Sánchez acusa a Feijóo de rechazar los fondos europeos y dice que "no juega en el equipo de España"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de rechazar los fondos europeos y considera por tanto que "no juega en el equipo de España".

Además le ha reclamado que desautorice al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que al inicio de esta campaña electoral de las elecciones europeas dijo que Sánchez tenía como socios en política internacional a "los talibanes".

Sánchez considera que Feijóo y también el líder de Vox, Santiago Abascal, se permiten rechazar los fondos Next Generation que a su juicio están permitiendo crecer "más que la media europea" y que más de 21 millones de personas estén trabajando en España. "Yo no sé en qué equipo juega, Feijóo, pero desde luego no en el equipo de España", ha lanzado en un mitin en Sevilla, junto a la candidata Teresa Ribera.

De este modo, el jefe del Ejecutivo ha salido al paso de unas declaraciones realizadas por Feijóo en la víspera, en las que afeaba a Sánchez que presumiera de haber traído a España los fondos europeos y señalaba que eran 750.000 millones de euros de deuda que asumían los europeos.

En ese sentido, ha señalado que en las elecciones al Parlamento Europeo se va a dilucidar si los ciudadanos quieren una respuesta "antisocial" como la que a su juicio se dio a la crisis financiera o la "respuesta social" que se aplicó a la pandemia de coronavirus, a la guerra de Ucrania y a la crisis de Oriente Medio, según ha indicado.

Sánchez remarca que todas esas políticas salieron de Bruselas y por tanto ahora los ciudadanos tienen la disyuntiva de decidir si quieren volver a repetir esas "respuestas antisociales" o continuar la senda actual.

Por otro lado, ha pedido a Núñez Feijóo que "desautorice" al presidente murciano por decir que los socios de Sánchez en política exterior eran "los talibanes" después de que anunciase el reconocimiento de Palestina como Estado que se hará efectivo el martes que viene.

En este sentido, ha vuelto a defender que tomaron esta decisión igual que otros países europeos como Irlanda o Noruega y que hay 140 países que mantienen esa misma posición. Por tanto, se pregunta si todos ellos son "amigos de los terroristas o de los talibanes" como dicen algunas voces en el PP.

Montero dice a Sánchez que le van a proteger

En el acto también tomó la palabra la vicepresidenta primera del Gobierno y 'número dos' del PSOE, María Jesús Montero, que dijo que Feijóo "reniega de los valores" de país como el diálogo y el reencuentro y es "indistinguible" de la ultraderecha. "Abascal y Feijóo, tanto monta, monta tanto", ha lanzado.

Así, les ha acusado de llevar a cabo una estrategia de despersonalización del presidente del Gobierno "como nunca se había visto en democracia" y le ha dicho a Sánchez que lo van a "defender" y a "proteger" porque está siendo "vilipendiado" por PP y Vox.

Teresa Ribera

De su lado, la vicepresidenta tercera y candidata socialista, Teresa Ribera, dijo que rechazaba "el insulto, el fango, la mentira y el juego sucio" y que haya "terraplanistas en política", utilizando una expresión lanzada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, ha defendido que el Gobierno de Sánchez apuesta por una agenda económica basada en el equilibrio ambiental y la justicia social que está dando oportunidades a los españoles, al tiempo que ha llamado a desterrar el "falso debate" entre ecología y economía. "Y eso lo queremos para todos los europeos", ha señalado