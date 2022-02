Tres partidos provinciales irán a las elecciones andaluzas en la estela de Soria ¡Ya! y los leonesistas

Había agua en la piscina a la que se han tirado las candidaturas provincialistas en Castilla y León. Al menos, tres de ellas. Así lo demuestran los resultados en Soria, León y Ávila. En Soria, la agrupación de electores Soria ¡Ya!, integrada en el movimiento España Vaciada, ha logrado más del 42% del voto y 3 escaños. En León, el partido Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha pasado de uno a tres asientos. Y en Ávila, el partido Por Ávila, una escisión del PP, ha conseguido mantener su procurador. De todo ello toman nota en Andalucía, siguiente estación electoral, los partidos provincialistas, que muestran públicamente su satisfacción y elevan el listón de sus expectativas. Al menos tres candidaturas provinciales acudirán a las urnas en las elecciones autonómicas, concretamente en Jaén, Granada y Huelva, confirman sus responsables a infoLibre.

El panorama está lejos de quedar ya completamente dibujado. Podría haber más candidaturas provincialistas, dentro o fuera del movimiento España Vaciada. E incluso se hace evidente una disputa entre plataformas en Jaén, donde se atribuye a España Vaciada sus mejores perspectivas.

Jaén Merece Más

Jaén Merece Más, cuyos promotores destacan que forma parte desde su origen de España Vaciada junto con Soria ¡Ya! y Teruel Existe, se presentará como partido político y con ese nombre, confirman a este periódico Juan Afán y Juan Manuel Camacho, responsables del movimiento, que ultima los trámites para formar el partido. A juicio de Afán, presidente de Jaén Merece Más, los resultados de "Soria y León, sobre todo de Soria", resultan "alentadores", porque demuestran que donde hay hecho trabajo social hay réditos electorales. Jaén reparte once parlamentarios autonómicos.

"Soria es un caso parecido al de Jaén. Hay un nombre propio [de plataforma] conocido y de referencia. Se ha demostrado que una plataforma con arraigo que reivindica las necesidades de la provincia tiene buenos resultados. Nos ratifica en [la decisión de] presentarnos a las autonómicas, las generales y lo que venga. Está claro que las cosas se tienen que cambiar desde dentro. No vale la pena estar en la puerta de las instituciones esperando promesas", explica Afán, que asegura que el partido está "preparado" para la convocatoria electoral sea cuando sea. "Ahora mismo estamos yendo por los pueblos, celebrando reuniones, atrayendo gente...", explica. Jaén Merece Más centra sus reivindicaciones en infraestructuras e inversiones y considera a Jaén "España abandonada".

El movimiento provincialista no está exento de problemas y disputas en Jaén, concretamente entre Jaén Merece Más y otra plataforma llamada Levanta Jaén. Antonio Saz, coordinador de España Vaciada, evita tomar partido y afirma que su pretensión es que se solucione el "desajuste", lograr la unidad de ambas plataformas y que haya "una única propuesta". Aunque con carácter general Saz es contrario a que sean partidos políticos los que se presenten en representación del movimiento España Vaciada, recuerda que Jaén Merece Más tiene el aval de "venir de una plataforma" de largo recorrido y sin ideología de izquierdas ni de derechas. Juan Afán (Jaén Merece Más) afirma que, si no llegara a haber acuerdo para una candidatura única, ellos continuarían adelante con su partido y su candidatura, que considera plenamente alineada con España Vaciada. infoLibre trató de contactar con Levanta Jaén, sin éxito.

Juntos por Granada

El caso de Granada es distinto. Allí la candidatura confirmada para las autonómicas es la de Juntos por Granada, una plataforma ajena al movimiento España Vaciada que tiene su espejo en Unión del Pueblo Leonés. ¿Por qué? Porque, al igual que este partido, reclama la independencia de su provincia. Es decir, que Granada salga de Andalucía y se constituya en una comunidad propia.

