El presidente de la Xunta exhibe en redes su amistad con el jefe del órgano que fiscaliza los contratos

"Qué lujo salir a hacer deporte por la ría de Arousa". Así empieza el mensaje que Alfonso Rueda, presidente en funciones de la Xunta de Galicia, publicó el domingo en su cuenta de X, la antigua Twitter. Bajo el texto aparece un combo fotográfico que muestra a los tres amigos que estuvieron corriendo con él. Uno de ellos, el segundo por la derecha, es Juan Carlos Aladro, presidente desde el 28 de julio de 2023 del Consello de Contas, el órgano que fiscaliza las cuentas de la Xunta. Y los contratos públicos.

Tres días antes, el BNG había exigido una auditoría externa de los contratos de la pandemia, a lo que Rueda se opuso alegando que ya habían sido examinados por el Consello de Contas. Portavoces de la sanidad pública gallega, el Sergas, añadieron que el informe de fiscalización sobre los contratos del periodo covid –entre ellos, los adjudicados a la empresa de uno de los cofundadores de la empresa que comparten Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás– había sido favorable. En realidad, y como publicó este medio, el informe alertaba de la opacidad y las anomalías detectadas. El documento lleva fecha del 27 de julio de 2023, víspera de la toma de posesión de Aladro, elegido miembro del Consello a propuesta del PP y que desde 2007 había desempeñado el cargo de fiscal jefe de Pontevedra.

Aladro, con quien infoLibre contactó por teléfono este martes, no cree que la exhibición pública de que existe una relación personal entre el fiscalizador y el fiscalizado ponga en riesgo su imagen de transparencia. "Llevo corriendo con Alfonso Rueda más de 20 años pero jamás he formado parte de su partido ni he participado en actos políticos ni he sido candidato. Soy amigo personal suyo y no voy a variar eso. Si afecta a la imagen de independencia no lo entiendo". En su opinión, lo que verdaderamente influye en el grado de independencia perceptible por los ciudadanos son "los hechos". Y su trayectoria –incide– demuestra la ausencia de sesgos.

Aladro recalca que siempre ha tenido una buena relación personal con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, y que impulsó una ONG junto con el recién fallecido Ventura Pérez Mariño. Es decir, con el magistrado que condenó a Mario Conde y años después se convirtió en efímero alcalde socialista de Vigo.

Elías Bendodo y Cuca Gamarra

La foto volcada el 3 de marzo por Alfonso Rueda en su cuenta de X no es la primera donde se le ve haciendo deporte con el ahora presidente del Consello de Contas. El 22 de mayo de 2022, El Faro de Vigo publicó una información bajo el siguiente titular: Mañana 'running' de Rueda con la plana mayor del PP en Pontevedra. La noticia incorporaba una galería de fotos. La cuarta [puedes verla pinchando aquí] mostraba a Rueda corriendo por un camino rural acompañado de miembros del PP, entre ellos Elías Bendodo y Cuca Gamarra. Y también por Juan Carlos Aladro, a quien la cámara captó en el primer plano. La foto fue tomada horas antes de que el congreso del PP gallego aupara al ya entonces jefe del Gobierno de la Xunta a la presidencia regional del partido.

Ahora bien –y esto se sale de la conversación mantenida este martes con Aladro–, ¿qué pasaría si el presidente del Gobierno publicase en alguna red social una foto donde junto con otros amigos participa en una jornada de running o de marcha atlética la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, propuesta por el PSOE? "Se montaría sin ninguna duda un escándalo, pero en Galicia hay otro modelo, hay barra libre", ironiza con la petición de anonimato un periodista gallego que ejerce en esa comunidad. Su afirmación sobre la barra libre la ilustra con dos episodios poco conocidos.

El primero, que en 2011 la jefa de informativos de la televisión pública autonómica ejerció como interventora electoral del PP.

El segundo, de mayor gradación, tiene que ver con el narcotraficante Marcial Dorado, aquel que en varias fotos desveladas en 2013 por el diario El País aparecía navegando durante las vacaciones de verano de 1995 con Alberto Núñez Feijóo. En noviembre de ese mismo 2013, la Xunta alegó que no era factible aportar los contratos suscritos con tres empresas de Dorado durante la etapa en que el ya entonces presidente de la Xunta había sido máximo responsable del Sergas. Habían desaparecido –adujo el Ejecutivo– "en una inundación": la que anegó el sótano del centro educativo donde se almacenaban esos papeles. En un documento oficial al que tuvo acceso praza.gal, se leía lo que sigue: que las inundaciones "afectaron gravemente a muchos de los expedientes allí archivados, hasta el punto de que tuvieron que ser destruidos".