Pepe Vélez: "Los gobiernos del PP han llevado a Murcia a la cola en los índices de calidad de vida"

A Pepe Vélez le extrañaban las palabras de Fernando López Miras de que no gobernaría con Vox. No le encajaban. Y el tiempo ha terminado dándole la razón. Finalmente la Región de Murcia estará pilotada por los populares y la ultraderecha tras la sesión de investidura que concluye este jueves.

El líder de los socialistas murcianos muestra su preocupación por la “agenda regresiva” que supone el pacto entre los populares y el partido de Santiago Abascal, especialmente por los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI y la protección del Mar Menor. Y advierte de que Vox ha prometido poner en marcha el pin parental. Pero está absolutamente convencido de que Pedro Sánchez va a conseguir la investidura a nivel nacional y se “dejará la piel” ante la situación de la Región.

¿Cómo ha recibido el discurso de investidura de López Miras?

Muy poco convincente y no ha explicado con detalle el pacto con Vox. Por un momento llegué a pensar que estábamos en la sesión de investidura de 2019 porque ha repetido las mismas promesas. Por supuesto, no ha cumplido. López Miras ha dejado claro que no tiene palabra y no es de fiar. Nos dijo que no gobernaría en coalición con Vox y ha estado más de tres meses engañando a la ciudadanía.

¿Cómo calificaría el próximo Gobierno del PP y Vox en Murcia?

No es novedoso porque López Miras fue el primero que metió a la ultraderecha en un Gobierno autonómico, aunque ahora haya venido a hacerse el estrecho. La firma de este acuerdo es una mala noticia para la Región de Murcia. Los gobiernos del PP desde hace casi treinta años nos han situado a la cola de todos los indicadores de progreso y calidad de vida. El futuro Ejecutivo va a agravar muchísimo más esta situación.

¿Por qué se llega a este acuerdo después de meses de negativa de López Miras?

Es evidente que el señor López Miras ha estado pensando en su partido a nivel nacional y ha trabajado más al servicio de Feijóo que de los ciudadanos de Murcia. En algunos momentos del discurso de este miércoles pareció que nos habíamos trasladado al Congreso y que estábamos en la sesión de investidura de Feijóo. También es cierto que ha dado por hecho por su forma de hablar que evidentemente va a fracasar el líder del PP y que Pedro Sánchez seguirá siendo presidente. Es lo único en lo que le voy a dar la razón.

¿Hubo una orden directa desde la calle Génova de Madrid para llegar a este pacto en el momento en el que necesita Feijóo el voto de Vox para su intento de investidura?

No me cabe duda de que López Miras ha jugado a la política nacional y a los intereses de Feijóo. Pero no parte de cero, ya que lleva gobernando cuatro años con la ultraderecha. Por eso no entendimos esos mensajes de que no tendría un Gobierno con Vox y que las coaliciones eran un engaño. Me extrañaba. Pero era una forma de darse tiempo y una patada al balón. Murcia ha perdido tres meses porque se estaba pensando en los intereses del PP a nivel general. Una vez que han visto que no tiene futuro la investidura de Feijóo, López Miras llega a un acuerdo.

¿Qué le parece que no exista en el acuerdo una referencia directa a la violencia machista?

Lo esperábamos, es una muy mala noticia para la Región. El documento continúa con una agenda regresiva. Han dejado claro, además, el nulo interés por el Mar Menor. Ni se menciona esa ley.

Vox ha dicho que va a poner en marcha el pin parental

¿Temen que esté en peligro la protección del Mar Menor en virtud de este pacto?

No me cabe la menor duda de que lo van a seguir poniendo en peligro. No podemos obviar que se han cargado el Mar Menor durante estos 28 años de gobiernos de la derecha en Murcia. Pero la sociedad y el PSOE no vamos a consentir que terminen con él. Ni tampoco con que acaben con los derechos y la igualdad de los ciudadanos. Vamos a luchar contra la violencia de género y el cambio climático y por los derechos LGTBi. Estaremos totalmente en frente de este Gobierno de la derecha ultra y de la ultraderecha. Nos vamos a dejar la piel.

¿Cómo interpreta que el acuerdo hable de “neutralidad ideológica” en los colegios?

Si no fuese porque es un tema muy serio, tendríamos que tomarlo a broma. Vox dice una cosa y el PP la contraria. Pero hemos visto que la ultraderecha ha dicho que va a poner en marcha el pin parental en los colegios.

¿Cree que se hará efectivo ese pin parental?

Vox lo ha dejado muy claro. En la legislatura anterior ya vimos que el PP lo puso en marcha en Murcia junto a sus socios tránsfugas. La educación lleva abandonada en la Región casi treinta años. No tenemos ninguna esperanza, sólo va a cambiar a peor.

Dudo mucho de que esta legislatura en Murcia vaya a durar cuatro años

¿Por qué el PSOE no consigue gobernar en Murcia?

No hemos hecho las cosas todo lo bien que deberíamos y, por eso, la ciudadanía nos ha puesto en la oposición. Pero hemos entendido claramente el mensaje y nos vamos a dejar la piel como nunca durante esta legislatura, que dudo mucho que sea de cuatro años. Vamos a demostrar a los votantes que necesitan algo mejor en la Región y que se merecen una Murcia que avance y que no esté a la cola en los índices de calidad de vida. Somos un partido serio que puede poner a esta Región donde se merece.

El Gobierno de Murcia durante estos años ha tenido un enfrentamiento muy directo con la Vicepresidencia de Transición Ecológica, dirigida por Teresa Ribera. ¿Se acrecentarán las tensiones en materia hidrológica con el nuevo Ejecutivo de PP y Vox?

El PP y Vox van a confrontar por supuesto continuamente con el Gobierno de España y con Ribera. Pero no me cabe duda de que tanto Pedro Sánchez como la vicepresidenta tercera en funciones se van a dejar la piel para salvar el Mar Menor y para que Murcia tenga el agua que necesite. Se está invirtiendo en desalación para tener más agua y que el precio sea inferior. Asimismo, por mucho que lo niegue la derecha, el cambio climático ya está aquí.

Es una persona cercana a Pedro Sánchez, ¿confía en que logrará sacar adelante la investidura tras escuchar las exigencias del expresident Carles Puigdemont?

Estoy convencido de que habrá investidura. Es necesario seguir avanzando en las políticas de progreso. En estos cuatro años se ha mejorado muchísimo con la coalición en tiempos muy difíciles, atravesando situaciones como la pandemia, el volcán o la guerra en Ucrania. El Ejecutivo ha trabajado con mucha fuerza y seriedad para no dejar a nadie atrás.

Como socialista de dilatada carrera, ¿le han molestado las palabras del expresidente Felipe González diciendo que le costó votar al PSOE durante las elecciones del 23 de julio?

Respeto absoluto a las declaraciones del que fuera presidente del Gobierno, pero probablemente este 23J ha sido una de las veces que he cogido la papeleta del PSOE con más fuerza.