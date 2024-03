Óscar Puente no descarta cesar a más cargos mientras investigan los tribunales y el propio ministerio

“No va a temblar la mano”. Esta es la máxima que sale del Ministerio de Transportes en plena polémica por el caso de Koldo García. El actual ministro, Óscar Puente, dio un primer paso con el cese de Álvaro Sánchez Manzanares como secretario general de Puertos del Estado, pero no descarta apartar a otros cargos del departamento aunque no haya imputaciones hasta el momento.

El Ministerio de Transportes se encuentra en el ojo del huracán porque Koldo García utilizó su ascendente como asesor de José Luis Ábalos en ese departamento para urdir la supuesta trama de mordidas por contratos de material sanitario en ese estamento del Gobierno y en el de Interior, además de con los gobiernos autonómicos de Balears y de Canarias.

Puente, hasta la fecha, había mantenido que los altos cargos que siguen en el ministerio desde la época de Ábalos no estaban siendo investigados. Pero el giro llegó el martes con Álvaro Sánchez Manzanares, cuya caída se debe principalmente a que se ha descubierto que “mintió” durante la investigación a la trama. Además, en la actual dirección de Transportes, según fuentes conocedoras de la situación, no gustaron las conversaciones que se han conocido de ese ya exalto cargo con García: “Koldo eres un degenerado, siempre me pillas cuando estoy con tías”. “Esto tiene su coste”, señalan fuentes gubernamentales.

No hay imputaciones por el momento

El entorno de Puente indica que no descartan hacer más ceses si hay nuevas revelaciones del sumario y periodísticas que puedan comprometer a altos cargos respecto a este caso. No quieren hacer una purga, pero aplicarán la filosofía que ha marcado Pedro Sánchez de “caiga quien caiga”. No se pone la línea en que haya o no imputación y se estudiará “caso a caso”, remarcan las fuentes.

Desde Transportes no se quiere señalar ningún nombre concreto. En los informes de la UCO sí aparecen citados algunos de esos altos cargos, aunque no se ha procedido a ninguna imputación por parte del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. En el sumario consta que estuvieron junto a García en la marisquería de La Chalana Jesús Manuel Gómez, que es el subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, Vicente Calzado, director general de la empresa pública EMFESA, y Ángel Contreras, presidente de Adif.

En el Ministerio de Transportes creen que en Puertos del Estado la responsabilidad está asumida con ese cese porque Sánchez Manzanares fue el que mintió a los investigadores y ocultó que Víctor de Aldama, comisionista amigo de García, era el conseguidor de la trama. Puente mantiene la confianza en el presidente del órgano, Álvaro Rodríguez Dapena, quien ratificó el cese de su subordinado en la reunión de este miércoles del Consejo Rector. La plaza ha quedado vacante. Esta institución aseguró en un comunicado que ha remitido toda la información y documentación requerida por la UCO, que no existe ninguna imputación y que los contratos de compra de material fueron auditados “tanto por la Intervención General del Estado como por el Tribunal de Cuentas”.

El hermano de Koldo sigue contratado: "No lo podemos despedir"

El hermano de Koldo, Joseba García, sí sigue en su puesto de EMFESA, en virtud, según reiteró el propio Puente este miércoles, del informe “categórico” pedido por el político en el que se señala que no hay causa de despedido porque está siendo investigado y no ha sido condenado. “No lo podemos hacer. Consulten con cualquier abogado laboralista”, declaró ante los periodistas el exalcalde de Valladolid: “Lo anormal es que no habiendo causa de despido lo despidiéramos”.

En el ministerio también ponen en valor que se abrió al poco de conocer el caso una investigación con funcionarios independientes. El propio ministro no va a participar en las reuniones ni ha pedido información sobre la misma para que sea totalmente neutral. No se ha dado un plazo concreto, pero sí esperan que se conozcan los resultados lo más rápido posible. Esos trabajos ya están en marcha por parte de la Inspección General de Transportes con la vista puesta en los contratos firmados por Adif (cinco millones de mascarillas), Puertos del Estado (ocho millones de mascarillas) y el propio Ministerio.

El caso Koldo, por el momento, se ha llevado por delante políticamente ya alexministro José Luis Ábalos, que ha pasado al Grupo Mixto en el Congreso y ha sido suspendido de militancia por parte del PSOE, y a Sánchez Manzanares. El Gobierno defiende que se está actuando de manera “contundente y ejemplar” y se diferencia respecto a la época de corrupción “institucionalizada y estructurada” del Partido Popular.

Ahora la oposición busca principalmente la caída de Francina Armengol como presidenta del Congreso por el contrato con Balears de la empresa de Soluciones de Gestión. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó públicamente este miércoles a la dirigente socialista y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El jefe del Ejecutivo pidió a la oposición no difundir bulos ni poner el “ventilador”, además de lanzar la idea de que el PP se debería aplicar el estándar que pide para otros partidos. “Es algo que no veo”, remachó en la rueda de prensa que dio junto al presidente de Brasil, Luiz Inàcio Lula da Silva.

También habló Ángel Víctor Torres, que era presidente de Canarias cuando se firmó el contrato de las mascarillas con la trama de Koldo García, poniendo el foco en que el Partido Popular votó en contra de la creación de la comisión de investigación en el Congreso: "¿Qué miedo tiene el PP a que se investiguen los contratos de la pandemia en comunidades autónomas donde gobernaban ellos?”

El caso Koldo también vivió una novedad importante judicialmente el miércoles al trascender que se investiga por cohecho y pertenencia a organización criminal a un guardia civil destinado en la embajada de España en Venezuela. Fue interrogado por Ismael Moreno en la Audiencia y quedó en libertad, después de haber sido detenido el lunes, pero con el pasaporte retirado y la prohibición de salir del país. La UCO lleva trabajando tiempo con la sospecha de que dentro del Instituto Armado alguien pudiera estar dando chivatazos a los implicados sobre su seguimiento.