El quinto párrafo: el derecho al aborto, en peligro

No hay derechos irreversibles y los caminos del progreso, en democracia, no son lineales, no avanzan, con más o menos lentitud, en una única dirección. Hay altibajos, saltos atrás o peligrosas involuciones. Y, a veces, ocurren en nombre de un concepto tan sagrado como manoseado: la libertad. Esto no es una distopía reproductiva como la que se cuenta en el libro y la serie El cuento de la criada. Estamos en 2022 y hablamos del derecho al aborto.

Hablamos con Ángel Munárriz, periodista de infoLibre y estudioso de movimientos radicales, de la fundación Familia y Dignidad Humana, copada por altos cargos del PP en activo y también de Vox. De las amenazas al aborto en España, en EEUU y de qué podría pasar con un Gobierno de Núñez Feijóo y Abascal.

