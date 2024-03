El PP pide la dimisión de Armengol y asegura que el caso está en boca de "toda" Europa

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, considera que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "no puede" llegar al próximo Pleno porque las informaciones sobre su implicación con el 'caso Koldo' son "muy graves" y ha alertado de que la investigación sobre la trama del cobro de mordidas por la venta de material sanitario en pandemia está, según ha dicho, en "boca de toda Europa", según ha recogido Europa Press.

Así lo ha expresado este sábado durante una entrevista en el programa Parlamento de Radio Nacional, recogida por Europa Press, donde ha desdeñado la reacción del PSOE ante el estallido de este caso asegurando que no ha hecho "nada".

Según la 'popular', el exministro socialista José Luis Ábalos, ahora miembro del Grupo Mixto en el Congreso, sigue hablando a "diario" con los miembros del PSOE, como expresó en una entrevista en Cuatro este pasado jueves, y por tanto la asunción de responsabilidades es "prácticamente ninguna".

La comisión del Senado será más "seria y rigurosa"

"Si el PSOE cree que con esto es suficiente, yo creo que no", ha remarcado, apuntando a Armengol. Desde su punto de vista, informaciones sobre la presidenta del Congreso "son muy graves y no puede llegar al próximo pleno".

Para Muñoz, la comisión de investigación promovida por el PSOE en el Congreso sobre los contratos suscritos en pandemia "no tiene mucho sentido" y por eso el PP defiende la que va a impulsar en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Según la diputada leonesa, ésta será "más seria y rigurosa" y porque, para empezar, no estará presidida por el "mismo partido que está siendo investigado".

Hay que investigar las ramificaciones del caso

Muñoz insiste en que no solo hay que investigar los contratos que se llevaron acabo desde la administración central, con el Ministerio de Transportes, sino que hay la trama se "ramifica" hacia otros ministerios y a comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, como Baleares, en ese momento bajo el mando de Armengol, o Canarias, con el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"No negamos que vayamos a llamar a todos aquellos que consideremos que tienen que dar explicaciones políticas de lo que han estado haciendo", ha apuntado Muñoz al ser preguntada por si iban a llamar a comparecer a la presidenta Armengol ante la comisión de investigación en el Senado promovida por el PP, advirtiendo además que desde su grupo parlamentario van a hacer "seguimiento" de "cada una de las ramificaciones" de la trama, aunque sea complejo porque "cada día salen más".

Todo el mundo sabía donde estaba Tellado

El PP hace bandera de la investigación parlamentaria por contratos del covid tras bloquearla donde gobierna Ver más

Durante la entrevista también ha sido preguntada por la intención de los socialistas de llevar al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, a la comisión de investigación de la Cámara Baja por la aparición de su nombre en el sumario del caso.

Según Muñoz, ha quedado "suficientemente acreditado" que estas acusaciones "no son ciertas" y la reunión que se menciona en el sumario "nunca se produjo" porque Tellado estaba en el Senado.

"Nadie se cree que Tellado se reuniese con alguien para intentar tapar lo que hacía la señora Armengol, por lo tanto, esto está acreditado que no es cierto. No lo digo yo, ni el PP, está acreditado por la Guardia Civil en el propio sumario y está acreditado porque cuando Koldo decía que se reunía, no era cierto porque hay imágenes y todo el mundo sabe dónde estaba Tellado ese día", ha incidido.