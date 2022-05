Montero avanza que la reforma de la ley del aborto no incluirá la bajada del IVA a los productos para la regla

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha confirmado este lunes que la ley del aborto que aprobará este martes el Consejo de Ministros incluirá una baja por dolor menstrual incapacitante y un permiso preparto remunerado desde la semana 39 de embarazo tras haberse llegado a un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición.

Montero, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, ha explicado que la baja por dolor menstrual incapacitante se habilitará a través de una incapacidad temporal especial, que no requerirá un periodo mínimo de cotización; será asumida por el Estado desde el primer momento, y "no tendrá un límite de días". "Es un muy buen acuerdo", ha destacado.

La ministra, que ha agradecido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, su disposición a acordar esta nueva baja, ha subrayado que esta medida es pionera en Europa y demuestra que el Gobierno de coalición "está al lado de las mujeres".

Frente a las críticas de que esta baja "estigmatiza" a las mujeres, Montero ha afirmado que "lo que es estigmatizante" es que las mujeres tengan que vivir su salud menstrual "desde la soledad, sin poder hablar de ello".

Sobre si esta medida podría provocar resistencia entre los empresarios a contratar mujeres, la ministra ha insistido en que no hay razones para ello, pues el coste de la baja será asumido por el Estado desde el primer momento, y ha advertido de que no contratar por esto sería discriminar a la mujer.

Junto a la baja por reglas dolorosas incapacitantes, Montero ha confirmad que la nueva ley del aborto incluirá un permiso preparto remunerado a partir de la semana 39, frente a los borradores iniciales que fijaban este permiso a partir de la semana 36. "En la negociación del Gobierno lo hemos dejado en la semana 39", ha precisado.

La ministra ha anunciado además que el establecimiento de un IVA superreducido para productos de higiene menstrual no estará incluido en la ley del aborto pese a ser una medida que formaba parte del acuerdo de coalición.

"El Ministerio de Hacienda no ha querido que vaya en esta ley, pero lo volveremos a negociar en los Presupuestos Generales del Estado", ha asegurado Montero, que ha cifrado el coste de este medida en unos 30 millones de euros. "Con el sobrecoste de las obras de la M30 se hubiesen pagado 69 años de una reducción a IVA superreducido de los productos de higiene menstrual", ha señalado la ministra, que ha asegurado que el 22% de las mujeres no pueden elegir este tipo de productos porque no pueden pagarlos.

La ministra ha reconocido que le hubiera gustado que se hubiera incluido este medida en la ley del aborto, pero ha dejado claro que "lo va a pelear" para que esté aprobado en esta legislatura. "Es uno de los debes, una de las cuestiones que quedan pendientes", ha apuntado.