La comisión de investigación sobre RTVE en el Senado es ya una realidad tras ser aprobada su creación por el pleno de la cámara, con los votos del PP, que cuenta con mayoría absoluta, y de Vox.

El PP dice que quiere "aclarar si sigue estando al servicio de todos" o está "cada vez más sometida políticamente, más opaca y más alejada de su función".

Han sido 147 los votos emitidos, 144 del PP, dos de Vox, y una abstención de UPN. El resto, aunque ha estado presente en el debate, no ha participado en la votación en señal de protesta porque, según han argumentado en el pleno, no ven necesaria su creación cuando ya existe una comisión mixta de control parlamentario del ente público.

Una comisión en la que comparece de forma mensual el presidente de la corporación, José Pablo López, que ha salido a colación en varios momentos del debate, al igual que el presidente del Gobierno.

"La han convertido en Telepedro, y muestra de ello es la parrilla de los programas de infoentretenimiento, que se ha convertido en un altavoz de opiniones polarizadas, que proyectan ideas que secundan en el Gobierno, con pocas voces disconformes (..) Esto no es periodismo, se llama activismo y propaganda política pagada con el dinero de todos", ha afirmado la senadora del PP Miriam Bravo.

A ese relato se ha sumado su compañera Cristina Díaz, quien ha defendido defiende que "una corporación financiada por todos tenga que dar explicaciones cuando se acumulan dudas tan graves sobre su dirección, gestión, recursos y el cumplimiento de su función de servicio público".

Ambas han insistido en la idea de que RTVE "no es un medio privado", sino público, "sometido a pluralismo, neutralidad y objetividad por mandato marco", y "no pertenece al Gobierno".

Es un "servicio público —ha dicho Díaz— que se ha puesto al servicio del poder" y a este "deterioro", ha apostillado, se enfrentan los trabajadores de la corporación, algunos de los cuales —ha comentado—, los que "no resultan cómodos, se les está apartando, mientras se refuerzan perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder."

Una denuncia que se ha sumado al supuesto desvió de recursos públicos que, ha asegurado, se está produciendo hacia productoras externas "amigas y afines a La Moncloa", como a las dudas sobre determinados fichajes y formulas contractuales.

Unas intervenciones que no han gustado al socialista Alfonso Gil, quien cree que lo que pretende el PP es "antidemocrático" porque quieren "amordazar la opinión independiente de los profesionales que están en RTVE".

El PSOE se plantea recurrir ante el TC la creación de una comisión en el Senado sobre RTVE Ver más

"Quieren vulnerar el Enfa (un reglamento europeo que protege la libertad de prensa)", le ha espetado el senador a Díaz, a quien le ha recordado la gestión del PP de los medios públicos en las comunidades en las que gobierna, también sus índices de audiencia frente a las de TVE y sus ataques a algunos de los presentadores de la tele pública.

Gil ha reprochado a los populares que estén al lado de Vox, cuando los de Abascal están afirmando que van a entrar con lanzallamas y con una motosierra en RTVE: "¿Ustedes creen que se puede estar al lado de estos?". "Son un partido conservador, de Estado, ¿cómo pueden plantear esta marcianada?", ha agregado.

Por eso, les ha recomendado que no extremen sus posiciones porque en la medida que lo hacen "no solo la televisión gana cuota de audiencia". "Ustedes bajan en la sociología y tienen que estar preocupados", ha concluido.