"No sabemos si los resultados [de León] son totalmente extrapolables [a Granada], pero pensamos que sí. Tenemos que ser muy optimistas", señala César Girón, presidente de Juntos por Granada, que también hace trámites para convertir esta marca en partido político. A su juicio, los resultados de Castilla y León demuestran que no es relevante que la candidatura provincialista vaya o no bajo el paraguas de España Vaciada. Las candidaturas con esta marca en Valladolid, Burgos, Palencia y Salamanca no han obtenido escaño, mientras sí lo han hecho por libre Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila. "Sin perjuicio de que pudiéramos hablar más adelante [con España Vaciada], lo importante es si hay o no base social, y creemos que aquí la hay", añade. Girón cree que el 13F aleja la convocatoria de elecciones en Andalucía, lo que da aún más tiempo a su candidatura para armarse. En Granada hay 13 asientos en juego.

Por Huelva

Juntos por Granada se encuentra en trámites para convertirse en partido político, al igual que Jaén Merece Más. En cambio, Por Huelva existe desde octubre de 2020. Su presidente, Joaquín de la Torre, que celebra los resultados de Soria ¡Ya!, UPL y Por Ávila, asegura que los resultados en Castilla y León ratifican su decisión de presentarse a las elecciones autonómicas andaluzas, más aún porque la noche del domingo da un "gran empujón" a las candidaturas provincialistas.

"Le hemos dado muchas vueltas y es la única solución", señala De la Torre, con un discurso centrado en la reivindicación de infraestructuras e inversiones. Sus principales referentes son Teruel Existe y Soria ¡Ya!, porque ponen "en primer plano la provincia y sus necesidades históricas", explica. "En Huelva no tenemos un problema demográfico como el de Soria o Teruel. A nivel global no perdemos población. ¿Qué ocurre? Que el 20% de la provincia, que es la costa, concentra el 80% de la población, mientras el resto está envejecida y casi incomunicada", explica. De la Torre comparte con Jaén Merece Más y Juntos por Granada su deseo de no ser adscrito ni a la derecha ni a la izquierda.

El presidente de Por Huelva se muestra abierto a colaborar con las plataformas provinciales integradas en la plataforma España Vaciada, de la que no forma parte, pero afirma: "Hemos comprobado que, en muchos casos, están peleadas entre ellas. Nosotros preferimos ir con nuestro partido". En Huelva hay prevista una manifestación el 4 de marzo convocada por la plataforma Y Huelva Cuándo en reivindicación de inversiones. Será un buen día para medir el malestar en la provincia. En Huelva hay en juego once escaños.

Un "espaldarazo" para España Vaciada

La situación en el campo de la política provincialista es compleja. Por una parte, está Teruel Existe, que entró en las Cortes en las generales de noviembre de 2019 con un diputado y dos senadores y es el gran referente de España Vaciada. Ahora se suma Soria ¡Ya!. Jaén Merece Más también es parte de este movimiento desde su origen, como recuerdan sus promotores. Pero no todo en ese espacio está ocupado por España Vaciada. Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila ha conseguido representación yendo por su cuenta. Y también por su cuenta van a ir Juntos por Granada y Por Huelva.

El coordinador de España Vaciada Antonio Saz apuesta por mantener su hoja de ruta de cara a las elecciones andaluzas: no obsesionarse con presentarse en todas las provincias y hacerlo allí donde plataformas con asiento en el territorio se decidan a dar el paso, buscando la máxima unidad. De momento, para las autonómicas sólo hay confirmada papeleta de España Vaciada en Jaén, donde el objetivo es resolver el "desajuste" entre plataformas para "armar una candidatura fuerte", pero Saz no descarta que haya en más provincias. Es pronto para saberlo, dice, pidiendo "tiempo" para que las distintas plataformas hagan su lectura de los resultados del domingo.

Lo más relevante, añade, es que los resultados de Castilla y León son un "espaldarazo" para su movimiento, sobre todo por el éxito en Soria, pero también porque "estamos extendiéndonos por el resto de Castilla y León", incluso allí donde no se ha obtenido representación. "Somos conscientes de que veinte años de trabajo, como llevaba Soria ¡Ya!, dan frutos. Se ha conseguido romper la resignación de un territorio y convertirla en reivindicación. Eso necesita tiempo. Queremos trasladar esto a otros territorios, pero sabemos que es un proceso de largo recorrido", señala Saz.