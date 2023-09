El renacer de Álvarez de Toledo, el termómetro del PP más duro en el Congreso

El patio del Congreso de los Diputados es uno de los grandes termómetros para los partidos. Se mide la popularidad del político del momento por la cantidad de periodistas que lo rodean al salir de cada sesión. En búsqueda de impresiones, titulares, opiniones, sensaciones. De cátedra interna.

Y esta primera semana de Pleno en el pasaje de Floridablanca ha resurgido Cayetana Álvarez de Toledo, tras una temporada en el ostracismo y el destierro al que la mandaron Pablo Casado y Teodoro García Egea. Ahora todos vuelven a mirar a ella. ¿Por qué? Se ha erigido durante estos días en el faro del lado más extremo del PP para vigilar las esencias y los pasos de la nueva dirección popular en la Cámara Baja.

Los periodistas vuelven a escucharla y escudriñar sus gestos (como los aplausos o no a Borja Sémper durante sus polémicas intervenciones en euskera y su posterior autocorrección). Como reconoce un compañero de filas: “Muchos la miran para saber lo que piensa un influyente sector del PP en un momento difícil del partido”.

Alineada con el temido 'ayusismo'

Álvarez de Toledo está alineada con las tesis más duras del Partido Popular y conecta con las líneas del influyente PP madrileño. A algunos parlamentarios populares no les ha pasado por alto que durante estas primeras sesiones se le ha visto muy cercana a diputados de este territorio como Noelia Núñez o Eugenia Carballedo, que son dos personas de la máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso.

Esa conexión con el PP madrileño se evidencia hasta en su cuenta en X, donde la propia Álvarez de Toledo se hace eco de los vídeos de Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, promocionando el acto en la plaza de Felipe II en Madrid, convocado por Núñez Feijóo por presión del ala dura para protestar contra una posible ley de amnistía por parte del PSOE y de Sumar.

La conexión con Ayuso, el PP madrileño y el ala dura también pasa estos días por promover al máximo la concentración convocada en Barcelona por Societat Civil Catalana para el próximo 8 de octubre. Este encuentro está siendo jaleado por la presidenta madrileña, mientras que Génova 13 todavía no ha confirmado si Núñez Feijóo se desplazará también hasta Cataluña. La propia Álvarez de Toledo ha pedido que vaya el presidente del PP.

Asimismo, ese retrato del PP más ortodoxo se refleja en su fila en el Congreso de los Diputados, donde comparte confesiones y comentarios como Rafael Hernando y Carlos Floriano. Los fotógrafos también han detectado ese grupo incipiente en la bancada popular y han sido objeto de flashes durante estos días en la Carrera de San Jerónimo.f

Todos se vigilan por lo que pueda pasar

¿Por qué se mira tanto con lupa al ala más dura? La situación del Partido Popular es complicada en estos momentos con la vista puesta en la investidura fallida de Núñez Feijóo y ante el escenario de seguir en la oposición contra Pedro Sánchez. El recambio de Casado por el gallego no ha salido como se esperaba y no se ha cumplido el objetivo de una holgada mayoría para acceder a La Moncloa.

Aunque nadie presiona ahora mismo para que Feijóo dimita ni nadie cuestiona su autoridad moral, en los círculos internos de partido sí se hacen reflexiones sobre cómo encarar esta nueva etapa y siempre aparecen recurrentemente futuribles pantallas con los nombres de Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.

En la dirección del PP están muy atentos siempre a lo que dice el ala más dura, a la que quiere contentar dentro de su estrategia de controlar al partido desde el centro hasta los ultras. Por eso, se siguen con cuidado las palabras de dirigentes como Álvarez de Toledo, que fue diputada por Barcelona, epicentro ahora de la investidura por la posición de Junts, y que siempre ha sido un azote contra los soberanistas.

Conexión con la derecha mediática

Asimismo, Álvarez de Toledo tiene una muy buena conexión con los medios de comunicación (saltó a la política tras su etapa en El Mundo). Y especialmente con la derecha mediática más dura, aquella que teme buena parte del Partido y que se escucha religiosamente en el cuartel general con Federico Jiménez Losantos como máximo exponente.

La semana pasada fue entrevista por él en esRadio, donde quiso enfocar todos sus esfuerzos para promocionar el acto del PP “contra el Gobierno y el golpe”: "Ahora lo que hay que hacer es oponerse con todas nuestras fuerzas, con todos los recursos a nuestra disposición, que son institucionales, que son parlamentarios, por supuesto, que son legales, y que desde luego incluye el liderazgo y la movilización en la calle. Y necesitamos movilización masiva en defensa de España, de la democracia, contra el Gobierno y contra los golpistas".

También el ala dura está haciendo campaña para que ascienda Álvarez de Toledo en el nuevo Partido Popular de Feijóo. La expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre presiona para que coja las riendas del grupo parlamentario: “Cayetana lo haría mucho mejor. Ya lo ha hecho, ha sido la mejor portavoz que hemos tenido. La quitó Casado, no Feijóo”. La veterana dirigente se encargó de poner letra a las críticas contra Borja Sémper por hablar en euskera: “Es él el que no me quiere a mí. El otro día me mandaron una entrevista en la que dijo que yo más bien era la señorita Rottenmeier. Yo no he dicho esto nunca de él".

El flanco catalán

Álvarez de Toledo ha remado mucho durante estas semanas, en compañía de Alejandro Fernández, líder del PP catalán, en contra de que los populares abran una vía de negociación con Junts. Ella misma se expresó muy contundente en un artículo en El Mundo a principios de mes, pero luego agradeció el cambio de rumbo del líder del PP tras las exigencias de Carles Puigdemont: “Feijóo cumple con su palabra en defensa de la igualdad y acierta”. Además, ha aprovechado este primer Pleno para atacar duramente a Gabriel Rufián (ERC) y denostar esa reforma del reglamento del Congreso para usar las lenguas cooficiales. “Problema técnico no previsto: hay que traducir a Rufián al catalán”-

La inclusión de Álvarez de Toledo en la lista por Madrid encabezada por el propio Feijóo fue una sorpresa para buena parte del partido después de las diferencias que han mantenido durante años, pero se interpretó como un gesto para contentar a todos los sectores. Un acto dentro de la estrategia “atrapalotodo” y con la vista puesta en Díaz Ayuso, Aguirre y Aznar. Pero, además de la política, a la parlamentaria popular le va muy bien en los negocios: ganó el año pasado, según su declaración de bienes, 188.364,89 euros en concepto de derechos de autor y conferencias.