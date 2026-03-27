El portavoz de Vox en Torre Pacheco se da de baja y denuncia amenazas de la dirección

El portavoz de Vox en Torre Pacheco, Murcia, José Francisco Garre, se ha dado de baja como militante por desacuerdos con la dirección de su partido, de la que asegura haber recibido amenazas, pocas horas después de formalizar un acuerdo con el PP para entrar en el Gobierno municipal que, asegura, no está relacionado con su decisión.

Según ha explicado en declaraciones a EFE, el motivo de su retirada es su disconformidad con el modo en el que la dirección ha tratado al ahora expresidente provincial y exportavoz en la Asamblea Regional de Murcia, José Angel Antelo, un asunto que en los últimos días ha desembocado en "amenazas veladas y no tan veladas" hacia él por su posicionamiento.

El edil ha señalado que la destitución de Antelo por desavenencias con la dirección nacional le ha causado "mucha zozobra" y las amenazas "brutales" de los últimos 15 días le han llevado a tomar esta decisión, por la que también abandona el Comité de Garantías, y que "ha sido muy meditada".

Garre, quien ha indicado que continúa siendo el portavoz del grupo Vox en el ayuntamiento, ha señalado que las presiones recibidas no le han frenado a la hora de suscribir el acuerdo de gobierno con el PP, a pesar de que sabía que el partido no lo vería con buenos ojos, al no haber sido ellos "los que habían tomado la decisión".

Vox-Murcia pide el acta a Garre y a dos ediles

Tras las declaraciones de Garre, la dirección regional de Vox en Murcia le ha exigido este viernes que entregue su acta de concejal, así como a las ediles Josefa Guillén Roca y Ana Belén Martínez, y les ha acusado de venderse al PP por "intereses y ambiciones personales".

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El partido en Murcia denuncia en un comunicado que hace unas semanas, la dirección de Vox le requirió que justificara el pago de 8.480 euros que le fue realizado por orden de Antelo el 17 de febrero, "apenas unos días antes de que este traicionara también a Vox".

Garre, según el comunicado, no solo no justificó el importe recibido ni otro por la misma cantidad en julio de 2025, sino que "trabajó activamente desde entonces en la división del grupo municipal y desafió abiertamente las indicaciones de transparencia del partido". La nota recuerda que Antelo está suspendido cautelarmente e inhabilitado de militancia "por conductas irregulares contrarias a los estatutos de Vox".

También afirma que las direcciones regional y nacional de Vox han conocido el acuerdo de gobierno municipal por la prensa y expresa su inquietud ante el hecho de que el propio Garre "haya confesado que el objetivo de este acuerdo es el de impulsar contratos". Agrega que la dirección ha ordenado "abrir expediente interno para proceder a la expulsión de un cargo público indigno de representar a los ciudadanos y a las siglas por las que concurrió".