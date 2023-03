'Vigilia por 7.291 almas apagadas': familiares piden justicia tres años después del 'protocolo de la vergüenza'

Este sábado se cumplen tres años desde que el Gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid firmara el primer protocolo de la vergüenza, un documento que, como desveló infoLibre, fijó los "criterios de exclusión" de derivación hospitalaria de los mayores que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid. Como consecuencia de su firma, 7.219 personas mayores y dependientes no pudieron tener una muerte digna. Para rendirles homenaje, las plataformas Verdad y Justicia y Marea de Residencias organizan una jornada de vigilia. Este acto se llevará a cabo el próximo día 18 de marzo de 19h a 23h frente al pebetero de la madrileña calle Alcalá y está abierto a todas las personas que quieran participar.

Con el lema Vigilia por 7.291almas apagadas, las plataformas buscan recordar el derecho a la vida, a la no discriminación a las personas mayores y la muerte digna. El acto, según explica Mercedes Huertas Aguilera, de la plataforma Verdad y Justicia, consistirá en un homenaje simbólico en el que pondrán "unas velas con la pancarta de Verdad y Justicia con un lienzo negro". "Cuatro velones que llevarán cada uno un número en recuerdo a los 7291 fallecidos", añade.

A la pregunta de ¿por qué?, Mercedes no duda: "Lo hacemos porque hace tres años Ayuso dio orden de no derivar a los residentes que tuvieran un deterioro cognitivo e iban en silla de ruedas de las residencias". Esta no derivación llevó a la muerte de miles de ancianos en las residencias sin asistencia médica ni, en muchos casos, equipos necesarios.

"Lo hacemos para que no se olvide y se haga la justicia que no se está haciendo", afirma Huertas Aguilera. Además, hace hincapié en que "no se está investigando". Lo mismo denuncia Manuel Rico a diario en su cuenta de Twitter, en la que lleva el recuento de los días en los que la Justicia sigue sin actuar. "Hoy hace 1.093 días que el Gobierno Ayuso aprobó el Protocolo que impedía trasladar al hospital a los residentes más vulnerables. 7.291 murieron sin recibir atención médica (5.795 con covid). @fiscal_es no investiga. Ellos pasan, nosotros #NoOlvidamos. ¿Se lo recordamos a diario?", tuiteaba este jueves el director de investigación de infoLibre.

Esto, recuerda Huertas Aguilera, "ha causado mucho dolor y tenemos un duelo que aún está abierto. Las familias no hemos descansado porque no hemos recibido justicia, ¿sabes?". El acto, que es uno de los muchos que llevan a cabo las plataformas en busca de justicia, no será el único del mes de marzo. El día 23 de este mes también lo han señalado en el calendario. Quieren estar presentes en el juzgado de Plaza Castilla ya que declararán quien firmó este protocolo, Carlos Mur, y Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales. "Vamos a apoyar y a reivindicar que, por favor, se investigue y que se haga justicia", concluye.