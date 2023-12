El PSOE denunciará a Abascal y a Vox ante la Fiscalía por delito de odio

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha anunciado este martes que su formación está redactando una denuncia dirigida al líder de Vox, Santiago Abascal, ante la Fiscalía por delito de odio por sus declaraciones en las que aseguraba que llegará el día en que "el pueblo quiera colgar por los pies" al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Además, también consideran que el "asedio" por las concentraciones ante las sedes socialistas durante el último mes también podrían ser constitutivas de delito: "Queremos que no solo consten las declaraciones sino también las actuaciones a las casas del pueblo socialistas que son un ejemplo claro de delito de odio".

Según López, el Código Penal "es claro" en el artículo 510 en el que regula como delitos las conductas que fomenten el odio o la incitación a la violencia y que lesionan la dignidad. Este artículo contempla penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

"Es intolerable en democracia que produzcan actuaciones de acoso, amenaza y ataque a las sedes y a las casas del pueblo socialista", ha explicado López que ha emplazado al PP a romper con Vox "cualquier tipo de relación con esos odiadores profesionales". "Han sido tibios", ha asegurado el portavoz socialista sobre la condena de los de Alberto Núñez Feijóo sobre estas palabras de Abascal ya que siempre han colocado "un pero inmediatamente después" de rechazarlas y "no caben peros porque son justificantes".

Según aseguró Abascal en una entrevista en Clarín, "habrá un momento" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" a Sánchez pues, a su juicio, es una persona que ha "vendido" su principios y "puede hacer cualquier cosa" para mantenerse en el poder, incluso "pisar las leyes" o "poner en riesgo la unidad nacional". Para Abascal, el jefe del Ejecutivo "no es astuto y hábil como la gente piensa", sino que es "un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios" y, por lo tanto, "tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados" que "tienen escrúpulos porque nos ponemos límites".