Planas pedirá en Bruselas simplificar la burocracia de la política agraria y abordar las 'cláusulas espejo'

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, llevará al próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, que se celebrará el lunes 26, simplificar la burocracia de la Política Agrícola Común (PAC) y abordar las cláusulas espejo a terceros países, demandas solicitadas por los agricultores y ganaderos, que están manifestándose desde hace más de dos semanas por toda España, según informa Europa Press.

En concreto, Planas ha recordado que el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen "apoyando" la que a su vez Agricultura había enviado al presidente del Consejo y a la Comisión Europea de cara a la reunión del próximo lunes.

De esta forma, España defenderá en esta cita la simplificación en temas de condicionalidad, donde cree que se debería "formular algunos ajustes", así como la directiva de 2019 de prácticas comerciales desleales, donde Planas ha recordado que España cuenta con la Ley de la Cadena Alimentaria, que es considerada "pionera". "Hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por hacer", ha reconocido el ministro de Agricultura, durante su participación en el Forúm de Nueva Economía.

Otro de los asuntos que llevará a la cita de Bruselas serán las cláusulas espejo, ya que se prohíben determinados productos fitosanitarios, pero hay países terceros que los emplean y ahí reconoce que hay un "problema de competencia desleal", pero entiende que para solucionar este tema tiene que llevarse una negociación en el marco de OMC para ver, efectivamente, si estas "cláusulas son compatibles".

"Algunos somos grandes productores y exportadores como España, Francia o Portugal, pero otros países de la UE son compradores netos. Como ministro de Agricultura de España, tenemos que defender a nuestros agricultores y ganaderos", ha recalcado.

No obstante, Planas se ha congratulado de que Europa esté escuchando el "mensaje fuerte" de los agricultores y ganaderos de todos los países. "Lo que está pasando en España probablemente no hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que ocurrió antes en Francia o Alemania", ha recordado.

De esta forma, se ha congratulado de la reciente reflexión de Von der Leyen, aunque cree que debería haberlo hecho antes. "Quizás si lo hubieran hecho antes se habrían facilitado un poquito las cosas. Estamos haciendo un gran tránsito de una PAC a otra PAC, de un modelo de sostenibilidad a un modelo más avanzado y más ambicioso y necesario", ha recalcado.

Por otro lado, Planas cree que de cara a las próximas elecciones europeas de junio, la problemática del agricultores y ganaderos es un "campo perfecto para la batalla política". "Entiendo que hay quien piense que esto es, y con razón, un preludio de la gran batalla electoral de junio próximo, y no es menor el envite porque nos jugamos la composición del próximo Parlamento Europeo y de la Comisión Europea", ha subrayado.

Reitera que "solo cabe la sostenibilidad si hay rentabilidad"

De esta forma, Planas ha reiterado que una de las claves del futuro del sector agrario es la sostenibilidad, recalcando que "o el futuro de la producción alimentaria es sostenible o no será". "La sostenibilidad no es una pretensión política o una cuestión ideológica, como lo plantean algunos, sino que es una necesidad productiva, pero solo cabe la sostenibilidad si hay rentabilidad", ha subrayado.

"No puede sostenerse en el tiempo la sostenibilidad de nuestras empresas si éstas, a su vez, no son rentables. Y esta sostenibilidad empresarial es un elemento clave y son compatibles una y otra", ha recalcado, consciente de que otro factor es la "velocidad" de la adaptación del medio rural al cambio climático.

Respecto a la Política Agrícola Común (PAC), el titular del ramo ha reiterado que se trata de una "política fundamental" y cree que se ha "conseguido una buena PAC en términos presupuestarios para España", a pesar de las críticas que recibe por parte de agricultores y ganaderos en las concentraciones y manifestaciones de estas semanas.

De esta forma, el titular de Agricultura cree que el "gran agujero y foso" que se da en toda Europa también es cómo se ven percibidos agricultores y ganaderos. "Ese desencuentro entre lo rural y lo urbano es algo que va mucho más allá de esta problemática y de esta movilización concreta. Creo que cuando los ciudadanos de las ciudades que están molestos, ayer mismo en Madrid, por la interrupción de tráfico y demás, pero les aplauden al entrar porque en el fondo tenemos una deuda con ellos", ha señalado.

"Resistiré", tras el vértigo que sufrió ayer en el Congreso

Respecto al problema de vértigo que sufrió el miércoles en la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados, Planas ha sido contundente: "No soy un buen cantante, pero les diré 'resistiré'. Estoy muy bien y recuperado plenamente aunque probablemente parte de mis problemas físicos sea por mi dedicación a saber qué está pasando".

Por otro lado, se ha congratulado del reciente viaje del Presidente del Gobierno a Marruecos, ya que las relaciones entre ambos países se encuentran en "un momento excelente". "Eso es bueno para Marruecos y es bueno para España, porque nuestra relación es estratégica y tiene que ser siempre positiva, mirando hacia adelante. Que las cosas vayan bien entre España y Marruecos es una buena noticia", ha subrayado, aunque ha recordado que está pendiente la vista del Tribunal de Justicia por el acuerdo pesquero con la UE tras ser recurrido su protocolo, que tendrá lugar en abril, mientras que se espera la sentencia en la segunda parte del año.

Cuestionado por si se reunirá con Unión de Uniones, organización agraria que ayer llevó 1.500 tractores a Madrid con la presencia de 10.000 agricultores por las calles, Planas ha recalcado que se cita con Asaja, COAG y UPA, que "representan a la mayoría del sector agrario y ganadero". "Pero no quiero entrar en polémicas que no solucionan nada, porque mi preocupación son los problemas de agricultores y ganaderos", ha zanjado.

Mientras que respecto a la polémica con Rioja Alavesa, Planas ha señalado que defiende como en el caso del Cava la "unicidad de la denominación de origen por razones prácticas". "No nos corresponde a los políticos juzgar lo que se deba hacer en las denominaciones de origen. Tienen que ser las empresas, en este caso los bodegueros, los que decidan entre ellos lo que quieran hacer", ha señalado.