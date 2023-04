El PP dice que los anuncios de Sánchez sobre vivienda son un "plato recalentado": "Cero viviendas en 5 años"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha desdeñado este miércoles los anuncios del presidente Pedro Sánchez en materia de vivienda, y los considera un "plato recalentado" y un "bluff" que han supuesto un total de "cero viviendas" para la ciudadanía durante la legislatura, según ha informado Europa Press.

En el Pleno del Congreso y con motivo de la comparecencia de Sánchez para explicar las consecuencias de la guerra de Ucrania, Marruecos y el último Consejo Europeo, Gamarra se ha referido así al presidente tras haber hecho este el anuncio de una nueva movilización de 43.000 viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Este anuncio se sumará a las 50.000 viviendas de la Sareb que el Gobierno movilizará con este objetivo también.

"Cinco años después, cero viviendas", ha dicho la también portavoz del Grupo Popular en el Congreso, que ha catalogado de "intervencionista" la Ley de vivienda y de "bluff" la medida para movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, a las que ha se ha referido también como los "activos tóxicos de los bancos".

Y es que, de estas 50.000 viviendas, ha dicho Gamarra, 14.000 ya estaban habitadas, muchas de ellas con 'okupas', otras 14.000 en construcción y el resto son solares.

Además, Gamarra ha apuntado que el anuncio de este miércoles de otras 43.000 viviendas "no es nuevo" porque lo hizo hace meses la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. "Lleva cinco años haciendo anuncios, pero ni una sola verdad", ha apostillado.

Enfrente de estas medidas, la secretaria general del PP ha ensalzado las propuestas de su formación, entre otras garantizar el aval del 15% de la entrada de una vivienda y facilitar los gastos destinados a vivienda.

Adicionalmente, ha criticado al presidente del Gobierno por "blindar" a los 'okupas', especialmente mediante los últimos decretos anticrisis. En contraposición, Gamarra ha prometido que con el PP se regulará la ocupación para que estos 'okupas' puedan ser expulsados en 24 horas.

Ley del 'sólo sí es sí'

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un perdón por poner en marcha la ley del solo sí es sí "con ceses y dimisiones" y sin "palabras huecas" como, a su juicio, realizó el pasado fin de semana durante un acto del partido socialista.

"No esperamos su agradecimiento, porque lo hacemos por responsabilidad", ha declarado Gamarra, en referencia al apoyo de su partido para la reforma de la norma. "Pero la sociedad sí exige una disculpa y no con palabras huecas, con ceses y dimisiones", ha añadido. Aún así, Gamarra ha indicado que Sánchez "no lo hará" porque, a su juicio, la ley es para él "un problema demoscópico".

Durante su intervención, tras la comparecencia de Sánchez en el Pleno del Congreso para informar de las últimas reuniones del Consejo de Europa, la conservadora ha lamentado que España sea "el único país que ha rebajado las penas" a los "depredadores" sexuales a través de una ley que, a su juicio, "es fruto del populismo puntivo" del presidente.

Gamarra ha preguntado a Sánchez si no le "martillean" las cifras hasta ahora conocidas consecuencia de esta norma y que, según ha explicado, son más de 1.000 rebajas de penas y un centenar de excarcelaciones. "Se le advirtió, pero la soberbia le impidió escuchar", ha criticado la también secretaria general del PP.

La diputada ha lamentado que España haya vivido "siete meses de excarcelaciones, rebajas de penas y de nuevos agresores y manadas que se benefician de la nefasta ley". "Por esto pasará a la historia", le ha advertido Gamarra, antes de reprocharle que "en vez de escuchar en su momento, o rectificar inmediatamente en el peor de los casos" haya "tardado siete meses" en solucionarlo.

El giro del Sáhara

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a aclarar ante el Pleno del Congreso si cesó a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a petición de Marruecos y si el robo de datos en móviles como el del propio presidente del Gobierno tiene que ver con el giro en el Sáhara. Según ha recalcado, lo ocurrido alrededor del Sáhara "es una nebulosa que nadie" del Gobierno quiere aclarar.

