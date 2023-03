Pisarello: "En España y Argentina aparecen voces que quieren retrotraernos a tiempos predemocráticos"

Los miembros de la Mesa del Congreso siempre ven desde arriba a los diputados. Por encima de la tribuna de oradores. Y no por una cuestión de superioridad, sino que son los encargados del gobierno interior y la organización del trabajo parlamentario.

Su secretario primero es Gerardo Pisarello, uno de los políticos más influyentes de los 'comunes' y antigua mano derecha de Ada Colau en el Ayuntamiento. El político, nacido en Tucumán (Argentina) en 1970, define esa vista como un ejercicio antropológico. Se ve todo. Y allí se ha emocionado y ha sentido otras veces vergüenza. Cuando lo quieran encontrar, estará frente al cuadro de Mariana Pineda. Lo cuenta a golpe de campanadas.

LOS CUARTOS

1- ¿Cómo se ve el Congreso desde las alturas de la Mesa?

Una experiencia antropológica fascinante.

2- ¿Por qué murmuran y gritan tanto sus señorías?

No todos gritan igual. Y los que gritan tiene el umbral de tolerancia muy bajo por el adversario.

3- ¿Quién es el diputado más revoltoso?

Los más revoltosos e irrespetuosos están en las filas verdes.

4- Defina a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en una palabra.

Demasiados equilibrios, falta fuerza a veces.

LAS CAMPANADAS

1- ¿En qué se parecen la política española y la argentina?

En que aquí y allí aparecen voces esperpénticas que querrían retrotraernos a tiempos predemocráticos.

2- ¿Qué cambiaría ahora mismo del Reglamento del Congreso?

Hay que actualizarlo. Después de la pandemia, hay muchas cosas que se pueden hacer telemáticamente.

3- ¿Qué le sigue impresionando cada mañana cuando entra aquí?

Que esto se parezca más al Palacio de una Monarquía que a un Parlamento.

4- ¿Quién hace las mejores preguntas en la sesión de control?

Me gustan mucho Mertxe Aizpurua, Marta Rosique y Aitor Esteban, cada uno en su estilo.

5- ¿Y quién da las mejores respuestas?

Yolanda Díaz.

6- ¿Cuál fue el día que sintió más vergüenza?

Cuando oigo a menudo a diputados negacionistas elogiar el franquismo o atacar a las mujeres.

7- ¿Ha llorado de emoción aquí dentro?

No he llorado, pero me he emocionado mucho y a menudo.

8- Pronostique el resultado de las elecciones generales de finales de año.

Una mayoría progresista y plurinacional que frene a la extrema derecha.

9- ¿Quién debería tener una sala en el Congreso con su nombre?

Rafal de Riego, Pi i Margall y Federica Montseny.

10- Confiese, ¿es más de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis o de Ana Pastor?

Mmm. De ambos por diferentes razones.

11- Cuando sale por estas puertas, ¿cómo se quita el estrés?

Con largas caminatas por Madrid.

12- ¿Cuál es su rincón favorito en el Parlamento?

Me gusta quedarme contemplando largamente el cuadro de Mariana Pineda.