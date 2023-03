El PSOE canario da por superado el 'caso Tito Berni’ y sus encuestas le dan como primera fuerza

Quedan menos de dos meses para el 28M. Los partidos ya están lanzados en la arena política. Con Canarias como uno de sus territorios deseados con ansiedad por el PSOE y el Partido Popular. Una comunidad que ha sufrido el duro golpe de la pandemia, un volcán, la crisis migratoria, la caída de Thomas Cook… Y donde los socialistas se han enfrentado en las últimas semanas a la polémica del caso del Tito Berni.

Esto provocó una inmensa zozobra entre las filas socialistas, donde daban por hecho poco antes una victoria muy holgada. Hubo nervios en Ferraz, en el Congreso y en el PSOE canario por las posibles ramificaciones que pudiera tener el caso Mediador. Bernardo Fuentes renunció y fue expulsado, con la presión del secretario de Organización, Santos Cerdán.

Se interrogó a los diputados que tenían relación con él y Patxi López estaba dispuesto a echar del grupo parlamentario a quienes hubieran participado en algún evento poco decoroso. Ni una fotografía más. Durante esas horas todos se miraban recelosos, y también entre los políticos socialistas en el archipiélago (Fuentes es de Fuerteventura) se daban explicaciones. La oposición pegaba con fuerza en Madrid y en las islas.

"Se ha desinflado el caso"

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, se defendía y explicaba que nunca se había visto con el mediador, Antonio Navarro Tacoronte, y que no había sombra de ningún tipo de corrupción. Ahora, semanas después, en el PSOE canario respiran mejor. No se han encontrado más políticos implicados y se ha rebajado la burbuja mediática alimentada por los medios de derechas. Fuentes socialistas de las islas ya dan por superado este asunto: “Se ha desinflado”. “Se ha demostrado que ha estafado. ¡Y fuera!”, señalan. Recuerdan en la cúpula que no hay ningún político del partido investigado por este caso en estos momentos y entienden que eso la gente lo valora.

Los datos que manejan, señalan las fuentes consultadas, indican que no pasa tanta factura el caso. De hecho, en sus encuestas internas vuelven a situar a los socialistas como la lista más votada para la comunidad el próximo 28 de mayo. Además, contemplan una dura lucha por el segundo puesto entre el Partido Popular y Coalición Canaria.

Lo que sí ven con preocupación es su espectro a la izquierda. Actualmente, el Ejecutivo canario es fruto de una coalición progresista. En las islas no hay acuerdo y ven que la división entre Podemos y Proyecto Drago (el espacio impulsado por Alberto Rodríguez, en sintonía con Yolanda Díaz) puede fragmentar el voto. “Si van por separados, los 15.000 votos, por ejemplo, de Rodríguez irían a la basura”, reflexionan.

La primera opción es una coalición progresista pero no se descarta un pacto con CC

La intención de Ángel Víctor Torres, comentan las fuentes, es intentar repetir esa coalición de izquierdas. No obstante, no se descarta, si no dan los números por ese lado, buscar un acuerdo con Coalición Canaria. El líder socialista siempre indica que con el único partido con el que no hablará después de la noche electoral será con Vox. Vaticina, después de esa cita, unas "semanas muy apasionantes" para lograr pactos.

Ahora toca, reconocen fuentes del PSOE canario, una campaña “de pico y pala” y de “24 horas”. Insisten que aunque el PP intente sacar al ‘tito Berni’, ha sido al candidato popular, Manuel Domínguez, quien se reunió con el mediador cuando era alcalde de Los Realejos. “Quedan dos meses y ganaremos salvo sorpresas”, indican en el partido. Asimismo, explican que la derecha está muy dividida y tendrá una batalla campal en los votos en Tenerife. Los socialistas asumen que pueden tener perdidas de votos en La Palma (“una incógnita” a pesar de las fuertes ayudas del Gobierno central por el volcán) y Fuerteventura (la isla de los Fuentes Curbelo), pero esto se compensaría con subidas en Gran Canaria y La Gomera. Se ven entre los 25 y 30 escaños del Parlamento, donde hay 70 asientos.

En el cuartel general de los socialistas canarios piensan que ayudará también el tirón de sus alcaldes. La apuesta más fuerte es la de Carolina Darias, que ha dejado el Ministerio de Sanidad para optar a la Alcaldía de Las Palmas. Se trata de la ciudad más poblada del archipiélago y un bastión esencial para el PSOE también a nivel nacional. No es una paracaidista, conoce bien el terreno municipal de su etapa como concejala, Y venderá mucho su etapa en el Gobierno central, principalmente como responsable de la exitosa campaña de vacunación.

Torres venderá gestión

La gestión también será el principal activo de Ángel Víctor Torres durante la campaña, añaden las fuentes, después de haberse tenido que enfrentar a la pandemia, el volcán y la crisis migratoria. Llevará en la mochila de los mítines los datos de empleo y de recuperación económica, además de medidas impulsadas por el Gobierno central como la subida del salario mínimo interprofesional o los ERTE, que salvaron a muchas empresas durante la etapa más dura del coronavirus.

El socialismo canario ha recibido una “excelente” noticia esta semana, como reconocen sus dirigentes, con el cambio de Gobierno al nombrar a Héctor Gómez, de Santa Cruz de Tenerife, como nuevo ministro de Industria, Turismo y Comercio en sustitución de Reyes Maroto. “Nos ha tocado el Ministerio de Turismo”, señalan fuentes socialistas, poniendo el énfasis en esa palabra, el gran motor económico de las islas.

En Ferraz y en La Moncloa también comparten que el PSOE, a pesar del caso de Tito Berni, será la primera fuerza el próximo 28 de mayo. El Gobierno ha estado muy pendiente de esta comunidad y se confía en que sea una de las grandes plazas a conservar dentro de dos meses. Asimismo, se pone mucho énfasis en la estabilidad que ha supuesto el pacto progresista, en una comunidad acostumbrada a cambios constantes de alianzas dentro de las legislaturas. Torres siempre recuerda que este va a ser el segundo Ejecutivo en Canarias que empiece y acabe la legislatura siendo el mismo.

Canarias será una pieza clave la noche del 28M para el PSOE, ya que es la segunda autonomía más poblada gobernada socialista actualmente (sólo le supera en habitantes la la Comunidad Valenciana). El Partido Socialista sale ese día a defender diez de las doce comunidades en las que se ponen las urnas, en una jornada clave para el ciclo electoral que terminará con los comicios generales de finales de año.

Pedro Sánchez tiene previsto implicarse al máximo en esta campaña y también irá a Canarias. El presidente del Gobierno quiere que se impregne esta cita con la defensa del Estado del Bienestar (la sanidad, la educación y los servicios sociales dependen de las autonomías) y prevé dar mucha importancia al perfil de los aspirantes. Torres es una persona de su confianza y han trabado además una cercana relación por todo lo que ha sucedido en el archipiélago durante estos años.