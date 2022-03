Pita dice que se va del grupo de UP por no poder defender iniciativas de Canarias: "El disenso es castigado"

La diputada canaria en el Congreso Meri Pita ha justificado este lunes su salida del Grupo de Unidas Podemos en la imposibilidad de defender las iniciativas del archipiélago, asegurando que la decisión adoptada de pasar al Grupo Mixto "no" ha sido motivo de un "arrebato", sino que ha sido adoptada tras reflexionarlo de forma colectiva y "serenamente".

Así se ha defendido Pita en una rueda de prensa, recogida por Europa Press, en el Hotel Parque de Las Palmas de Gran Canaria donde ha estado acompañada por la vicepresidenta Tercera y consejera de Arquitectura y Vivienda en el Cabildo de Gran Canaria, Conchi Monzón; el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz municipal de Unidas Podemos, Javier Doreste, además de la edil en Ingenio (Gran Canaria) Pilar Arbelo; el concejal de Arucas (Gran Canaria) Rafael Segura o el consejero en el Cabildo de El Hierro Amado Carballo, entre otros.

"No nos han permitido salir a defender las iniciativas de Canarias, no solo no nos han permitido salir a defender posición de voto en determinadas iniciativas, sino que ni siquiera se nos consulta", apuntilló Meri Pita tras subrayar que la "esclerosis organizativa de la dirección" de Podemos ha llevado a convertir el partido "en una especie de caza de brujas", afirmando que cualquier "disenso es perseguido y castigado".