PP, PSOE y Más Madrid reprueban a Ortega Smith, que se da a la fuga tras insultar a Rita Maestre

Sucedió el viernes 22 de diciembre durante el último Pleno del año en el Palacio de Cibeles. Tras acabar su intervención, el concejal de Vox Javier Ortega Smith se dirigió hacia el edil de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, se encaró con él, lanzó un golpe con su carpeta hacia la mesa de la bancada que encabeza Rita Maestre y una botella salió por los aires. Este jueves se ha celebrado un Pleno para reprobar su actitud y exigir su dimisión, que ha salido adelante con el apoyo de los concejales del Partido Popular, del PSOE y de Más Madrid: 52 votos a favor frente a 5 en contra, los de los ediles de Vox.

Ortega Smith, que aterrizó en el consistorio de la capital a comienzos de 2019 y es, además, portavoz nacional en el Congreso, abandonó el pleno tras su intervención inicial. "No me interesa lo más mínimo escucharles", argumentó, abandonando así la sala junto con los cuatro concejales de la formación ultra. Fuera del consistorio madrileño le esperaba un grupo reducido de manifestantes que ha acudido para darle su apoyo con pancartas, banderas de España y también preconstitucionales. El dirigente de Vox ha negado que agrediera a Rubiño y ha calificado la celebración del pleno extraordinario como una "cortina de humo".

El ultraderechista ha dedicado sus primeros minutos para ahondar en los motivos por los que, a su juicio, el acalde José Luis Martínez Almeida no debería seguir en el cargo. El líder de Vox, Santiago Abascal, también ha arremetido con Almeida y los populares a través de X, antes Twitter. "Se negó Almeida a reprobar a Pedro Sánchez, pero no ha dudado en sumarse al grito de la izquierda violenta para hacerlo contra el portavoz de Vox en el Ayuntamiento. Si el Partido Popular dirigiera hacia el PSOE la mitad del ensañamiento que utiliza contra Vox, Pedro Sánchez ni siquiera habría llegado a la Moncloa", escribía.

Sin embargo, Ortega Smith le ha dedicado palabras más gruesas a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que había intervenido previamente en el Pleno. Tras dirigirse a ella como "la portavoz de Hamás Madrid", ha afirmado que fue Maestre la que le agredió a él y no al revés. "Su compañero le ha dejado con el culo al aire, bueno, para que me entienda con los pechos al aire", ha señalado, en alusión al incidente que protagonizó Maestre en una capilla de la Universidad Complutense en 2011. "La asaltacapillas, la que despechugada entrando en una capilla. Se cree que va a dar lecciones a alguien", ha proseguido Smith.

La izquierda pide a Almeida que no se "deje humillar" por Vox

Maestre ha comenzado su intervención aclarando que su formación no iba a discutir sobre hechos, porque estos son "objetivos y están contrastados", y ha cargado contra la actitud "clásica de matón" del portavoz de Vox. "Hemos convocado este pleno —Más Madrid y PSOE— para recordar que las instituciones democráticas son más fuertes que cualquier matón de tres al cuarto que necesita atención, este Pleno existe para garantizar que lo que no es normal no se normalice", ha reflexionado. A su juicio, Ortega Smith no es "la fruta podrida de un árbol llamado Vox", sino que es la consecuencia directa del "método" de los ultras.

La portavoz de Más Madrid ha realizado una alusión directa al PP, al que ha agradecido su voto favorable, y les ha pedido que "reflexionen" sobre sus alianzas con la extrema derecha. "Este Pleno debería servir para que el PP reflexione y el presidente de este pleno rectifique y reconozca que se equivocó y pida disculpas. No puede haber matices con las agresiones, con quien quiere intimidar a un concejal. Algunos concejales nos sentimos desamparados por la presidencia del pleno. Esto va a seguir pasando, porque la extrema derecha amedrenta al diferente", ha zanjado.

Rubiño, por su parte, ha intervenido en el segundo turno, cuando Ortega Smith ya había abandonado la sala. "El país del que Vox se llena la boca no le llega ni a la suela de los zapatos a la España real, del siglo XXI, la que no quiere saber nada de lo que representa este partido", ha afirmado. El concejal de Más Madrid ha pedido a los diputados de Vox que "aprendan a comportarse" y ha lamentado su falta de autocontrol. "Los violentos usan la fuerza porque les faltan las ideas. Algo estamos haciendo muy bien si nuestra mera presencia les hace perder los estribos", ha añadido.

Por lo que respecta a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, esta ha pedido al PP que dé ejemplo y ha lamentado que el alcalde “se deje humillar por los concejales de Vox” ya que les “debe su carrera política”. El partido de ultraderecha le invistió en 2019 al frente de Cibeles para superar los votos de Manuela Carmena. "Usted tiene una deuda con Vox, su carrera siempre estará ligada a Vox porque llegó a la alcaldía gracias a ellos", ha lanzado, al tiempo que definía a la formación de Abascal como un "cáncer" para la "calidad democrática.

Maroto ha recordado, además, que la primera reprobación al concejal de Vox la pidió su partido en el mes noviembre por alentar las protestas frente a la sede socialista de Ferraz y que, entonces, el PP votó en contra. "No solo alentó estas concentraciones ilegales, sino que participó en ellas. Señor Almeida, el señor Ortega Smith le humilló y, en lugar de pedir su reprobación, le rio la gracia", ha dicho. Asimismo, ha pedido garantías al gobierno local para evitar que se repitan este tipo de incidentes en el futuro y, al igual que Más Madrid, ha censurado la actitud del presidente del Pleno, Borja Fanjul.

El PP aprovecha para arremeter contra la izquierda

El Partido Popular ha dedicado sus dos intervenciones a reprochar la actitud de Ortega Smith de manera muy breve y dedicó el resto del tiempo a lanzar críticas contra la izquierda. Primero lo ha hecho la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, que ha acusado a la izquierda de “hipocresía” al haber iniciado, según ella, la época de la crispación en política con el Pacto del Tinell. “Fue con ustedes con quienes entró la violencia a la política y a las instituciones”, ha asegurado citando escraches a Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Begoña Villacís o Cristina Cifuentes. “Para ustedes, la violencia es una vía más hacia el poder”, ha añadido. Y ha personalizado esa crítica en Maestre: “Sigue siendo la misma extremista que cuando comenzó su carrera política asaltando capillas”, le ha dicho, a lo que esta le ha respondido, de manera irónica: "Ya se sabe que vamos provocando".

Después de su turno ha llegado al propio Martínez Almeida, que ha asegurado que la izquierda no quiere, en realidad, que el edil de Vox dimita. "Ni el señor Ortega Smith quiere dejar el acta ni la izquierda quiere que la deje. Para ustedes Vox es una confluencia de intereses, les viene fenomenal su existencia para tapar sus pactos con los filoterroristas". Con todo, el acalde madrileño ha asegurado que es su responsabilidad "velar por la dignidad" del consistorio y ha afirmado que no va a permitir "episodios intimidatorios o violentos, tan bochornosos como los que han tenido lugar en este pleno".