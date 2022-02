PSOE y ERC pasan página de la reforma laboral y retoman la colaboración

Ni en el PSOE ni en ERC existe la más mínima inquietud sobre la posibilidad de que el desmarque de los republicanos con la reforma laboral vaya a tener consecuencias a medio plazo que pongan en riesgo la legislatura. Los contactos entre los socialistas y los independentistas catalanes se han mantenido vivos incluso a posteriori de la esperpéntica votación en el Congreso, y tanto unos como otros descartan que ese episodio vaya a suponer ningún punto de inflexión. En el Gobierno están convencidos de que pueden seguir contando con Esquerra como socio estable para sacar adelante la mayoría de hitos legislativos pendientes. Y creen que lo del pasado jueves fue algo excepcional.

De hecho, la vía de diálogo parlamentaria sigue estando abierta igual que lo sigue estando la institucional entre la Moncloa y la Generalitat. Este martes, tanto el Gobierno central como el Govern de Cataluña confirmaron que ya hay fecha para reanudar la agenda de contactos entre ambos ejecutivos. Como adelantó infoLibre, esa agenda ha quedado aplazada hasta después de las elecciones en Castilla y León y la primera cita será el 18 de febrero.

Ese día tendrá lugar una reunión en Barcelona de la Comisión Bilateral entre Gobiernos que recoge el Estatuto de autonomía y que tiene un sinfín de tareas pendientes en materia de inversiones o de traspaso de competencias. Por el momento, ninguna de las partes ha querido dar detalles sobre el orden del día. Sigue sin convocarse, eso sí, la mesa de diálogo entre Gobiernos, apalabrada entre Sánchez y Aragonès para principios de año y que podría tener lugar durante el mes de marzo.

"Hay que pasar página"

El mero anuncio de que se retoma la agenda oficial entre ambos ejecutivos significa en sí mismo un mensaje del PSOE y de ERC sobre que la voluntad de colaboración sigue siendo firme por ambas partes. “Por supuesto que seguimos hablando y que vamos a seguir negociando y apoyando como hemos hecho desde el principio de la legislatura. De lo del otro día hay que pasar página porque además ya sabemos cuál es la alternativa”, explican fuentes republicanas.

Desde la parte socialista del Gobierno concluyen que la postura de ERC respecto a la reforma laboral tenía unas connotaciones muy concretas que no tienen por qué darse en otras negociaciones futuras. Incluso hay quien en el PSOE interpreta que, en realidad, la postura belicosa de los republicanos no tenía nada que ver con ellos: “Lo de la reforma laboral ha sido algo puntual seguramente más relacionado con Yolanda que con nosotros”, admiten fuentes socialistas.

En el Ministerio de Trabajo siempre han defendido que los socios de gobierno que acabaron votando en contra de la reforma laboral no lo hacían por el contenido del texto sino por otros motivos. “La política sirve para mejorar la vida de la gente y no para estar en una campaña electoral permanente”, llegó a decir la propia Yolanda Díaz este domingo en una entrevista en laSexta al ser preguntada por la postura de partidos como ERC. “Cuando hay avances sociales hay que votar a favor, el resto es politiqueo”, aseguró la vicepresidenta segunda antes de advertir que “con las cosas de comer no se juega”.

Desde el equipo de Yolanda Díaz oficialmente intentan trasladar un mensaje de apaciguamiento: “Hay que remar más que nunca en la dirección de la mayoría de investidura, que es lo que dijo Yolanda hasta la saciedad durante la negociación de la reforma laboral porque es que no dan los números para una mayoría alternativa”. Sin embargo, los puentes entre la propia vicepresidenta y el portavoz republicano en el Congreso han quedado dañados tras días de declaraciones cruzadas.

En el Ministerio de Trabajo también comparten la tesis de que Esquerra ha tenido en mente durante todas las negociaciones la posible competencia electoral con Yolanda Díaz, en un intento de adelantar por la izquierda a la vicepresidenta de cara al electorado progresista de Cataluña. Públicamente el propio Gabriel Rufián ha llegado a comparar la reforma laboral de Yolanda Díaz con “la que hubiera hecho Albert Rivera”, recordando que Ciudadanos votó a favor.

La conclusión en el entorno de la política gallega es que se trata de una pirueta difícilmente explicable para los votantes de izquierdas en Cataluña. “Hasta en ERC han tenido división interna. Menos las indemnizaciones por despido, en su programa electoral está todo lo que aparece en el texto de la reforma laboral: la ultraactividad, la prevalencia del convenio de sector, regular la subcontratación…Y han votado en contra de todo eso”, exponen fuentes del ministerio de Trabajo. En el equipo de Yolanda Díaz aspiran a pasar página cuanto antes para retomar la senda de colaboración con los socios de investidura. Lamentan, eso sí, que tanto el PSOE como ERC diesen por sentado que la reforma laboral salía con una mayoría alternativa. Creen en Trabajo que ese exceso de confianza hizo que ambas partes no llegaran a tomarse las negociaciones tan en serio como otras veces, convencidos de que igualmente la norma salía. Y que fue eso lo que la puso en peligro y en manos de una auténtica carambola.