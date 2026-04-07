El negocio de la autoayuda o cómo el individualismo se viste de salud mental y nos cuela ideas reaccionarias

España necesita terapia. O así lo dicen algunos datos. En 2025, el top 3 de los ensayos más vendidos lo ocupaban libros de autoayuda y desarrollo personal. Hábitos atómicos de James Clear, Ego y superconsciencia de Manuel Sans Segarra y Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé.

Algunas cifras para dar contexto: seis de cada diez españoles afirman sufrir estrés, la mitad depresión y un tercio ansiedad. Más de la mitad, el 63%, también declara que no son capaces de relajarse y un 64% dice estar “potencialmente afectado” con cualquiera de estos tres trastornos, según los datos del Estudio Internacional de Salud Mental del Grupo AXA, publicado a principios de 2025. Sin embargo, tan solo un 18,2% acudió a un psicólogo por problemas de salud mental, según el Ministerio de Sanidad.

Pero, ¿cuánto cuesta ir a terapia? En Madrid, por ejemplo, una hora ante el terapeuta puede costar entre 50 y 90 euros. La otra opción, la de la sanidad pública, se hace cuesta arriba por las largas listas de espera, que pueden durar meses. Sentarse con un psicólogo no está al alcance de todos. Así que hay quien cae en la solución más rápida y barata: los libros de autoayuda.

Vivimos tiempos de incertidumbre y ante eso, el desarrollo personal y la autoayuda se presentan como guías, como una forma de saber qué hacer cuando la individualidad es tan extrema que ya no pensamos en grupo. “Las generaciones anteriores tenían instituciones que les guiaban de alguna forma, como la familia o la escuela. Ahora han perdido peso y nos encontramos con que necesitamos nuevos instrumentos para navegar esa incertidumbre. Es ahí donde está el caldo de cultivo del desarrollo de la autoayuda", apunta José Antonio Santiago, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.

De todos los autores, Marian Rojas-Estapé se lleva el podio. Su libro más vendido, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, publicado en 2018, ya acumula más de 40 ediciones y, junto con Encuentra a tu persona vitamina, ha vendido más de 3 millones de copias en más de 40 países. En redes sociales tiene más de 4,5 millones de seguidores. Además, trabaja en el Instituto Rojas-Estapé, presidido por su padre Enrique Rojas.

El éxito es innegable, pero sus alegatos reaccionarios, también. En 2008, su padre expresó en una entrevista para EFE que la homosexualidad es “un proceso clínico que tiene una etiología, una patogenia, un tratamiento y una curación”. Defendió que podía curarse y que, para él, era una moda. Ella no se queda corta. En una entrevista en El Hormiguero, en febrero de 2025, Rojas-Estapé aseguró que “el amor entre un hombre y un hombre se puede dar pero no es igual que el que hay entre un hombre y una mujer”. Una década antes ya declaraba en un documental de Cristianos ante las urnas que la ideología de género era una farsa y que la decisión de ser hombre o mujer ya estaba decidida de nacimiento. “Al final esto está inscrito, cada célula de mi organismo dice que soy mujer”, incidió. infoLibre se ha puesto en contacto con la Dra. Marian Rojas Estapé, pero no ha recibido respuesta.

Y mientras tanto, los números suben. Según un análisis de Grand View Research con datos de 2024, la industria del desarrollo personal y la autoayuda es capaz de mover 48.400 millones de euros al año. Y no va a parar. Esta misma empresa calcula que el mercado tendrá aumentos anuales superiores al 5% hasta 2030.

Búscate un marido para ser feliz

Para Rojas Estapé, todo pasa por el matrimonio. Aunque ahora ha moderado sus posicionamientos más políticos, hubo una época en la que defendía a capa y espada que la solución al estrés y la ansiedad era tener una vida estable. Algo que, según sus parámetros, se traduce en estar en casa y con tu marido.

Hace unos años ya criticó a quienes no querían seguir esta línea. “Nos encontramos en una etapa de la historia en la que todo vale. Contamos con el poliamor, las relaciones abiertas o el sexo casual (...) La gente se conoce una noche, busca placer, ansía una vía de escape y acaba en la cama sin reflexionar sobre lo que ha sucedido. Lo curioso es que cuando en terapia entro en la vida de esas personas en muchas ocasiones percibo una gran tristeza y un inmenso vacío". Claro que, el vacío no sucedería en los brazos de un marido.

“Por el propio pensamiento que Rojas-Estapé tiene, muy individualista, parece que todos los problemas que tenemos los hayamos provocado nosotras mismas, no el sistema. Y por ello, tenemos que ser nosotras quienes lo solucionemos”, apunta María Medina-Vicent, profesora titular de filosofía en la Universitat Jaume I. ¿La forma de solucionarlo? Muy sencilla (y nada innovadora). “Ella vende que hay que volver a los modelos de antes. Defiende que la familia tradicional es la que te va a hacer sentirte feliz, porque te va a dar sentido y te va a marcar el camino que has de seguir”, resuelve la experta.

No es algo nuevo. Ya en 1995 un libro de autoayuda con el nombre The Rules (Las Reglas) animaba a las mujeres que quisieran casarse a adoptar los métodos de la mujer estadounidense tradicional: sé encantadora, hazte la difícil, nunca menciones el matrimonio y compórtate como un cervatillo atolondrado de dibujos animados que necesita ser rescatado.

¿Estás estresado en el trabajo? Pon una sonrisa

El otro flanco que Rojas-Estapé considera como vital para tener una vida plena, aparte del amor, es el trabajo. ¿Te explotan? Pon una sonrisa. ¿No te pagan las horas extra? No te enfades. ¿Te desmotiva el trabajo? Pues hazlo con ilusión.

Encuentra tu persona vitamina (salvo si eres gay, qué asco) Ver más

En un pasaje de Encuentra a tu persona vitamina, Rojas-Estapé habla de un consejo que dio a un hombre que trabajaba para Glovo. El hombre, cansado de su trabajo, le preguntó “cómo podía hacer que le pasasen cosas buenas”. La escritora no dudó. “Los repartidores acudís a las casas, pero el contacto que se genera con el comprador es casi imperceptible. En muchas ocasiones, uno no ve la cara del otro, le tapa el casco, y ese instante dura por lo general menos de quince segundos. Yo te recomiendo que pongas ilusión y pasión en tu trabajo. Por dos razones: la primera es que cuando introduces pasión en tu vida surgen cambios neurológicos importantes en tu cerebro; la segunda es que cuando actúas desde la ilusión, la gente lo capta, lo percibe y pueden suceder cosas maravillosas. Alguien con ilusión se convierte en persona vitamina”.

Lo individual frente a lo colectivo. Toda la industria se basa en ello. “Estos discursos apelan mucho a que las soluciones son personales. Tienen que ver sobre todo con la actitud del individuo y la motivación. Si tienes una buena actitud, si eres una persona positiva, si muestras siempre felicidad, si tienes el lado positivo de las cosas y si estás muy motivado, podrás conseguir solucionarlo”, resume el profesor de la Complutense.

“Rojas-Estapé te da pautas prácticas individuales para transformar tu vida: ser saludable, hacer ejercicio, ser optimista…Pero eso solo cambia tu forma de aproximarte al mundo, llevándote hacia la despolitización y la descolectivización”, coincide Medina-Vicent. “El coaching, la escritura terapéutica, el mindfulness… sirven para gestionar problemas, no para solucionarlos. Te ofrecen un parche para soportar mejor las dificultades, no para resolverlas”, zanja.