Gamarra ha exigido estas explicaciones en el debate que se celebra en el Pleno del Congreso sobre Marruecos, Ucrania y el último Consejo Europeo, donde le ha recriminado a Sánchez que acuda al Parlamento "a rastras" porque el PP ya había exigido que diera explicaciones en relación a los resultados de la reunión de alto nivel con Marruecos.

"Si todo era tan idílico, ¿por qué no vino usted inmediatamente? Si todo ha sido un éxito, ¿por qué no sabemos el calendario de apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla?", ha enfatizado Gamarra, que ha indicado que las aduanas no están cerradas porque "todo es mentira" y "no es capaz de poner fecha a nada".

Gamarra ha interpelado qué es un "éxito diplomático" para Sánchez. "¿Que le llame por teléfono el Rey Mohamed VI mientras le da plantón? ¿Esa es la nueva relación con Marruecos? Por cierto, ¿sabe ya cuándo va a ser la visita que se ha prometido?", ha preguntado, para recalcar que la política de Sánchez respecto al Sáhara "ha sido también desautorizada por Estados Unidos".

Además, ha recordado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido reprobado por el Congreso por sus "mentiras" en la valla de Melilla y ha subrayado que desde el "propio Gobierno se pide su cese", en alusión a las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha indicado que lo ocurrido alrededor del Sáhara "es una nebulosa que nadie de su Gobierno quiere aclarar". "Algunos en privado dicen incluso que sencillamente no saben cómo explicarlo. Le pido que lo haga usted y que lo haga hoy aquí, porque estamos hablando de temas muy serios. Estamos hablando de la soberanía de nuestro país", ha proclamado.

Dicho esto, ha emplazado a explicar en sede parlamentaria informaciones que se están publicando. "¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos? Sí o no. ¿Ha adoptado más decisiones en solicitudes similares a lo anterior? ¿Sí o no? ¿Cambió la política exterior del Sáhara sin consultar ni al resto del Gobierno ni al resto de los grupos por motivos ajenos a los intereses generales? ¿Sí o no? ¿Tiene algo que ver con todo esto la información, por lo visto, robada de diferentes móviles entre ellos el suyo y el de varios de los sus ministros?", ha interrogado.

¿Cesar a Díaz tras decir que Marruecos es una dictadura?

Asimismo, la secretaria general del PP ha aludido a las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz asegurando que Marruecos es "una dictadura" y le ha preguntado si "la va a cesar" porque, según ha dicho, "nunca había sucedido en democracia" que la política exterior de un presidente fuera "censurada en reiteradas votaciones".

"El problema es que no hay cordura en su política porque usted se ocupa de su agenda y no de los intereses de los españoles. La política exterior no es una colección de viajes, es tener intereses y saber defenderlos. Y su realidad, señor Sánchez, es que no tiene política de Estado, porque margina al líder de la oposición", le ha espetado.

Se queja de la falta de información sobre Ucrania

En cuanto a Ucrania, ha destacado el apoyo "sólido y firme" del PP porque son una formación que están "con los intereses de los españoles". Sin embargo, ha asegurado que es "inaceptable" que se "margine" al Congreso en asuntos de política exterior y Defensa.

"Es inaceptable que se pongan en marcha nuevas misiones, como es el despliegue de una batería en Estonia, y nos enteremos por el ministro estonio de Defensa en lugar de que usted pida permiso a la Cámara. Nosotros le apoyaremos, su gobierno ya sabemos que no", ha manifestado, para pedir a Sánchez que "cumpla con la ley de defensa nacional".

Finalmente, se ha quejado de que el presidente del Gobierno no llame a Alberto Núñez Feijóo para consensuar los objetivos de la presidencia española de la UE. "Si puede entenderse también con la señora Meloni, seguro que puede entenderse aún mejor con el señor Feijóo. Lo que yo le garantizo es que él se entenderá mucho mejor con su sucesor que usted con nosotros", ha finalizado.