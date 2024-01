18F: El PP asegura ser víctima de una "trama de manipulación digital" de la que acusa sin pruebas a BNG y PSOE

Una "trama de manipulación digital", una "operación organizada de desinformación" a través de "bots" y una "red de perfiles falsos" por todo el mundo "operada con fines electorales". Una "mafia de mentiras" que el PPdeG dice, sin pruebas, que está "vinculada a la oposición" y "al servicio de ella". La secretaria general del partido, Paula Prado, acusó al BNG y al PSdeG de ser impulsores de esa red "con voluntad de daño, para ganar con mentiras y manipulación" mediante la "construcción de relatos que no existen con el fin de desinformar y manipular" sobre la crisis de los pellets en Galicia.

El PP se presenta como víctima de una red organizada de perfiles falsos en internet que vincula a la oposición y que presenta como una "operación organizada de desinformación" sobre los vertidos de granulados plásticos en el litoral gallego, un "ataque desapiadado con la voluntad de confundir a la población, engañarla y desvirtuar la realidad". "Una red coordinada desde Madrid que trabaja para la oposición y contra Galicia", insistió.

Así lo explicó Paula Prado, en una rueda de prensa donde presentó un "informe" que demostraría esa "trama" consistente en "cientos de perfiles falsos" en las redes sociales "creados con un solo objetivo: desinformar y atacar a Galicia, infringiendo las reglas de la democracia". Un documento con el que, añadió, el PP logra "desenmascarar una realidad que todos conocemos".

"Teníamos la certeza y no teníamos dudas; hoy tenemos pruebas que detallan una trama de manipulación digital vinculada a la oposición", llegó a decir Prado, ante una pantalla de un power point donde iban apareciendo mapas y perfiles en redes sociales. Preguntada después hasta dos veces si el PP tenía en realidad pruebas de que esa supuesta red de bots estuviese relacionada con la oposición, la secretaria general aseguró que "hay indicios" y que "creen" que existe ese vínculo. "Encontraremos la conexión y en eso estamos", advirtió, tras aclarar que la labor de buscada de perfiles falsos había sido realizada "con un software de social listening".

A pesar de reconocer que el PP no tenía pruebas de esa supuesta vinculación de los perfiles falsos que denuncia con la oposición, insistió en esa teoría. "Mientras nosotros proponemos medidas como la gratuidad de las matrículas universitarias, hay quien no solo se dedica a acudir a manifestaciones a favor de los presos de ETA, si no que decide gastar tiempo en una organización de la mentira y la manipulación", añadió.

"Es muy sorprendente que haya personas sin foto, que twittean desde México, que apoyan a Pedro Sánchez y critican en la mayoría de su tempo al PPdeG", dijo Prado, que advirtió que la asesoría jurídica del partido estaba ya estudiando el caso y la posibilidad de remitirlo a la Fiscalía. Esa red de bots, añadió Prado, junta un lote de perfiles que "tienen en común la frontera de China con Rusia, Bolivia o Uruguay", así como "twittear desde Colombia omitiendo que vives en París y eres andaluz", pero también "hablar mal de Galicia y de Rueda y defender a la oposición". "La mafia de las mentiras que hoy desvelamos", insistió.

Todo, según Prado, con el objetivo de "manipular" y "mentir" sobre la crisis de los pellets, que definió como una "operación de cobardía y falsedad" que cree que es lo que "hay detrás de las críticas al PPdeG y a Alfonso Rueda".

"Un ataque frontal a Galicia y a los gallegos", insistió la secretaria general de los populares, que levantó el tono para expresar que "Galicia no puede estar en medio de mentirosos y estafadores. Ellos tienen a los bots y nosotros, los votos". "Un botafumeiro de bulos y mentiras", acabó.

A las pocas horas de la denuncia de Prado, y a través de sus redes sociales, el BNG respondió a las acusaciones del PPdeG. "El PP de la incompetencia, las mentiras y la manipulación es ahora también el de las conspiraciones. Están muy nerviosos. Y tienen motivo", aseguró la formación nacionalista.

O PP da incompetencia, as mentiras e a manipulación agora é tamén o das conspiracións. Están moi nerviosos. E teñen motivo. 😉



Queda só un mes para o #CambioGalego #AnaPontónPresidenta pic.twitter.com/HLuIzl4e1q — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) 17 de enero de 2024

