Robles pide "no dejarse engañar" por un PP que propone un "verano del pasado": "Votar a Feijóo es votar a Vox"

La ministra de Defensa y número cuatro en la lista del PSOE para el Congreso por Madrid, Margarita Robles, ha llamado a "no dejarse engañar" por un Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, que proponen un "verano del pasado" en las elecciones generales del 23 de julio, informa Europa Press. "Votar a Feijóo es votar a Vox", ha advertido Robles en declaraciones a los medios de comunicación en un acto del PSOE en Madrid, donde ha aseverado que los socialistas quieren para los españoles "un verano de progreso y solidaridad" y no uno "de serie televisiva que no se corresponde con la realidad", en referencia a la campaña 'Verano azul' de los 'populares'.

En este sentido, ha pedido al líder del PP que "sea valiente" y "no engañe a los ciudadanos". "Él tiene que decir alto y claro que votar al PP es votar a Vox. Y votar a Vox todos sabemos lo que significa", ha avisado, para alertar de "retrocesos" para las mujeres, los jóvenes o los pensionistas.

La número cuatro en la lista del PSOE para el Congreso por Madrid también ha criticado al PP por "descalificar a su propia gente", como anteriormente al exlíder, Pablo Casado, y ahora al "desautorizar" a su candidata y futura presidenta de Extremadura, María Guardiola, por "decir alto y claro lo que era Vox".

"Señor Feijóo, no engañe más a los ciudadanos, sea transparente", ha clamado así Robles, quien ha instado también a responder con "no rotundo" a Vox en las urnas porque el partido "quiere llevar a España nuevamente a la tiniebla".

"Vox representa la España más oscura"

"Vox representa la España del pasado, la España más oscura", ha alertado en referencia al programa político presentado por la formación liderada por Santiago Abascal, el cual considera "muy terrible". En este contexto, ha sentenciado que no quiere "ni a Vox ni a un PP que falta a la verdad" y ha reivindicado la propuesta socialista de "diálogo, tolerancia y solidaridad" y su gestión durante los cinco años en el Gobierno.

Robles ha destacado especialmente el papel internacional de España durante el Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a un Feijóo "cuando va al extranjero va por la puerta de atrás" y a "descalificar a España". "Yo quiero sentirme orgullosa de mi país, de España, y este gobierno ha hecho que España tenga un papel internacional muy importante", ha sentenciado, para señalar que la "mejor manera" de preparar los debates en los que participará Sánchez es hacer que los españoles sean conscientes de que han tenido un Gobierno que, pese a "errores", "ha pensado en España, en los españoles y en aquellos que más lo necesitaban".

"Creo que eso es lo mejor y eso nunca lo podrá decir Feijóo porque incluso en momentos difíciles como la pandemia hemos echado de menos su apoyo al Gobierno de España", ha concluido.

Montero destaca la "derechización" del PP

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha avisado este sábado del proceso de "derechización" que está teniendo el PP, que en los lugares donde quiera arrebatar votos a Vox de cara a las elecciones generales del 23 de julio, "asimila su discurso".

En declaraciones a los periodistas en la sede de la Diputación de Sevilla, ha denunciado que, tras el resultado de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, estamos asistiendo a "un espectáculo vergonzante" del PP y Vox, de "cambio de sillones y de políticas que tienen que ver con la igualdad y relacionadas con el colectivo Lgtbi, para consolidar posiciones de poder o simplemente, para que no gobierne la lista más votada en algunos territorios, como Extremadura", donde lo fue el PSOE.

"Esto significa que el Partido Popular está dispuesto a vender lo que sea, que habitualmente son derechos de las mujeres, reconocimientos al colectivo Lgtbi o son derechos de ciudadanía respecto al ejercicio de la eutanasia o que tienen que ver con conquistas de libertades a lo largo de estos cinco años de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez", ha indicado.

Para Montero, ya no se trata de sospechas, sino que se trata "de lo que ha venido y de lo que tenemos ya en muchos entornos en donde se está dictando la política del PP por parte de Vox, que es un grupo excluyente, que no respeta la Constitución y que tiene, por tanto, un elemento muy importante de desmantelamiento del estado del bienestar y del propio estado de las autonomías".

En su opinión, siendo esto preocupante, "lo más preocupante es la derechización del Partido Popular, que en aquellos lugares donde quiera arrebatar votos a Vox, asimila su discurso". "Está dispuesto a practicar su política, y no habla de igualdad de género, del respeto a las minorías y a las personas migrantes ni habla de la conquista de derechos y libertades, sino que lleva a pie juntilla el programa de Vox", ha sentenciado.

Según Montero, "los ciudadanos tienen que saber que votar al PP y a Vox es exactamente lo mismo". Ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que sean conscientes de que si se quiere avanzar y seguir teniendo protección, hay que votar al PSOE.

"La igualdad no se vende. No hay nada que permita cambiar sillones por derechos de las mujeres ni mostrar inseguridad y exclusión al colectivo Lgtbi por buscar apoyos en gobiernos en donde, evidentemente, se abren camino políticas que dan miedo y que son reaccionarias", ha agregado la ministra.