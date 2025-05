Mazón y Prohens asumen el ideario de Vox para tener presupuestos y marcan el paso a los barones del PP

El presidente valenciano Carlos Mazón fue el primer dirigente del Partido Popular en anunciar un acuerdo con Vox tras las últimas elecciones autonómicas, de las que esta semana se han cumplido dos años. El 28 de mayo de 2023 los conservadores lograron teñir de azul el mapa de once comunidades autónomas, pero en más de la mitad de ellas necesitaban los apoyos de la extrema derecha de Vox para ser investidos, como finalmente acabó ocurriendo en la Comunitat Valenciana, Baleares, Extremadura, Aragón —que antes de los comicios estaban en manos del PSOE— y también en la Región de Murcia y en Castilla y León. En el caso valenciano, bastaron pocos días y una reunión de tres horas para que PP y Vox acordaran repartirse los puestos de Les Corts y la formación de un Govern de la Generalitat en el que la extrema derecha obtuvo la cuarta parte de las carteras, incluyendo una vicepresidencia. Un trato que, a ojos de la dirección nacional del PP encabezada por Alberto Núñez Feijóo, fue precipitado porque ayudó a apuntalar la campaña del presidente Pedro Sánchez para las generales.

Mazón no solo fue el primero en pactar con la ultraderecha tras el 28M; también tuvo el dudoso honor de ser el primer presidente popular en alcanzar a un acuerdo con los de Abascal para aprobar los presupuestos autonómicos tras la ruptura del pasado verano. En julio de 2024 el líder de Vox dio un golpe de mano y ordenó romper los gobiernos autonómicos por la decisión de las autonomías del PP de aceptar la reubicación de 347 menores migrantes, lo que provocó que los seis gobiernos autonómicos pasaran automáticamente a estar gobernados en minoría. Eso se tradujo en una mayor inestabilidad que les obligó a prorrogar las cuentas a finales del pasado año. El jefe del Consell logró alcanzar un acuerdo pero lo hizo a cambio de asumir sus postulados en materias como la lengua, la inmigración y el medio ambiente. El acuerdo se anunció en marzo y la votación se produjo el miércoles pasado.

Dos días después, este viernes, la presidenta balear Marga Prohens fue la siguiente en anunciar un acuerdo con los ultraderechistas para aprobar las cuentas a cambio del mismo precio que Mazón: asumir los postulados de Vox sobre el rechazo a la reubicación de menores migrantes no acompañados "porque Baleares tiene una sobreocupación de 226 menores", al pacto verde en las políticas europeas "que asfixia a nuestros payeses y pescadores”; en materia lingüística con el objetivo de garantizar "el conocimiento del español en el sistema educativo", en palabras de la propia Prohens; y en memoria histórica, con la derogación de la ley que precisamente el PP salvó de su derogación gracias un pacto con los partidos de izquierdas. "La continuidad de esta ley nunca ha sido una prioridad para el PP", justificó el portavoz del PP, Sebastià Sagreras.

El acuerdo entre el PP y Vox en Baleares llega casi medio año después de que los ultraderechistas tumbasen en diciembre los presupuestos tras no conseguir que Prohens aceptara sus exigencias, a diferencia de lo que ocurrió este viernes. La portavoz ultra, Manuela Cañadas, se mostró satisfecha por el texto rubricado entre ambos partidos y aseguró que el acuerdo ha permitido poner sobre la mesa medidas que el PP "nunca hubiera aprobado" por sí solo, citando expresamente aquellas relacionadas con el ámbito lingüístico y migratorio. La cuenta oficial del partido también compartió los "logros" alcanzados, citando en primer lugar el "fin de la imposición del catalán", la "retirada de subvenciones a sindicatos y patronal" y la derogación de la ley de memoria histórica, entre otras. Vox espera que las cuatro autonomías del PP que quedan sigan los mismos pasos. Su portavoz, José Antonio Fúster, celebraba el lunes que "se está trabajando muy bien", aunque la situación no es la misma en todas las comunidades.

Murcia: López Miras anuncia un preacuerdo y Vox asegura que Feijóo lo bloquea

En la última Junta Directiva Nacional del Partido Popular, celebrada el pasado 19 de mayo, el presidente murciano Fernando López Miras aseguró que ya había un preacuerdo con Vox sobre las partidas presupuestarias de cara a las cuentas autonómicas de 2025: "Tendrá que ser Vox quien diga por qué está bloqueando la firma de ese acuerdo", aseguró en declaraciones ante los medios. Un recado al que respondió el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, instando al presidente murciano a trasladarles un documento por escrito en el que se recogieran sus reivindicaciones y con plazos establecidos. "El Partido Popular nos ha dicho de forma verbal que están de acuerdo y que puede haber un principio de acuerdo. Todo esto que ha dicho se tiene que plasmar en un documento, con fechas claras", dijo, para después añadir que Feijóo era quien estaba "bloqueando" ese acuerdo.

