letal para IU. Tras los comicios europeos de 2014, la organización eligió a Garzón como el encargado de dialogar con la formación dirigida por Pablo Iglesias, una coalición que Podemos entonces rechazaba, y meses más tarde el actual líder de IU se postuló como candidato a las generales, que se celebraron un año después. Él mismo explica que su liderazgo "vino de manera atropellada" y se dio en "unas elecciones generales que muchos hubieran querido que fueran las últimas para IU". En ese sentido, reconoce que había quien, en referencia a Podemos, se erigían como alternativas "mucho más atractivas y poderosas".

En las generales de ese mismo año, los morados consolidaron su ascenso y obtuvieron más de cinco millones de votos y 69 escaños, mientras que IU logró solo dos actas con un millón. Pese al mal resultado IU logró sobrevivir a la ola morada, lo que forzó a Iglesias y Garzón a pactar de cara a la repetición electoral de 2016 –el famoso pacto de los botellines– creando, así, la marca Unidos Podemos. "Ojalá todas estas fuerzas no olviden en lo venidero la importancia de una unidad bien construida", subraya Garzón.

Aunque Podemos e IU se quedaron a las puertas de dar el sorpasso al PSOE –obtuvieron 71 diputados y lograron más de cinco millones de votos, a apenas 400.000 papeletas de los socialistas– fue Mariano Rajoy el que fue investido presidente gracias a la abstención de los socialistas. Pese al buen resultado electoral, la coalición no estuvo exenta de críticas. Algunos históricos dirigentes de IU, como Gaspar Llamazares, criticaron al alianza por diluir las siglas del partido. A juicio de Garzón, "IU está hoy no sólo consolidada, sino que es una fuerza con un capital político imprescindible para el futuro de este país".

La entrada de IU (y el PCE) en el Gobierno, el coste personal de la política y la sucesión de Garzón

El resultado de Unidas Podemos en 2019 fue mucho más modesto –en abril con 42 escaños y en la repetición con 35 escaños– pero logró lo que había sido imposible hasta la fecha: su entrada en un Ejecutivo de coalición a nivel estatal, lo que supuso por primera vez la entrada de personas del PCE. Un logro que solo fue posible gracias al empeño de Iglesias y su núcleo duro frente al resto de miembros del espacio confederal, que dudaban del paso del exvicepresidente del Gobierno por temor a perder la mayoría de izquierdas y a quedarse como partido subalterno dentro de ese Gobierno.

A ojos de todo el mundo en el Gobierno, el caso de Garzón resulta extraño de explicar. Sin grandes aliados estratégicos internos, con el pulgar del presidente del Gobierno bajado desde la polémica de la carne y con la regulación de la publicidad de las casas de apuestas como medida estrella de su departamento ya ejecutada, Garzón tuvo una relevancia inesperada en la legislatura gracias a polémicas como el consumo responsable de carne y a los modelos de producción ganadera, que hicieron peligrar su continuidad en el Gobierno, pero donde contó con el apoyo del resto de ministros de Unidas Podemos.

Garzón admite en la carta a la militancia que su "contribución personal a todo esto no ha estado exenta de costes y ello también ha influido de manera determinante" en su decisión de dejar la primera línea de la política. "La militancia es muy sacrificada, y la primera línea de la política no es sino su versión exponencial. Durante todos estos años he visto lo mejor y lo peor de la política, y ambas cosas me han atravesado implacablemente. He empleado demasiado tiempo en tratar con gentes que no cuidan a sus semejantes y para los cuales la política es sólo una forma de aplastar al que piensa diferente. No es esa mi concepción de la política", zanja.

A partir de ahora, según apuntan fuentes de IU, el coordinador federal dimitirá formalmente ante el órgano que le eligió, la Coordinadora Federal. La fecha de celebración de este órgano está aún pendiente de confirmación, pero será en todo caso a principios de diciembre. Una vez que Garzón dimita, el órgano puede elegir a otra persona que le sustituya temporalmente. En la próxima Asamblea Federal "se renovará a toda la dirección por sufragio universal entre las personas militantes". Se prevé que Sira Rego, y el secretario de Organización, Ismael González, así como la federación andaluza de IU jueguen un papel relevante en esta nueva fase.

Más Madrid celebra su congreso y García seguirá como referente del espacio

Este sábado arranca el congreso autonómico de Más Madrid, en el que García concurre con la marca 'Vamos Más' frente a otras dos candidaturas, 'Más Madrid Abierto', de corte más crítico con la organización, y 'Más Comunidad Más Ciudad', una lista que se presenta desde "el entendimiento y la cooperación" con la candidatura de la diputada autonómica. Maestre se presenta como 'número dos' de la candidatura de Mónica García y le sigue la diputada autonómica Manuela Bergerot, que es la mejor situada para ser la nueva portavoz en la Asamblea según apuntan varias fuentes.

El sábado y domingo la formación definirá su hoja de ruta para los próximos cuatro años. Desde la organización vaticinan que en el congreso "habrá poco lío". "La legitimidad de Mónica es muy fuerte y quien tiene más militantes con diferencia es Madrid ciudad, que está muy unida en torno a Rita", razonan. En ese sentido, insisten en que García, junto con Rita Maestre, serán las referentes a nivel orgánico del espacio.

Las fuentes consultadas dan por hecho que el número dos de García, Javier Padilla, se irá con ella al ministerio de Sanidad –todo apunta a que como secretario de Estado– mientras Bergerot ejercerá como portavoz frente a Ayuso. En la formación admiten que se trata de un "riesgo" pero consideran que la exposición de García en el Gobierno del Estado les dará una visibilidad mayor que en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, no todos opinan igual y hay quien cree que el PSOE, con Juan Lobato a la cabeza, aprovechará la coyuntura para hacerse fuerte frente a la baronesa del PP.