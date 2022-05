La maldición de Telegram: los chats internos que los 'carmenistas' utilizan para denunciar a Más Madrid

En enero de 2016, dos años después del nacimiento de Podemos, se fraguó la operación Jaque al pastor, que describe una jugada del ajedrez que mata al rey en cuatro rápidos movimientos y que suele hacerse contra un adversario confiado. En realidad se trataba de una estrategia fraguada por el secretario de organización, Sergio Pascual, contra el exlíder del partido, Pablo Iglesias. Y que el entorno del luego vicepresidente del Gobierno descubrió a través de unos mensajes de Telegram. Una red social que ha sido protagonista de todas las historias de traición del espacio confederal.

Sucedió con otro chat que Carolina Bescansa quiso enviar a Íñigo Errejón, que desató una guerra en Podemos en abril de 2018 cuyas consecuencias se siguen palpando en la actualidad. La entonces número tres del partido adjuntó, sin querer, su borrador para lograr el control político y orgánico de Podemos en un grupo de Telegram que seguían poco más de 2.000 personas. Fue otra conversación de Pablo Iglesias con Juan Carlos Monedero en agosto de 2014 en la misma red social la que le costó una denuncia de la periodista Mariló Montero, después de que el exlíder de Podemos dijera que la "azotaría hasta que sangrase". Y en esa misma red social Pablo Echenique esperaba la respuesta de Carmen Calvo sobre el futuro del gobierno de coalición en julio de 2020. Ella le envió la propuesta por WhatsApp, pero él, acostumbrado a comunicarse por Telegram, lo vio cuando la negociación ya se había roto.

Telegram es la red social que los dirigentes de Unidas Podemos (y sus equipos de prensa) utilizan de manera habitual para hablar entre ellos y también con los periodistas. Esta aplicación se creó en el año 2013 pensando más en la privacidad de las comunicaciones, pero ha pasado a ser la maldición de las formaciones vinculadas a Podemos. El último episodio ha llegado después de que la edil de Recupera Madrid, Marta Higueras, presentara ante el juez unos chats internos entre el concejal Francisco de Asís Fernández Camacho, entonces tesorero de Más Madrid, y el resto del grupo en el Ayuntamiento.

En estos mensajes, adelantados por el diario El Mundo, el extesorero de Más Madrid asegura que la formación simuló la convocatoria de una asamblea y falsificó firmas para crear Más País, la plataforma con la Íñigo Errejón se presentó a las elecciones generales de noviembre del 2019. "Tengo la escritura de modificación de estatutos de Más Madrid. Como imaginaba, dicen que hubo una asamblea el domingo 22 [de septiembre], convocada en tiempo y forma en la que se adoptaron los acuerdos de modificación de nombre, ámbito y logo. No la hubo, fue falso", señala Francisco de Asís.

Horas más tarde el entonces tesorero contactó en privado con Higueras. "Me acaba de llamar Pablo Chino [el senador y diputado de la Asamblea de Madrid Pablo Gómez Perpinyà] y me ha pedido disculpas por cómo se han hecho las cosas en el cambio de Más Madrid a Más País. Me ha dicho que después de la primera asamblea del domingo dieron por hecho que había que hacer el cambio, que no había otra alternativa (cierto) y se pusieron a ello sin hablarlo con nadie más. Reconoce que fue un error y me ha pedido que os lo traslade", le escribe a la entonces número dos de Errejón. "Además de pedir disculpas, creo que es muy importante que te expliquen con exactitud la situación jurídica de Más País y Más Madrid. También que todas las cuestiones de las cuentas queden claras", replica Higueras.

En Recupera Madrid sopesan denunciar a su antigua formación por falsedad documental y están decididos a hacerlo por financiación ilegal. "Entendemos que Más Madrid se ha estado financiando ilegalmente en cuanto a la cuota a cargos eventuales que la Ley de Financiación de Partidos establece que en ningún caso pueden financiar el partido", ha declarado el concejal José Manuel Calvo, integrado en el Grupo Mixto.

