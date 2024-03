El racismo sigue jugando: gritos de "mono" a Marcos Acuña e insultos a Sánchez Flores en el Getafe-Sevilla

Nuevos casos de racismo en el fútbol español. El Sevilla ha condenado los "insultos racistas y xenófobos" sufridos por el defensa argentino Marcos Acuña y su entrenador Quique Sánchez Flores durante el partido de LaLiga EA Sports que los nervionenses disputaron este sábado ante el Getafe en el Coliseum (0-1), por los que el árbitro paró el encuentro durante unos minutos y que fueron recogidos en el acta.

"El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el Getafe-Sevilla FC", señaló la entidad andaluza en su perfil oficial de la red social X, según recoge Europa Press.

El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el #GetafeSevillaFC. #LALIGAVSRacismo — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 30 de marzo de 2024

Según recoge el acta del árbitro gallego Javier Iglesias Villanueva, el partido tuvo que detenerse en el minuto 68 y se mantuvo parado durante dos minutos y medio debido a los insultos dirigidos desde la grada del Coliseum al futbolista argentino. "Se produjeron insultos racistas sobre el dorsal 19 del equipo visitante, con palabras como 'Acuña, mono' y 'Acuña, vienes del mono', desde aficionados situados en la zona central del campo detrás de la posición de mi árbitro asistente número 2", escribió el colegiado.

El entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, explicó además en rueda de prensa su rifirrafe con aficionados detrás del banquillo cuando le quisieron insultar llamándole gitano. "Estoy orgulloso de cada poro que pueda respirar gitano, pero una cosa es ser gitano o parte, y otra que lo utilicen como insulto racista, me parece aberrante", dijo el madrileño.

"Aquí parte del público se cree que puede venir a decir lo que quiera, es lo que está pasando en el fútbol. Nosotros somos trabajadores, se nos tiene que respetar. En estos tiempo, nos agarran para atrás y nos dicen cosas que se salen de cualquier espacio de convivencia. Ha habido aficionados del Getafe que han estado en contra de otros aficionados", añadió.

Sánchez Flores insistió en la necesidad de tomar medidas contundentes y lamentó no tener el ambiente de otros deportes. "Es lamentable, más allá de que he sido en un campo donde he tenido muchas historias. Si entre todos no hacemos algo no habrá la oportunidad de dar un espacio, como van al tenis, al baloncesto, al golf, a otros deportes donde la gente va a pasarlo bien, no a insultar", apuntó.

Por otro lado, José Bordalás también condenó esos insultos. "No he oído nada, si el árbitro y Acuña lo han oído, es normal, estoy de acuerdo que se haya activado el protocolo. Estoy en contra de cualquier cántico aunque sea en nuestro estadio y hay que acabar con ello", afirmó el preparador del Getafe. "Llevamos tiempo denunciándolo y hasta que no se tomen medidas serias, vamos a seguir oyéndoles. Nuestros jugadores también lo han sufrido en muchos escenarios. Sabéis que estoy de acuerdo y estoy en contra de cualquier cántico racista sea contra quien sea", terminó.

Insultos racistas a Cheikh Sarr

No ha sido el único episodio similar vivido este sábado en el fútbol español. El partido entre Sestao River y Rayo Majadahonda quedó suspendido a unos minutos del final después de que el portero del equipo madrileño, Cheikh Sarr, denunciara insultos racistas, llegando a encararse con los culpables en la grada del Campo de Fútbol Las Llanas, tras lo cual fue expulsado y su equipo abandonó el césped.

Así lo denunció el senegalés Sarr, pero antes fue a la grada a encararse con los aficionados. El portero visitante vio la roja y su equipo decidió meterse en los vestuarios. "Nuestro equipo no saldrá de nuevo a reanudar el encuentro tras recibir insultos racistas inadmisibles a nuestro jugador. Condenamos todo tipo de insultos racistas en el deporte", escribieron en su red social X.

El club vizcaíno emitió un comunicado oficial en el que reiteró su "más absoluta condena" contra el racismo y la violencia, "cumpliendo siempre con todos los protocolos de la Ley del Deporte en todas sus formas". "No toleramos ningún tipo de ataque racista. El racismo no tiene cabida dentro nuestra institución, como hemos demostrado en nuestros más de cien años de existencia", añadió.

ℹ️Nuestro equipo no saldrá de nuevo a reanudar el encuentro tras recibir insultos racistas inadmisibles a nuestro jugador.



Condenamos todo tipo de insultos racistas en el deporte. — CF Rayo Majadahonda 🤍⚡️💙 (@RMajadahonda) 30 de marzo de 2024

Dieciocho denuncias y cero condenas: Vinicius, el ejemplo de que el racismo juega al fútbol impunemente Ver más

La Ertzaintza ha anunciado este domingo que investiga la denuncia presentada por Cheikh Sarr por un presunto delito de odio. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, la Policía vasca ha abierto una investigación que aclare los hechos sucedidos, después de que una persona haya presentado también una denuncia por agresión contra el portero del club madrileño.

Vinícius Jr: "Sólo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directos a la cárcel"

Ante estos dos sucesos, el delantero del Real Madrid Vinícius Jr lamentó el mal día para el fútbol español por "tres casos despreciables de racismo", reclamando medidas contundentes y que los partidos no se reanuden hasta que "los racistas salgan de los campos". "Este fin de semana, ni siquiera jugaré. Pero tuvimos tres casos despreciables de racismo en España sólo este sábado", escribió en su cuenta de la red social X, a última hora del día.

"Todo mi apoyo a Acuña y al entrenador Quique Flores, del Sevilla. A Sarr y al Majadahonda, que su valentía inspire a los demás. Los racistas deben ser expuestos y los partidos no pueden continuar con ellos en la grada", escribió. El delantero del Real Madrid cerró su mensaje reclamando medidas severas contra los racistas. "Sólo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directos a la cárcel, lugar que se merecen", terminó.