Las exigencias de Vox van en la línea de lo que ya han hecho Mazón y Prohens: una declaración contra el Pacto Verde europeo, el compromiso de no participar en la acogida de menores migrantes, incluyendo la "reversión inmediata" a Canarias y la eliminación de un programa educativo en lengua árabe. En las últimas semanas López Miras se ha mostrado convencido de que el retraso en acordar los presupuestos tiene más que ver "con la forma en la que teatraliza" el partido de Abascal, y que una vez que estén de acuerdo en el rechazo a la migración y a "aquellas políticas del Pacto Verde que están perjudicando a nuestro sector primario", habrá pacto para los presupuestos. Pese a no tener todavía las cuentas aprobadas, para el presidente murciano su situación no se puede comparar con la de Pedro Sánchez porque el socialista "ni siquiera ha presentado unos presupuestos en toda la legislatura".

Aragón: Azcón confirma que no habrá presupuestos pero niega un adelanto electoral

Al mismo tiempo que Prohens anunciaba el acuerdo con Vox, su homólogo aragonés, Jorge Azcón, confirmaba que no aprobará unos nuevos presupuestos autonómicos este año. La pasada semana, a las puertas de la sede nacional del PP, Azcón ya se mostraba escéptico. "Para que haya un pacto tiene que haber acuerdo de dos", dijo. Pocos días después el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ya dejaba entrever que sería muy complicado aprobar las cuentas. "Los presupuestos son de años naturales y no está aprobado el techo de gasto. Nos iríamos a finales de agosto. Soy prudente y no descarto nada, pero hay cosas obvias", apuntaba.

Con todo, Azcón quiso remarcar este viernes que "el adelanto electoral no es un escenario que esté encima de la mesa en Aragón" ya que, aunque la convocatoria electoral está a "su alcance", el conservador justificó utilizarla "cuando sea necesario". La relación entre PP y Vox en Aragón no pasa por su mejor momento y en las Cortes las fricciones no se esconden. En noviembre del pasado año el portavoz ultraderechista, Alejandro Nolasco, aseguraba ya que su "teléfono seguía sin sonar". El presidente aragonés respondió a estas críticas, indicando que, al margen de Nolasco, la formación de Santiago Abascal dispuso a otros interlocutores entre ambos para la elaboración de las cuentas. “El día que quiera le cuento las conversaciones que mantengo con su partido", sostuvo este viernes.

Extremadura: Guardiola renuncia a presentar los presupuestos tras fracasar en enero

La presidenta extremeña María Guardiola se negaba a pactar con los ultraderechistas tras el 28M. Pero solo le bastaron unos días para dar un giro de 180 grados al que la forzó la dirección del PP después de que ella misma dijera que no podía “dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI” y pasase a considerar “imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con Vox”. Finalmente acordó que los ultras entrarían en el gobierno extremeño con una única consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En enero de este año retiró el proyecto de presupuestos para 2025 tras no conseguir el apoyo ni de Vox ni tampoco de los socialistas. Las negociaciones con la formación ultra se rompieron debido a exigencias consideradas por el PP como "ilegales y anticonstitucionales", incluyendo la realización de consultas populares en municipios con centros de acogida y la financiación de repatriaciones. Pese a la insistencia de Vox, tras ese fracaso Guardiola no ha mostrado interés en afrontar un nuevo proyecto. El Ejecutivo autonómico entiende que es un "capítulo pasado", como ha defendido públicamente la propia Guardiola, que insiste en la idea de que no se reabrirá ese debate este año.

Castilla y León: Mañueco se resigna a no tener cuentas tras prorrogarlas por quinta vez

Castilla y León será, casi con toda seguridad, la primera parada del próximo ciclo electoral. Previsiblemente en febrero del año de 2026. La salida del líder de Vox, Juan García-Gallardo, hace unos meses removió las aguas de la política de Castilla y León, aunque el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, rechazó entonces la posibilidad de ir a un adelanto electoral, ya que no tiene la certeza de que pueda atar una mayoría absoluta. Esa experiencia ya la ha vivido el propio líder regional, quien adelantó las elecciones en 2022 con la idea de desprenderse de Ciudadanos y amarrar la Junta en solitario. Pero la jugada salió mal frente a sus proyecciones y se encontró con que tuvo que pactar con Vox, dando entrada por primera vez en España a la ultraderecha en un Ejecutivo autonómico. El primero en la etapa de Feijóo como presidente.

El pasado año Mañueco prorrogó las cuentas y, como las elecciones no podrán producirse más allá de marzo del año que viene, es probable que la autonomía llegue a esos comicios con el presupuesto de 2024. Se trata de la quinta vez, en los cerca de seis años al frente del Ejecutivo de Mañueco, que tiene que prorrogar las cuentas ante la falta de apoyo parlamentario para sacar adelante el anteproyecto de ley presupuestario.