La presidenta de Baleares, la popular Marga Prohens, ha asegurado este lunes que ni su antecesora y ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, ni nadie de su gobierno autonómico les informó de que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando el caso Koldo ni de que la Guardia Civil había entrado en la sede del Servicio de Salud en julio de 2022, según Europa Press.

Así lo ha indicado durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia en pandemia para la compra de material sanitario.

Prohens ha dicho que ha decidido acudir al Congreso pese a contar con un informe de la Abogacía de su comunidad que le eximía de la obligación de hacerlo con el argumento de que sólo el Parlament balear puede fiscalizar su actuación como presidenta.

"Acudo libremente y consciente de que lo hago en el marco de la estrategia de confusión, distracción y barro puesta en marcha por el PSOE para tratar de embarrar el debate público y protegerse del caso de presunta corrupción que es el caso Koldo o el caso PSOE", ha arrancado en su intervención inicial.

Hasta Ábalos dijo que fue una "estafa"

Prohens ha recurrido a una cita del exministro de Transportes José Luis Ábalos para tachar de "estafa" el contrato de 3,7 millones que el Gobierno de Armengol adjudicó a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, "por unas mascarillas que, por su calidad nunca fueron utilizadas, se dejaron caducar" y ahora su gobierno "custodia en un almacén".

La compareciente ha denunciado que mientras los ciudadanos cumplían las restricciones "de manera responsable, otros se saltaron sus propias restricciones, se saltaban la cola de vacunación y abrían a una supuesta trama criminal, las puertas de las Islas Baleares y de otras administraciones socialistas".

Prohens ha hecho hincapié en que ni ella ni ningún miembro de su gobierno fueron informados de esa "estafa", pese a que "los hechos ya estaban siendo investigados por la Guardia Civil desde un año antes, cuando incluso se personaron agentes a las dependencias del Servicio de Salud". Es más, ha dicho que Armengol no le hizo el traspaso de poderes a ella porque cuando fue investida ya había dimitido para concurrir a las elecciones generales.

Según ha relatado, desde que su gobierno tuvo conocimiento de la "magnitud" de la "estafa", ha trabajado para poner luz en lo sucedido y para poder recuperar los 3,7 millones a la empresa de la trama, a la que no quieren "perdonar ni un euro".

Así, han puesto en marcha diferentes vías para reclamar todo el dinero de contrato como su personación en el caso abierto en la Audiencia Nacional, la declaración de nulidad del contrato e incluso la "descertificación" de ese dinero de los fondos europeos para evitar posibles sanciones. Baleares no va a devolver ese dinero a la UE, sino que la cantidad se descontará de futuros pagos a la comunidad.

En la vía administrativa, la primera reclamación la inició su Gobierno pero sin saber, ha dicho Prohens, gran parte de la información que obtuvo después al repasar todo el expediente tras el estallido del 'caso Koldo' en febrero de este año.

Que cada uno saque sus conclusiones

La presidenta ha remarcado que en agosto de 2020 el subdirector de compras del servicio de salud avaló que el pedido de Soluciones de Gestión había llegado "sin incidencias" y que, el 6 de julio de 2023, el mismo alto cargo firmó un informe de propuesta de reclamación parcial justo el día en que tenía lugar el relevo en el gobierno autonómico. "Que cada uno saque sus propias conclusiones", ha deslizado.

Prohens ha recordado que el 21 de febrero, cuando estalló el caso, fue la primera vez que tuvo conocimiento de este contrato porque desde el equipo de Armengol nunca les comunicaron nada. Ni al PP, ha dicho, ni por lo visto tampoco a Podemos y Mès, con quienes compartían el gobierno autonómico.

Cuando Prohens se entera de la investigación de la Audiencia Nacional llama a su consejera de Salud y al director de Salud, Javier Ureña, que tampoco sabían nada.

"Yo no puedo ser la presidenta de un gobierno que regale un millón de euros a la supuesta trama corrupta", ha proclamado, después de dejar claro, a preguntas de su compañero del PP José Vicente Marí, que no conoce a Koldo García y que éste no tuvo ningún contacto con nadie de su gobierno ni con funcionarios de su administración.

Sería cómico si no fuera grave

También ha negado contactos con Ábalos, con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, con el empresario Jacobo Pombo, y que recibieran instrucciones para dejar caducar el primer expediente de reclamación a Soluciones de Gestión. "Niego tajantemente ningún contacto de esta trama con miembros del PP o del Govern –ha enfatizado–. La verdad sólo tiene un camino y al final toda la verdad saldrá a la luz".

A su juicio, "si no fuera por lo grave de estas difamaciones tendría su punto cómico que una supuesta trama del PSOE se haya puesto en contacto con un gobierno del PP". De hecho, ha recalcado que su gobierno ha elevado la reclamación de los 2,6 millones iniciales cuyo reembolso pedía el gobierno de Armengol a la totalidad de los 3,7 millones estafados. "Así le ha ido a la trama con el PP", ha apostillado.

A preguntas del PP, Prohens ha dejado caer que, según consta en los programas oficiales que elabora el servicio de protocolo, el 26 de marzo de 2021, Ábalos hizo una visita oficial a Baleares y que tras el acto público que tuvo con Armengol, se produjo un encuentro privado "y entre los asistentes que acompañaban a Ábalos estaba Koldo García".

En su comparecencia, Armengol ya había admitido conocer a Koldo García, pero como acompañante de Ábalos en las visitas institucionales del ministro a las islas, y subrayó que nunca habló con él de contratos.