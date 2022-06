Rita Maestre: "El espíritu del derrotismo es un cáncer para la izquierda y las formaciones progresistas"

Rita Maestre (Madrid, 1988) es la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital. Y en esta entrevista con infoLibre confiesa que tiene "muchas ganas" de encabezar la lista por su formación a las elecciones municipales, que se celebrarán dentro de un año. Asegura que "tiene sintonía y simpatía" por el proyecto político de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo. Insiste en que Más Madrid "es la única alternativa al PP" en Madrid pero se muestra partidaria de "sumar" y "ampliar" todo lo posible su espacio. Maestre se muestra orgullosa de la herencia de Manuela Carmena y estaría "encantada" de que la exalcaldesa hiciera campaña en su favor en 2023: "La recibiríamos con los brazos abiertos", asegura.

Falta menos de un año para las elecciones municipales. ¿Qué esperan conseguir desde Más Madrid?

Lo que las encuestas van constatando cada vez más, que es una tendencia creciente de apoyo a nuestra formación que puede volver a conseguir la Alcaldía de Madrid para un proyecto progresista como se hizo en 2015.

Según las últimas encuestas ya no serían la fuerza más votada...

La tendencia sustancial y más importante de todas las encuestas en los últimos años es que Más Madrid no ha parado de crecer. El crecimiento es constante, ahora mismo estamos en torno al 25%, somos una alternativa sólida y estas tendencias encajan con lo que ya sucedió el año pasado a nivel autonómico, donde Más Madrid se convirtió en la fuerza de la oposición al PP. Por supuesto, no me parece suficiente: queremos más, queremos una mayoría amplia.

Somos los que estamos erosionando el liderazgo de Almeida, que está en sus horas más bajas y eso se ve en la pujanza de Más Madrid

¿Se presentará usted como candidata a la alcaldía?

Tenemos que empezar el debate interno, programático, de proyecto y de listas y personas, pero desde luego tengo muchas ganas de encabezar esa lista. Y convertir en realidad los proyectos que llevamos años trabajando no solo yo, sino quince concejales, el equipo técnico, más de doscientos vocales vecinos. Tengo ganas de convertir eso en políticas reales.

¿Veremos una candidatura de unidad al amparo de la 'marca' de Yolanda Díaz?

Las encuestas nos dicen que la única alternativa al PP en la ciudad de Madrid somos nosotros. Trabajaremos para sumar, para aliarnos, para ampliar todo lo posible y llegar al máximo de personas de la ciudad, de izquierdas, sin carnet o con carnet. Somos los que estamos erosionando el liderazgo de Almeida, que está en sus horas más bajas y eso se ve en la pujanza de Más Madrid.

¿Hay algún otro dirigente municipal en que se vea reflejada? ¿Por ejemplo, Ada Colau?

Yo vengo de gobernar la ciudad de Madrid con Manuela Carmena, una etapa de la que estoy profundamente orgullosa. Se avanzaron muchas políticas que han tardado muy poco en deshacer la coalición de derecha y extrema derecha que gobierna en Madrid. Esa es la línea que yo querría retomar y hacerlo con más fuerza, con más ambición. Después de cuatro años en la alcaldía hemos aprendido no solo a saber cómo funcionan las cosas y hacerlas más rápido y mejor sino también a enfrentarnos al enorme poder mediático y empresarial. Es decir, a lidiar con las resistencias a las que te puedes encontrar en una ciudad como Madrid.

El camino están que realizando Ada Colau y Joan Ribó es el que vamos a recorrer en Madrid

Es lo que están haciendo Ada Colau en Barcelona y Joan Ribó en València, sin la interrupción de esos cuatro años que sí hemos pasado en la ciudad de Madrid. Recientemente fui a visitarlos a los dos, hace menos de un mes, y vi lo que estuvieron haciendo en los entornos escolares, el transporte público, las peatonalizaciones, la movilidad sostenible, las escuelas infantiles… todo ese trabajo que empezamos a hacer con Carmena y ha quedado interrumpido en estos años. Para mí es el que vamos a recorrer en Madrid.