La actual portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha negado los hechos. "Esa publicación es falsa, es falsa la acusación. Es tan falsa que tras las amenazas no ha llegado finalmente la denuncia. Es una versión interesada de tres personas que no tienen más recorrido en la vida política madrileña que este año que les queda y estoy 100% segura de que quedará en nada", ha asegurado en declaraciones a la prensa. "Es una información falsa y difamatoria que proviene de tres tránsfugas que lo que necesitan es un poquito de casito y no voy a entrar en su juego", ha completado Mónica García, la cara visible del partido en la Asamblea de Madrid.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, no se ha pronunciado al respecto, pero en su entorno trasladan a infoLibre que está "muy tranquilo" y creen que el caso tendrá "poco recorrido judicial". También recuerdan que sí hubo una asamblea a finales de septiembre de 2019 celebrada en la sede de UGT, en la que participó Higueras. Sin embargo, una fuente que formó parte del equipo de Errejón asegura a este periódico que esa asamblea fue "una farsa" con "gente levantando cartulinas" y sin un acta válida. Sobre las irregularidades de las firmas, señala que "le consta" que ha ocurrido más veces "en algunos distritos del centro".

Los 'carmenistas' y los 'errejonistas' en guerra por el Grupo Mixto

La guerra en el seno del grupo municipal lleva ya un tiempo abierta. Las chispas empezaron a saltar en mayo de 2020. Por aquel entonces, Marta Higueras, quien fuera primera teniente de alcalde durante la etapa de Manuela Carmena, anunció que no iba a participar y que no se sumaría a la constitución de Más Madrid como partido. Entendía que había "otras formas de hacer política" y que esta plataforma había nacido con el objetivo de superar las siglas y las lógicas habituales de las formaciones políticas. A ella se sumaron Calvo y Luis Cueto, quienes fueran delegado de Desarrollo Urbano y coordinador de Alcaldía en el anterior mandato, respectivamente. Y, tras ellos, Felipe Llamas, que entró en el grupo municipal tras la salida de la edil Estrella Sánchez, y que recientemente renunció al acta después de que su grupo pactara los Presupuestos con José Luis Martínez-Almeida.

Los cuatro ediles anunciaron que seguirían en el Ayuntamiento bajo otra nueva marca: Recupera Madrid. Higueras trató de continuar como portavoz del grupo municipal. Sin embargo, el cargo acabó cayendo en manos de Rita Maestre tras intensas negociaciones y una votación interna. A fin de evitar que todo saltase por los aires, se alcanzó una suerte de acuerdo de convivencia en el que los carmenistas exigían autonomía para funcionar, reparto de los tiempos en el Pleno y la disposición de recursos financieros y humanos proporcionales a los cuatro asientos. "Ese acuerdo no se cumplió nunca", lamentó en rueda de prensa Cueto.

Tras medio año de disputas legales entre las administraciones y el partido, los ediles se incorporaron en el Grupo Mixto. Más Madrid recurrió esta decisión inmediatamente. Entendía que sus anteriores compañeros debían terminar en el grupo no adscrito. El hecho de pertenecer a un grupo es clave porque a los concejales no adscritos no les corresponde un turno de intervención en el pleno y no tienen fondos públicos para financiarse.

Hace apenas unas semanas la jueza de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid anuló la constitución del Grupo Mixto. Este mismo martes Maestre ha exigido a Almeida que cumpla la ley y disuelva el Grupo Mixto. Sin embargo, los recursos anunciados por Recupera Madrid alargarán este proceso y los concejales podrían permanecer en este grupo hasta 2023. Los chats adjuntados por Higueras y Calvo son su respuesta al recurso de su antiguo partido. Una situación que está siendo aprovechada por el PP. Martínez-Almeida ha anunciado que el Grupo Municipal Popular se querellará contra Más País y llegará hasta "el último extremo" para conocer la verdad en este caso.