La 'número 3' de Ayuso en el PP de Madrid mantiene deudas con el Ayuntamiento que ella misma preside

Ana Millán, vicesecretaria de organización regional del PP de Madrid, alcaldesa de Arroyomolinos y desde marzo imputada en un caso donde se investigan los pagos que le hizo un empresario adjudicatario de contratos públicos en ese municipio, ha ido arrastrando desde 2008 deudas de importe desconocido con distintas administraciones a través de una sociedad de su exclusiva propiedad, ASIN 28’S SL.

Tan es así que el 6 de febrero de 2020, Millán llegó a firmar como alcaldesa una “providencia de apremio y requerimiento de pagos” dirigida a cientos de deudores: uno de ellos, ASIN 28’S SL, que no aparece citado por su nombre sino por su NIF, como todos. No es ese el único caso de morosidad de su sociedad con entidades públicas: desde 2009, los buscadores mercantiles contabilizan una docena de incidencias de ASIN 28’S SL con administraciones locales e incluso una notificación de embargo dictado por Hacienda. Los importes de las deudas han dejado de estar disponibles: en aplicación de una norma estatal, el BOE borra en la red los suplementos donde se insertan las notificaciones.

Este martes, este medio contactó con los portavoces de Millán en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, a quienes preguntó por el decreto de la alcaldesa fechado el 6 de febrero de 2020 y donde se exhorta también a ASIN 28’S SL a pagar lo debido por el impuesto de circulación de 2019. No se trata de una excepción. La mercantil fundada por Ana Millán en 2006 y propietaria de un piso en Alcobendas consta vinculada a una docena de exigencias de pago -en cada caso el número de expediente es distinto- por parte del Ayuntamiento de la capital, del de Alcobendas y de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT).

A media tarde, una fuente jurídica próxima a Ana Millán defendió la actuación de la alcaldesa, a quien Isabel Díaz Ayuso designó vicesecretaria regional de Organización del PP cuando ya llevaba un mes imputada por presunta prevaricación y, según las acusaciones popular -PSOE y Más Madrid- por otros delitos de mayor gravedad. "Estoy seguro -dijo el jurista- de que Ana Millán no era consciente de que la empresa de la que es socia única [ASÍN 28'S SL] debiera dinero a su ayuntamiento".

Este medio informó a la misma fuente de que los datos mercantiles disponibles sobre ASIN 28'S SL a través de buscadores especializados indican que este no es el único caso de deuda con administraciones públicas. "No lo pongo en duda pero estoy seguro de que ella no conocía que su empresa le debiera dinero a alguna administración y posiblemente sea un error de gestión", según la misma fuente. "Sí es cierto es que ella firmó el decreto en el que se multa a sí misma, o a una sociedad suya, lo que demuestra una decencia absoluta al no hacer nada para evitar esa circunstancia reconociendo un error, que incluso puede no ser suyo, pero que asume".

El piso que posee ASIN 28’S en Alcobendas pertenecía a la pareja de Ana Millán hasta que la sociedad se lo compró por 130.000 euros tras haberse constituido con un capital social de 3.000 euros y sin haber solicitado aún hipoteca, paso que dio meses más tarde. Otra vivienda -un ático- localizada esta en Arroyomolinos y de la que la alcaldesa es titular como persona física emerge en los informes de la Guardia Civil sobre los pagos que el empresario Francisco Roselló abonó a Millán (44.462,67 euros) entre 2008 y 2012. Según la alcaldesa, el empresario -con 639.071 euros en contratos del consistorio donde Millán era entonces concejal de Juventud- desembolsó esa cantidad en concepto de alquiler del ático ya mencionado. En el verano de 2012, la hoy alcaldesa solicitaba al empresario Roselló por aquel arrendamiento más de 900 euros mensuales. Pero un antiguo empleado del empresario asegura que él mismo vivió allí por esa época como subarrendado. Y que lo que pagaba eran solo 500 euros.

Además de abonar un alquiler a Ana Millán, Roselló hizo pagos a dos familiares directos de la hoy dirigente del PP madrileño y amiga muy cercana a Isabel Díaz Ayuso: su pareja y otra Millán, hermana de la alcaldesa. La regidora no vive ni en la vivienda de Alcobendas ni en el ático del centro de Arroyomolinos sino en un chalé que, según la UCO, le costó 432.000 euros en 2008. Vecino de Móstoles y situado a 30 kilómetros de la capital, Arroyomolinos cuenta con 30.000 habitantes.