¿Sigue manteniendo el contacto con Manuela Carmena?

Sí, hablamos de vez en cuando. Nos vimos hace muy poco en la presentación de un libro y ella sigue como siempre: llena de proyectos, hiperactiva y ultramovilizada. Es una persona que no para nunca de proponer, innovar, e inventarse cosas. Desde luego es una referencia.

¿Le gustaría que hiciera campaña por ustedes?

Yo creo que es importante respetar los deseos de la gente, especialmente si a alguien se le tiene cariño y aprecio, como es el caso. Ella dijo en 2019 que abandonaba la política activa y respetamos esa decisión, pero si cambia de opinión la recibiremos con los brazos abiertos, por supuesto.

¿La política es más dura para las mujeres? ¿No ha pensado nunca: hasta aquí?

Hay un nivel de violencia digital, de condescendencia y paternalismo que sufrimos las mujeres y apenas sufren los hombres. Aun así, yo cada vez me siento más orgullosa de ser una mujer joven, de tener la fortaleza y energía para hacer un trabajo que requiere de muchas horas, de mucha cabeza y de mucho trabajo duro. Me siento fuerte para enfrentarme a una tarea que sé que es un poco más difícil para nosotras. He aprendido a defenderme, a protegerme de esos ataques que solo buscan minarte la moral y que conmigo ya no lo consiguen.

Mujer y joven… ¿Ha sufrido menosprecios durante su etapa política por su juventud?

Almeida hace de eso una parte importante de su ataque personal semanal. Ayer vi un vídeo de un pleno de esta semana y pronuncia mi nombre 25 veces seguidas. Ha demostrado que ya ha elegido adversario para 2023 y que va a hacer lo posible para confrontar conmigo y con Más Madrid con todas las estrategias posibles. Judiciales, políticas y personales. Y hablaba de mí con una cierta condescendencia, poniendo en duda que una mujer joven pudiera ejercer una responsabilidad como la que estoy ejerciendo. Pues yo cada vez me crezco ante estos ataques. Las mujeres y las personas jóvenes tenemos muchísimo que aportar a la vida en general y a la política en particular. Estamos llenas de energía, somos creativas, tenemos fuerzas y pocos miedos, son cualidades bastante relevantes para ejercer la política.

Los que conocemos a Almeida sabemos quién es. Sometió a Carmena y al resto de concejales a un acoso judicial permanente. Ni una sola de sus denuncias ha llegado nunca a nada. Todo ha quedado en el fango

Lo comentaba ahora, en el último pleno municipal Almeida disparó contra todos, pero parece que ese tono bronco se premia. ¿Por qué cree que es así? ¿Qué ha pasado con esa fama de alcalde de España?

Esa fama le duró muy poco. Los que le conocemos sabemos quién es. Cuando fue portavoz de la oposición durante los años de Carmena, le sometió a ella y al resto de concejales a un acoso judicial permanente. Ni una sola de sus denuncias, de sus críticas o de sus grandes titulares ha llegado nunca a nada. Todo ha quedado en el fango. Ese es el Almeida verdadero, aunque unos meses se disfrazó de una cosa que no es. Pero no es la que le gusta y ahora ha vuelto a su ser.

El martes se pasó el pleno atacándonos pero muy orgulloso no debió quedar de cómo lo hizo. Por ejemplo, no publicó ni un solo vídeo ni una sola intervención en redes sociales. La gestión de la crisis del espionaje en la que se dedicó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la caída de su valedor, Pablo Casado, del que era su portavoz, y las gestiones que ha hecho para tapar los escándalos le han dejado muy solo en su propia organización, con un grupo municipal dividido y un liderazgo muy muy tocado. Él intenta salir a respirar pero tiene poco margen y poca fuerza para hacerlo.

¿El caso de las mascarillas tendrá consecuencias electorales, dado que políticamente solo se ha llevado a Carromero?

