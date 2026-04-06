Pablo Iglesias, sobre la nueva coalición en Andalucía: "Hay una inmensa desilusión"

El pasado jueves, tras una reunión de más de diez horas, Podemos se integraba en Por Andalucía para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. El acuerdo realizado con Izquierda Unida y Sumar y que evitará la existencia de tres listas a la izquierda del PSOE (Por Andalucía, Adelante Andalucía y la propia Podemos), no ha dejado demasiado satisfecho, sin embargo, al cofundador del partido morado, Pablo Iglesias.

El exlíder ha declarado este lunes en una charla en Las mañanas de RNE que aceptaron el acuerdo en Andalucía "por responsabilidad", pero que no están muy satisfechos porque considera que los morados no lograrán representación. "Ahora mismo hay una inmensa desilusión en la gente de izquierdas", ha asegurado el expolítico.

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La supuesta falta de mecanismos participativos es el motivo de la crítica, ya que el exvicepresidente ha explicado que ni la candidatura de Antonio Maíllo ni la de los demás candidatos se ha puesto a disposición de la decisión de los votantes. "Creo que genera en mucha gente una sensación... como de cierta desafección, porque se expulsa no solo a los militantes, sino a la ciudadanía". “¿Quién ha votado a Maíllo para ser el candidato? ¿Quién ha votado a los demás candidatos? Nadie".

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este lunes que Sumar siempre ha tenido los "brazos abiertos" a Podemos para formar coaliciones y que los que decidieron irse fueron los morados, aunque el espacio celebra que ahora vayan a ir juntos en las elecciones andaluzas.

"Podemos ahora ha decidido regresar a Por Andalucía, y nosotros siempre hemos tenido los brazos abiertos para quien quiera estar aquí", ha dicho Urtasun. "Este es un espacio político que saben que logró un grandísimo resultado el pasado 23J, y fue Podemos el que decidió no estar en este espacio político (...). Quien no está aquí es porque en su momento no quiso", ha insistido.