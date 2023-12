Ortega Smith arroja una botella a un edil de Más Madrid y después se mofa: "Que se recupere de sus graves lesiones"

El exsecretario general y actual portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Javier Ortega Smith, ha arrojado este viernes una botella al portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, a la cara, según ha denunciado públicamente la portavoz del principal grupo de la oposición, Rita Maestre.

Según recoge Europa Press, los dos grupos de la izquierda, Más Madrid y PSOE, habían decidido irse del pleno después de que Ortega pusiera en duda que la familia de la socialista Adriana Moscoso hubiese sido amenazada por la banda terrorista ETA. Tras esta decisión, el edil de Vox, tras abandonar la tribuna, arrojó la botella a Rubiño.

Este comportamiento es absolutamente intolerable. Ortega Smith no puede seguir en su cargo ni un minuto más. pic.twitter.com/o9JEzcCFaa — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 22 de diciembre de 2023

Almeida exige su cese como concejal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido a Javier Ortega Smith que entregue su acta de concejal en el Palacio de Cibeles por su comportamiento en el pleno. Martínez-Almeida ha tildado de "inaceptable" la conducta. "No cabe su actitud y su conducta. No sé lo que ha dicho pero no lo justifica", ha expresado.

"Es un día muy triste y es una agresión inaceptable", ha expresado el regidor ante los medios de comunicación a la finalización del pleno. Considera así Almeida que Ortega Smith "no está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños".

"Tanto lo que sucedió con el señor (Daniel) Viondi, como lo que ha sucedido con el señor Ortega Smith, es absolutamente inaceptable y exige a los ojos de los madrileños que ni el señor Viondi tuviera el acta en aquel momento, ni que el señor Ortega Smith retenga el acta en este momento", ha defendido.

Más Madrid reclama también la "dimisión inmediata" del presidente del Pleno

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido la "dimisión inmediata" del concejal de Vox por la "agresión física" y también la del presidente del Pleno, el 'popular' Borja Fanjul, por comportarse "como cómplice del agresor".

"Se ha producido una agresión física. El concejal Ortega Smith ha tenido una agresión física con nuestro concejal Eduardo Fernández Turullo. Una agresión física significa que se ha acercado a su escaño, le ha empujado los papeles, le ha tirado una botella, le ha amenazado físicamente", ha declarado a la prensa tras abandonar el Pleno.

Lo que está detrás de la agresión física es "el intento de la extrema derecha por hacer callar". "Le exijo la entrega inmediata del acta porque de la misma manera que hace pocos meses en este Pleno otro concejal (el socialista Daniel Viondi) tuvo que abandonar su escaño porque no estaba cumpliendo con sus responsabilidades y a las dos horas ya no era concejal y hoy Ortega Smith tiene que dejar de ser de forma inmediata concejal y portavoz de Vox porque es incompatible con su condición de representante democrático", ha exigido.

También ha reclamado la dimisión del presidente del Pleno, Borja Fanjul, "que se ha mantenido cómplice con el agresor". "Cuando esa agresión se ha producido Fanjul le ha dado la palabra al agresor, no tomar ninguna de las sanciones que están recogidas en el reglamento del Pleno para garantizar que las sesiones se puedan desarrollar en democracia y en libertad", sin expulsarle.

La edil ha remarcado que nunca se ha visto "una agresión física como esta". "Nunca hemos visto un nivel de violencia tal contra quienes ejercemos libremente nuestro cargo como concejales", ha afirmado.

Ortega Smith niega la agresión

"Probablemente como ser humano que soy no debería haberle tirado la botella, que por cierto estaba vacía. No ha habido agresión ninguna y lamento que algunos, como el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quieran remar políticamente y sacar algún tipo de rédito diciendo que es inaceptable esta 'agresión'", ha continuado Ortega Smith.

A Almeida, abogado del Estado, le ha preguntado que dónde está la agresión porque "se ha caído una botella y no le ha dado ni siquiera. Ha caído encima del escaño. ¿Dónde está la agresión física? Porque lo que ocurre es que la izquierda no sabe cómo pedir perdón de las infamias que comete en cada una de las intervenciones", ha declarado.

Javier Ortega Smith ha querido comunicar a "esta izquierda absolutamente desnortada y echada al monte, que pacta con los terroristas, que insulta a las víctimas, que desprecia a quienes señalan y permite que señalen a jueces, a periodistas", y también a un PP "que barre para casa" que, "sintiéndolo muchísimo" no renunciará.

"Ni voy a dejar mi acta de concejal, ni voy a dejar de denunciar a esa izquierda echada al monte y a esa derecha acobardada que no sabe cómo ponerse de rodillas. Así que a todos les deseo Feliz Navidad y que se recupere de sus graves lesiones el agredido", ha terminado para marcharse del Pleno de Cibeles.