Desde luego. Aunque ha tratado de alejarse del tema, la realidad es que los comisionistas aristócratas han accedido a sumas millonarias gracias al primo del alcalde. No nos extraña porque uno de ellos ha estado muy vinculado al PP desde los tiempos de la Gürtel y Púnica y forma parte del sumario de ellos, el otro es un hombre de la jet set que se encuentra en fiestas y bolos con los señores del PP. Almeida cuando se refiere al caso habla de un familiar, como si fuera alguien lejano, pero es su primo carnal el que tenía interlocución directa con los miembros del equipo del alcalde. Esto le ha afectado mucho, ha estado muy nervioso. Le hemos visto reaccionando a la defensiva de quien sabe que está tocado y trata de sobreponerse a ello atacando a los demás, pero eso es una muestra aún más de debilidad.

Madrid tiene un problema enorme con los precios de la vivienda, que no se puede afrontar diciendo que se regula sola. Si se sigue así, los jóvenes no podrán irse de casa hasta los 40 años

¿Qué funciona mal en Madrid y qué funciona bien? ¿Ve algo positivo en la gestión de Almeida?

En Madrid funcionan bien muchas cosas a pesar de este gobierno. Es una ciudad estupenda en la que vivir y lo que yo digo es que puede ser una ciudad todavía mejor. Pero es que de Almeida es muy difícil que nadie recuerde una sola política que haya impulsado en estos últimos años. Una sola obra, política, idea que haya tenido un mínimo de repercusión en la vida de los ciudadanos. Por otro lado, Madrid tiene un problema enorme con los precios de la vivienda, que no se puede afrontar diciendo que se regula sola. Si se sigue así, los jóvenes no podrán irse de casa hasta los 40 años. También hay un problema enorme de contaminación y Almeida no sólo no ha hecho nada, sino que ha empeorado los datos. Y tiene un problema general de parón. Me parece que estos años están siendo un paréntesis y mientras Barcelona, València o París y Londres han avanzado estos años en políticas ambiciosas, Madrid se ha quedado atrás.

Es algo que tiene en común con Isabel Díaz Ayuso, ¿no?

Almeida hace un año y medio pensaba que iba a ser presidente del Gobierno. Es así. Él creía que tras Casado llegaría él. Y ahora está en duda si va a volver a ser alcalde, entre otras cosas porque tiene muy poco que ofrecer a la ciudad de Madrid. Se entiende que esté tan nervioso y alicaído.

Almeida hace un año y medio pensaba que iba a ser presidente del Gobierno

¿Le ha decepcionado la actitud de Ciudadanos en esta legislatura?

Hay que recordar que Ciudadanos pudo librarnos en 2015 y 2019 del PP en la Comunidad de Madrid, cuando estaban frescos los casos de corrupción de Aguirre e Ignacio González. Y en 2019 eligieron no hacer alcaldesa a Manuela Carmena, que ganó las elecciones con el 30% de los votos. Eligieron gobernar con Almeida y Ortega Smith. Desde luego para mí no han sido una gran decepción, no son de centro, son el apoyo del PP. Aunque creo que esa estrategia le ha abierto la puerta a la extrema derecha y que muchas de las cosas que dice Ortega Smith en el pleno las decía Begoña Villacís cuando gobernaba Carmena. A mí me gustaría que se convirtieran en esa bisagra, pero su acción en los últimos siete años me demuestra lo contrario.

Esta semana sus excompañeros de grupo han anunciado que van a denunciarles por financiación ilegal y sopesan hacerlo por falsedad documental. ¿Cómo se ha llegado a este punto?

Almeida creó un grupo ilegal y así lo dice una sentencia del juzgado número 30 de Madrid. Hay tres personas tránsfugas que se quedaron su acta y se fueron del partido por el que fueron elegidas y que forman parte de la estrategia de Almeida para desgastar a Más Madrid. Combinan sus acciones y se reparten los papeles en la estrategia judicial contra nosotros, unos hacen una cosa y otros hacen otra, es un clásico del PP de Madrid contra los adversarios políticos. Estamos muy tranquilos en el tema judicial, son un conjunto de acusaciones absurdas. Claro que nos financiamos con aportaciones de los cargos públicos, de la militancia y de los trabajadores. Es tan transparente que si entras en la página web de Más Madrid, en el apartado de financiación, verás que el 85% viene de nuestra carta financiera. Estamos orgullosos de ello, es la única forma de no depender de créditos bancarios. Lo hemos hecho así desde el principio y es nuestra seña de identidad. Está en el ADN de nuestra formación.

