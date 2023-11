Los pactos de investidura agudizan el sentimiento de agravio en la España despoblada

Una tarta partida en raciones desiguales. Más de un cuarto para Cataluña, un cuarto para el País Vasco, un octavo para Canarias y Galicia, otro octavo para España en conjunto y unas migajas para Soria. Así interpreta el “pastel de los presupuestos” el partido Soria ¡Ya! tras los acuerdos de investidura del presidente Pedro Sánchez. En una imagen para redes, el partido sentencia: “Para Soria: ajo y agua”. Un sentimiento de agravio que formaciones y ciudadanos de la España despoblada han expresado estos días con menos altavoz que las protestas contra la ley de amnistía.

“Todo el debate sobre la amnistía no hace más que ocultar los acuerdos en temas económicos, con los que tenemos una discrepancia total, porque conllevan el riesgo de acrecentar las diferencias entre territorios muy desarrollados y otros a su servicio”, indica a infoLibre Tomás Guitarte, que ocupó la pasada legislatura el primer y único escaño del movimiento de la España Vaciada en el Congreso, con Teruel Existe. “Surgimos para evidenciar que había un problema estructural profundo al que no se le había prestado atención a propósito. En cuanto ha sido necesario por una cuestión de investidura, se olvida todo eso, pasa a un cuarto plano y volvemos al esquema de España de siempre: los que no quieren ser España son los que se llevan más tajada de España”, afirma el ahora diputado en las Cortes de Aragón.

Soria ¡Ya! quiso emular en las elecciones del 23 de julio el éxito de Teruel Existe, pero las dos formaciones, las de mayor trayectoria y éxito de la plataforma España Vaciada, se quedaron fueran de la Cámara Baja. “Con muy pocos votos, en otros territorios, se consiguen cosas muy interesantes, como el Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria. Con muy pocos votos se pueden conseguir muchas cosas, y nosotros hemos perdido esa oportunidad”, admite Ángel Ceña, candidato del partido soriano a las generales y su portavoz en las Cortes de Castilla y León. “La campaña se radicalizó entre el ‘derogar el sanchismo’ y ‘el ojo que viene Vox’, y esa polarización nos perjudicó”, analiza.

Los partidos de la España Vaciada aseguran que lo suyo no es un “qué hay de lo mío”. “El 70% del territorio de España está despoblado, quizás nosotros tengamos un proyecto nacional de país muy superior a los partidos nacionales, que están volcando su proyecto de país en las zonas más desarrolladas de las costas este y sur, el País Vasco y Madrid”, argumenta Ceña. Y precisa: “Los intereses de esa España despoblada tienen que estar representados, no sólo como representación territorial de Soria o Teruel, sino como la de una parte de España que es muy significativa y cuyo abandono tendrá consecuencias para todos”.

Temor a que aumente la desigualdad territorial

España Vaciada critica especialmente que un tema como el de la deuda de las comunidades autónomas no se haya negociado primero con todos sus representantes en conjunto. “Se va a provocar un agravio comparativo incomprensible”, señala la plataforma en su último comunicado sobre la legislatura que ahora comienza. Guitarte pide a Cataluña y el País Vasco una “solidaridad mínima” con los territorios despoblados. “Que hagan las cuentas, pero que las hagan desde los años 40. ¿Cuánto valen las decisiones del Estado de asentar la industria en Cataluña y el País Vasco? ¿Toda la emigración forzada en nuestros territorios?”, reflexiona. Y apostilla: “Cataluña y el País Vasco no pueden hacer como que esto no fuese con ellos, son la cara positiva de la moneda en la que nosotros somos la negativa. Son los favorecidos del modelo de desarrollo y nosotros los olvidados que les aportamos materias primas, gente, conocimiento, mano de obra”.

Sin la capacidad de arrancar compromisos que les daba el escaño entonces decisivo de Guitarte, la España Vaciada teme que no se desarrollen los acuerdos que “quedaron en mantillas” y que se ahonde en el desequilibrio territorial. “Muchos nos tememos que vamos a ser olvidados de nuevo, que al no tener presencia en el Congreso no se atiendan nuestras demandas”, dice Ceña. Una de las dudas que les rondan es si se mantendrá el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “No tenemos esa capacidad de presión que teníamos cuando al menos estaba Tomás, que consiguió la Secretaría General para el Reto Demográfico, aunque se quedó más en una oficina que en algo realmente práctico”, considera. Y lamenta: “Los recursos del ministerio han ido más a la otra pata, a la Transición Ecológica, porque en el fondo no teníamos suficiente presencia política para presionar”.

Partidos de izquierda como Más País defienden que la transición verde es precisamente la esperanza de la España despoblada. “El desastre climático va a obligar a volver a principios de cercanía, a volver a producir aquí, a que lo pequeño se revalorice, a que se viva de otra forma sin tanta necesidad de transporte; y este Gobierno es el único que puede hacer algo por esa transición verde”, esgrime Braulio Llamero, escritor y coordinador de Más País Castilla y León. Y continúa: “Ahí hay una esperanza que llegará, pero justo este tipo de ideas donde no calan nada es en la España despoblada, Vox ha conseguido presentar a los ecologistas como enemigos del campo”.

Llamero, de Zamora, resta importancia a los pactos con Junts, ERC y el PNV. “Hay un sentimiento de agravio y ha pasado siempre. Los nacionalistas e independentistas siempre pasan la factura cada vez que hay un Gobierno estatal en minoría, eso de novedad tiene bien poco”. La sensación de agravio “aumenta exponencialmente cuando discutimos sobre los temas que tienen que ver con el clivaje centro-periferia, tanto en unos como en otros, y es muy fácil para los partidos políticos recurrir a este tema, porque moviliza mucho a sus votantes”, apunta Carolina Plaza Colodro, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca.

La “aspiradora” de Madrid

En los comentarios al gráfico del “pastel de los presupuestos” de Soria ¡Ya!, algunas personas recordaban también el papel de la Comunidad de Madrid. “Madrid lleva varias décadas funcionando como una aspiradora. Tengo 56 años, cuando yo terminé de estudiar, la gente se iba a Barcelona o al País Vasco, y ahora todo el mundo a Madrid. Aspira todo el talento y la energía de todas las comunidades circundantes”, afirma Ceña, secretario general del partido. “A Madrid no se le reconoce como nacionalismo, pero a efectos reales actúa como un polo de este tipo”, anota Guitarte.

“Al final, el dinero, las inversiones y las oportunidades fluyen hacia Madrid, por su propio peso demográfico, y a Cataluña y el País Vasco por esa capacidad de coacción parlamentaria”, concluye R., profesor de la escuela pública que ha expresado en redes su rechazo a los acuerdos de investidura. “En lugares como Zamora –continúa– sufrimos un doble abandono, tanto por parte del Gobierno central como del autonómico y por la misma razón. La ley electoral hace que el reparto de escaños en la provincia sea muy difícil de cambiar, por lo que PP y PSOE piensan que ya tienen todo lo que pueden conseguir, independientemente de lo que hagan”.