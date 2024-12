Marlaska dice que Aldama colaboraba con la Guardia Civil desde 2017, con el gobierno de Rajoy

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que la colaboración del empresario Víctor de Aldama, uno de los principales investigados por el caso Koldo, con la Guardia Civil se remonta a 2017, cuando gobernaba el PP con Mariano Rajoy. Marlaska ha hecho estas manifestaciones en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, donde ha sido preguntado por la medalla al mérito de la Guardia Civil que, a instancias del Servicio de Información del cuerpo, le fue concedida a De Aldama.

Según el expediente de esa medalla, concedida en 2022, la colaboración de Aldama con la Guardia Civil se remonta a cinco años, por lo que "debemos entender que dicha colaboración comienza, como muy tarde, en el año 2017", año en el que el Partido Popular "gobernaba este país con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno".

"Un año, ha continuado, en el que "el señor Juan Ignacio Zoido estaba el frente del Ministerio del Interior". "O quizás estemos hablando de los años en los que el señor Jorge Fernández Díaz, imputado en la trama Kitchen y para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel, aún ostentaba el cargo de ministro del Interior", ha enfatizado.

Marlaska ha respondido al senador del PP Luis Santamaría, quien le ha interrogado sobre los méritos que se valoraron para la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Aldama y quien ha calificado al ministro como "uno del los pilares sobre los que el señor Sánchez asienta la corrupción de su Gobierno".

"Todos sabemos que es usted el encargado de proteger policialmente la corrupción sistémica del señor Sánchez", le ha espetado el senador antes de asegurar que Marlaska no acudió al congreso del PSOE de este fin de semana en Sevilla porque "seguramente preferiría que no le vieran y que no se hicieran fotos de usted al lado de tantos socialistas condenados por corrupción".

"O porque quizá tampoco quería que le vieran al lado de tantos compañeros que al mejor estilo norcoreano aplaudían la corrupción del amo Sánchez y de su partido", ha proseguido después de acusar al ministro de haber mentido en la comisión de investigación del caso Koldo al negar que De Aldama fuera un informante de la Guardia Civil.

En su primera intervención Marlaska se ha limitado a decirle al senador: "Quizás usted sepa mejor que yo las causas por las cuales se dio esa condecoración". Y en la segunda replica ha señalado que Aldama ya colaboraba con la Guardia Civil durante el mandato del PP, además de negar que él se esconda detrás de nadie en este caso, pero "es algo obvio que yo no propuse esa condecoración, como no propongo ninguna de las miles de condecoraciones que se dan por Policía Nacional y Guardia Civil".

Interior, ha precisado, está estudiando las posibilidades y las razones para retirar esa medalla, que "no dignifica a la Guardia Civil", ha concluido.