Marta Higueras hizo públicas sus conversaciones de Telegram en las que su extesorero admitía que se habían falsificado una asamblea y las firmas para constituir Más País… ¿qué le responden?

El total de erosión que le han hecho estos concejales tránsfugas a Más Madrid es ninguno. En términos internos estamos fortalecidos. Mónica García y yo tenemos una relación y combinación de proyectos total. La gente de Más Madrid está contenta y con ganas de campaña. A pesar de que este asunto lleva ya un año, desde que Almeida creó ese grupo mixto, no hemos dejado de bajar en las encuestas. No nos afectan las pequeñas difamaciones que tienen un público muy limitado y muy cafetero, pero que van a quedar nada.

El otro día publicábamos en infoLibre que hay una suerte de maldición con Telegram. ¿No se plantean cambiar de red social?

(Risas) No, al final una captura de pantalla fuera de contexto no prueba nada, pero da para construirse un cuento y cincuenta cuentos. No tiene mucho sentido entrar a deshacer cada una de las difamaciones, porque haríamos lo que Almeida quiere, pasaríamos más tiempo hablando de esto que de Madrid.

Acaba de comentar que tiene una relación muy buena con Mónica García. ¿Esa relación se extiende hasta Yolanda Díaz?

Sí, a una escala menor, pero por supuesto. Tenemos sintonía y simpatía por el proyecto de Yolanda Díaz. Por una parte por lo relacionado con la escucha y por otra por el hecho de que las formaciones políticas tenemos que estar en lo concreto, en lo material. Esa es una de las fortalezas de Yolanda y creo que también lo es de Más Madrid. Estamos poco en la teoría, en lo abstracto, y mucho en las cosas del comer, en las propuestas y debates políticos e ideológicos de reparto de la riqueza, el trabajo, en salarios… No estamos en los zascas que quiere el PP, sino en los temas que importan a la gente.

Tenemos sintonía y simpatía por el proyecto de Yolanda Díaz

¿Es el tiempo de las mujeres en política?

Sí (risas). Es el tiempo de hacer las cosas de manera distinta, ahí entramos las mujeres y también los hombres. Hablo de dejar atrás estructuras de ordeno y mando, de testosterona, la política tiene más que ver con la mano izquierda, la flexibilidad, la capacidad de llegar a acuerdos. Con hacer menos el gallito en público y ser más inteligente en la gestión interna. A nivel de Más Madrid creo que estamos demostrando que eso es posible. Es una diferencia notable a lo que ha pasado en los espacios del cambio en el pasado.

¿Cómo quiere ilusionar a los madrileños para que le voten de aquí a un año?

En Madrid las elecciones las va a decidir la movilización del electorado progresista. Y nosotras tenemos que tener una enorme inteligencia de hablar a mucha gente y no conformarnos con los ya están. Tenemos que buscar a los desanimados, a los que se han desconectado de la política, los que piensan que no hay nada que hacer, los derrotados. El espíritu del derrotismo es un cáncer para la izquierda y las formaciones progresistas. Hay que acabar con la sensación de que todo está perdido, de que no hay nada que hacer, y de que esto va a ser Hungría y que hay que ir asumiéndolo. La única forma de que eso no suceda es una movilización positiva, que además tenga en cuenta que Madrid es una ciudad socialmente progresista, que no quiere estar gobernada de forma mayoritaria por la extrema derecha. Eso no es Madrid. Tenemos que dar a la gente los ánimos y las razones para salir a la calle a defender sus servicios públicos, defender una forma de convivencia en la que estemos juntos y convertir eso en votos progresistas.