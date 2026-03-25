El pacto oculto con Altri provoca un cisma inédito en diez años de historia de la Comisión da Transparencia

Los sucesivos argumentos de la Xunta para mantener oculto su pacto con Altri ante peticiones formales de transparencia formuladas por Praza.gal provocaron el mayor cisma en los diez años de historia de la Comisión da Transparencia de Galicia. Se trata del órgano hasta ahora dependiente de la Valedora do Pobo que vela por el derecho de la ciudadanía de acceder a información en poder de las Administraciones.

La representación en ese órgano del Consello Consultivo y del Consello de Contas firmaron una inédita justificación conjunta de voto discrepante sobre la forma en que la Xunta argumentó, tras dar otras motivaciones, que no puede entregar el acuerdo con Altri porque no está en su poder ni lo conoce. Un argumento nuevo que fue validado por otros vocales de la Comisión da Transparencia, sin permitir alegar a Praza.gal, lo que pudo vulnerar sus derechos.

La primera petición de transparencia de Praza.gal al Gobierno gallego para conocer el acuerdo con Altri fue rechazada con el argumento de que no había sido firmado por la Xunta, sino por la ahora disuelta empresa Impulsa Galicia, en la que la participación pública es del 48% y por lo tanto no está afectada por la Lei de Transparencia. Praza.gal recurrió aquella negativa destacando que el pacto había sido firmado por el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde, pero la Xunta replicó que no lo había hecho como conselleiro, sino como presidente de Impulsa Galicia como parte de un "negocio jurídico privado".

Cambio de argumento: no lo tiene ni lo conoce

Impulsa Galicia fue creada por la Xunta, que tiene el deber de controlar su propia participación en empresas. Por este motivo Praza.gal formuló una segunda petición de transparencia pidiendo el pacto con Altri como documento que obra "en poder" de la Administración "en el ejercicio de sus funciones" de control de sus participaciones empresariales. La formulación tendría amparo en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, que dice que "se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder [de las Administraciones] y que fuesen elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".

La respuesta de la Xunta obvió los matices de esta nueva petición y se limitó a reiterar los argumentos denegatorios de la solicitud previa, esto es, que era un documento de una empresa privada. Así que Praza.gal recurrió ante la Comisión de Transparencia incidiendo en el elemento jurídico de que el documento estuviese "en poder" de la Administración. Fue en ese momento cuando la Xunta argumentó ante la Comisión da Transparencia que la información solicitada era "desconocida" para ella y no la tenía "en su poder". Un argumento nuevo que fue validado por cuatro de los seis miembros de la Comisión da Transparencia de Galicia sin dar la posibilidad de alegar a Praza.gal, ante lo que discrepan los vocales en representación de los consellos de Contas y Consultivo.

La Comisión da Transparencia está formada por seis personas: la Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño; su adjunta, María Xosé Porteiro; una representante de la Xunta, en este caso Patricia Brión Cabanelas, en sustitución del director general José María Barreiro; uno de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), Xosé Manuel Rodríguez Méndez; uno del Consello de Contas, Manuel José Santana Suárez; y una del Consello Consultivo, Ana María López Guizán. Los dos últimos son los que discrepan y consideran vulnerado el derecho de Praza.gal.

El asunto fue debatido durante tres meses, ya que debía ser analizado por primera vez en el pleno mensual de la Comisión da Transparencia previsto para el 31 de octubre, pero ante el debate suscitado la decisión fue pospuesta primero al siguiente pleno del 25 de noviembre y después al del 23 de diciembre. En ese pleno el argumento introducido ex novo por la Xunta de que no tiene el pacto con Altri fue validado sin dar a Praza.gal posibilidad de alegar por la Valedora (propuesta por el PP), su adjunta (exdiputada propuesta por el PSdeG), el representante de la Fegamp (exalcalde de As Neves del BNG) y la representante de la Xunta.

Por el contrario, el voto discrepante firmado por la letrada representante del Consultivo y por el de Contas destaca que el primer argumento de la Xunta para denegar la petición de Praza.gal era porque Impulsa Galicia no estaba sometida a la Lei de Transparencia, "no porque la Consellería no tuviese en su poder el documento" en la argumentación de la Xunta ante la propia Comisión en septiembre sin comunicárselo a Praza.gal. Por eso, los discrepantes consideran que "la Comisión da Transparencia, en lugar de entrar a conocer el fondo del asunto, debió conceder al interesado [Praza.gal, a través de un periodista] un trámite de audiencia" para alegar lo que considerase ante ese "hecho nuevo".

"Sólo una vez realizado este trámite, esencial para la contradicción del procedimiento, era posible entrar a conocer el fondo del asunto", añade el voto discrepante conjunto. Un trámite de alegaciones por parte de Praza.gal que era "garante del derecho de defensa" de este periódico.

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Es la primera vez en diez años de existencia de la Comisión da Transparencia de Galicia, creada en 2016, que se firma una justificación de voto discrepante conjunta de dos vocales tras analizar un tema sin acuerdo durante tres plenos distintos. La inmensa mayoría de las alrededor de doscientas resoluciones que emite cada año la Comisión son acordadas por unanimidad. De forma excepcional se abstiene algún vocal porque la cuestión a debate afecte a la institución que representa. Y aún más excepcionales son los votos en contra, generalmente de la representación de la Xunta disconforme con que la Comisión quiera que divulgue alguna información que prefiere mantener oculta.

Hasta ahora la representación del Consultivo sólo había emitido justificación de voto discrepante en solitario en un par de ocasiones, por lo que es la primera vez que se firma una justificación discrepante conjunta de dos vocalías distintas y con una argumentación de la extensión de esta. Será precisamente el Consello Consultivo el que pase este año a gestionar la Comisión da Transparencia después de que el PP decidiese retirar su adscripción a la Valedora do Pobo.

A pesar de estos obstáculos de la Xunta y de la Comisión da Transparencia, Praza.gal sigue investigando para tener acceso al pacto con Altri. Tras la argumentación de la Xunta de que no tiene el acuerdo, el presidente Rueda admitió que él sí lo conoce y a través de "representantes de la Xunta". Por eso Praza.gal formuló una nueva petición de transparencia para tener acceso a la información que esté en poder de la Presidencia de la Xunta. Una petición de la que de momento Presidencia se desentendió remitiéndola a la Consellería de Economía e Industria.