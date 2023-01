Néstor Rego: "Feijóo es muy de derechas, sólo tuvo éxito en Galicia por el control mediático"

Galicia, Galicia Galicia. Es la palabra que más repite Néstor Rego cuando habla. Es el único diputado del BNG en el Congreso, pero está convencido de que habrá muchos más cuando acabe el año y se celebren las elecciones generales. Una reflexión tras casi cuatro años en la Carrera de San Jerónimo y con el convencimiento de que esta legislatura se estudiará como la de la polarización.

Rego conserva ese aire de profesor de instituto de Lengua y Literatura y guarda la misma ilusión política, confiesa, que cuando empezó a militar a los quince años. Para él la vida es pura política, por lo que nunca se retirará, aunque no esté en un puesto institucional. Y no le ha sorprendido, en absoluto, Alberto Núñez Feijóo en Madrid. Arguye que es el mismo que era presidente de la Xunta, pero que ahora se retrata más al no tener la protección mediática. Al son del carrillón.

LOS CUARTOS

1- Licenciado en Geografía e Historia, ¿por qué pasará a los libros de texto esta legislatura?

Por el grado de confrontación y polarización política. Particularmente por Vox y el PP.

2- ¿Es Madrid una trituradora de políticos?

Es, sobre todo, una aspiradora de recursos.

3- ¿Qué pensó al cruzar por primera vez las puertas del Congreso?

Que tenía una responsabilidad importante: defender los intereses de Galicia en Madrid porque ninguna otra fuerza lo iba a hacer.

4- ¿Quién es el león más fiero de la Cámara?

No sé si hay leones fieros. Hay gente que ladra mucho, pero ya se sabe que “perro ladrador, poco mordedor”.

LAS CAMPANADAS

1- ¿Qué siente cuando escucha las intervenciones de la ultraderecha?

Se sitúan fuera de la realidad. Darían miedo si no fuera porque tenemos confianza en la capacidad democrática del pueblo. Es un discurso que no va a calar en la mayoría de la población. No hay que sobrevalorarlo ni infravalorarlo.

2- ¿Se arrepiente de alguna votación?

No. Actuamos con coherencia con lo que nos comprometimos. Alguien puede pensar si el voto afirmativo a la investidura de Pedro Sánchez fue positivo o no, lo hicimos a cambio de un acuerdo. Reconocemos que el PSOE no cumplió parte de ese pacto, pero seguimos pensando que fue lo correcto. La alternativa de un Gobierno de la derecha y la ultraderecha sería mucho peor.

3- Los gallegos están de moda en Madrid, ¿le está sorprendiendo el Feijóo capitalino?

En absoluto. Lo conocemos perfectamente, es así. Es un demagogo poco solvente, solamente tuvo éxito en Galicia desde el punto de vista electoral por la extrema protección y el control mediático del PP. Ahora evidencia sus debilidades y su posición extremista en muchos aspectos, a pesar de esa pátina de moderado que le pintaron algunos medios madrileños durante un tiempo. No es en absoluto ni un moderado ni un buen gestor. Es un señor muy de derechas, muy españolista y demagogo.

4- ¿Le gustaría sumar con Yolanda Díaz?

Podemos tener coincidencias, pero perspectivas muy diferentes. Somos una fuerza soberanista y defendemos que Galicia debe tener capacidad plena para decidir. Ella está muy lejos de ese posicionamiento. Conocemos también sus debilidades políticas e ideológicas y su capacidad de amoldarse a las circunstancias. No tenemos mucha confianza en un proyecto encabezado por Díaz. En Galicia en absoluto.

5- Le falta Nadia Calviño. Póngale nota.

Ponerle un cuatro es sobrevalorarla. Está haciendo la política que le interesa a los grandes poderes económicos. Con alguna excepción que no creo que se le pueda atribuir, sino a las circunstancias políticas y al hecho de que hay un Gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, por lo que a veces tiene que ceder mínimamente.

6- ¿Cuál ha sido el mejor discurso que ha escuchado en la Cámara Baja?

Hay buenos discursos, especialmente en la izquierda soberanista. No me quedaría con ninguno en concreto, pero hay diputados de las fuerzas soberanistas que tienen muy buenas intervenciones, porque son, sobre todo, buenas en el fondo. Es lo importante. No me interesa un discurso como el de Pablo Casado, que hablaba durante veinte minutos sin papeles pero con el que no coincidía ni en lo más mínimo.

7- ¿Cuánto echa de menos el Ayuntamiento de Santiago?

A veces bastante. La política municipal es la más próxima a los ciudadanos. Echo de menos que la gente me pare por la calle para contarme y pedirme cosas.

8-- No se quiere ir de la política sin…

No me iré nunca de la política, porque la entiendo como militancia. Desde los quince años milito. No me gustaría irme de la vida sin ver triunfar nuestras ideas y propuestas: que Galicia tenga plena soberanía.

9- Si vuelve a un instituto, ¿qué consejo le daría a un alumno que se quiera meter en política?

Que entienda la política como compromiso social, con las clases populares y su país. Y que sea coherente y honrado. Lo peor que se puede hacer es entender la política, y especialmente la institucional, como una oportunidad personal. Es un error.

10- Profesor de Lengua y Literatura, ¿de qué escritor le gustaría leer una novela sobre lo que pasa en el Congreso?

Hay grandes escritores en Galicia. Si tengo que decir un nombre, Manuel Rivas,

11- Mójese, ¿cuál es su ministro favorito?

Ninguno.

12- Si pudiera cambiar algo del Congreso, ¿qué sería?

Cambiaría, sobre todo, el Congreso por una Asamblea legislativa soberana en Galicia. Y, en lo inmediato, la representación del nacionalismo gallego. Si en la próxima legislatura tenemos cinco o seis diputados, sería una muy buena noticia.