Sabanés: "Hay demasiados puñales en política, pero he sobrevivido y me hablo con todo el mundo"

"No está mal, para ser una niña de pueblo pequeñito". Eso le viene a veces a la cabeza a Inés Sabanés cuando va por los pasillos del Congreso. Nunca soñó con ser política pero la vida le ha llevado a una larga carrera en las instituciones. Y le ha merecido la pena, confiesa. Se siente orgullosa de haber hecho cosas "pequeñitas" como renaturalizar el Manzanares o Madrid Central, en su etapa en el Ayuntamiento de la capital junto a Manuela Carmena.

Sabanés (Cubells, 1953) detesta la crispación que se ha instalado en el Congreso de los Diputados, expresando que ha sentido tristeza y vergüenza durante los dos días de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Ella cree que la política está para transformar la sociedad y hacer que la vida sea más justa. Lo dice la parlamentaria de Más País sentada en el Salón de Pasos Perdidos mientras siguen los ecos del debate. Suena el reloj, a golpe de campanada.

LOS CUARTOS

1- ¿Qué sabor de boca le ha dejado su excompañero de IU Ramón Tamames?

He sentido tristeza y algo de vergüenza.

2- ¿Cómo está el ambiente en el Congreso y qué clima hay últimamente?

Crispación innecesaria e involución democrática.

3- ¿De qué se habla poco en esta casa?

De lo importante, de lo que le preocupa a la gente, de los debates que tenemos en las comisiones. Eso trasciende muy poco.

4- A su lado se sienta Joan Baldoví, ¿lo va a echar de menos?

Totalmente. A Joan lo conozco desde que vino por primera vez a este Congreso. Le voy a echar de menos en la parte política y en la personal. Es una persona fantástica, hemos tenido siempre muy buena sintonía.

LAS CAMPANADAS

1- ¿En qué se diferencia la situación de Mónica García respecto a Enrique Ossorio por el bono social?

Es clara la diferencia. Mónica reconoce el error, pide perdón y compromete reparación. Y el señor Ossorio no hace ninguna de estas cosas, sino que dice que por qué no va a ejercer ese derecho.

2- ¿Quién es el mejor político que ha conocido durante su carrera?

Podría decir Pablo Castellano, Julio Anguita, Rosa Aguilar y Manuela Carmena. Ahora, y no porque sea mi compañero, Íñigo Errejón.

3- ¿Ha sufrido mucho machismo en política?

He presenciado y he vivido en un entorno donde podía ser poco perceptible, pero había machismo. Otra cuestión es que en el ambiente donde me movía había mucha contención y, por tanto, había un compromiso de actuar contra el machismo. Eso siempre ayuda.

4- Fue delegada de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, ¿nos está matando el aire de Madrid?

A pesar de que este año se ha cumplido con los mínimos europeos, voy a decir una cosa muy clara: los nuevos límites que se están trabajando ya en Europa están muy por encima de los niveles de calidad del aire. Para mí siempre ha sido una cuestión de salud. La gente enferma más. El aire de Madrid puede matar si no tenemos firmeza para combatir la contaminación.

5- ¿Es su candidata Yolanda Díaz?

Me parece una magnífica candidata. Sí.

6- ¿Qué le viene a la cabeza al decir el nombre de Manuela Carmena?

Ha sido una persona que me ayudó y aprendí mucho. Fue una experiencia muy rica. Pero se me viene a la cabeza, sobre todo, que el cambio es posible. Eso es Manuela.

7- ¿Qué es ser progresista en marzo de 2023?

Mirar al futuro y comprometer transformaciones y cambios. Es pensar en la gente y creer que hay que superar desigualdades. Es justicia social y medioambiental.

8- ¿De qué se siente muy orgullosa de haber contribuido en la política?

Son cosas pequeñitas. De mi etapa en el Ayuntamiento de Madrid, de la renaturalización del río Manzanares. Y de poner en el debate político y ciudadano la importancia de luchar contra la contaminación. Además, de haber impulsado Madrid Central.

9- ¿De niña pensó que estaría un día en el Congreso de los Diputados?

No, ¡qué va! Muchas veces me pongo delante y digo: “No está mal, para ser una persona de pueblo pequeñito”. Me siento muy orgullosa.

10- ¿Cuándo España tendrá una mujer en la Presidencia del Gobierno?

La tendrá. No sé muy bien en qué momento, pero tengo la convicción de que la tendrá. Ahora mismo hay muy buenas candidatas, como Yolanda. Se puede ver un horizonte de una mujer en la Presidencia.

11- ¿Ha llorado alguna vez en política?

Sí, el 11-M en Madrid. Y recordándolo. Me viene a la mente un programa especial en la calle Téllez frente a los trenes viendo trabajar a los operarios y bomberos.

12- ¿Hay muchos puñales en la política entre compañeros?

Demasiados, pero en cualquier caso, por mi forma de ser, he sobrevivido y he procurado separar una bronca en un momento de la continuidad. Estoy bastante orgullosa, me hablo con todo el mundo del pasado y del presente.