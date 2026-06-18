PP, Vox y PNV denuncian el bloqueo parlamentario por parte de la Mesa del Congreso

Madrid, 10 jun (EFE).- El PP, Vox y PNV han sacado adelante este miércoles una proposición no de ley de los populares en la que denuncian el "obstruccionismo parlamentario" por parte de la Mesa del Congreso, el órgano encargado de organizar el funcionamiento de la Cámara Baja y en el que el PSOE y Sumar tienen mayoría.

La diputada del PP Edurne Uriarte, encargada de defender la iniciativa, ha acusado al PSOE y a Sumar de "atacar al sistema democrático" impidiendo el ejercicio del derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes políticos.

Uriarte ha incidido en que a ambas formaciones les han condenado "por eso", antes de recordar que una sentencia del Tribunal Constitucional de abril de este año ha concluido que la Mesa del Congreso "ha vulnerado el derecho fundamental de participación política".

Y lo ha hecho, según sus palabras, estimando por unanimidad un recurso de amparo presentado por el PP, que dice que la Mesa del Congreso "obstruyó la tramitación" de un procedimiento legislativo al acordar la prórroga del plazo para presentar enmiendas.

En concreto de un proyecto de ley de la pasada legislatura, cuyo plazo de enmiendas "fue prorrogado hasta el 71 ocasiones, de tal manera que caducó al concluir la legislatura en mayo de 2023", ha apuntado.

La diputada del PP ha insistido en que "este ataque al derecho a la participación política se ha intensificado durante esta legislatura", al calcular que hay al menos 144 iniciativas legislativas paralizadas en el "congelador de Armengol".

Consiste este último, ha explicado, en que una mayoría de la Mesa "sigue la orden del Gobierno de paralizar toda iniciativa que no interese al Ejecutivo, o porque cree que no tendrá la mayoría para aprobarla o porque son iniciativas de la oposición".

La proposición no de ley ha sido respaldada por Vox, cuyo diputado Ignacio Hoces ha ironizado con este "bloqueo", al indicar que el PSOE y Sumar se han convertido "en una simple notaría de las decisiones de Pedro Sánchez".

El diputado del PNV Mikel Legarda ha apoyado la iniciativa por el "obstruccionismo parlamentario" que, en ocasiones, practica la Mesa de la Cámara con propuestas de la oposición, aunque también ha afeado al PP su "ejercicio de cinismo" al señalar que hacía lo mismo cuando tenía la mayoría de la Cámara en el pasado.

En contra se han pronunciado la diputada de Compromís Águeda Micó, quien ha criticado la "hipocresía" del PP por exigir "transparencia y control" cuando están en la oposición y no aplicarla allí donde gobierna, en concreto en la Comunidad Valenciana.

Esther Gil de Reboleño, de Sumar, ha rechazado la iniciativa del PP, esgrimiendo también la "hipocresía" de los populares, y con el argumento de que el Congreso debe centrarse en legislar para avanzar en derechos sociales.

Ha cerrado el debate el socialista Artemi Rallo, quien ha rebatido las críticas de PP y Vox sobre las prórrogas de enmiendas, negando que esa práctica comenzara con la presidenta socialista Francina Armengol o con su antecesora, Meritxell Batet, y atribuyéndosela a la Presidencia de Ana Pastor.

En este punto, el diputado del PSOE ha insistido en que quienes introdujeron la normalización de esa práctica en 2018 fueron las mayorías de derechas "para boicotear al Gobierno surgido de la moción de censura". EFE