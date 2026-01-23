Sánchez comparecerá en el Congreso para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado su comparecencia en el pleno del Congreso para informar sobre los últimos accidentes de tren y sobre la situación actual del servicio ferroviario.

Según han informado fuentes parlamentarias, la comparecencia del jefe del Ejecutivo, en la que dará cuenta también de las últimas cumbres y citas internacionales, no tiene por el momento fecha, ya que la petición tendrá que ser calificada por la Mesa de la Cámara Baja, que se reúne el próximo martes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había acusado este viernes a Sánchez de haber "desaparecido" y al Gobierno de generar caos y confusión al no esclarecer "casi nada" de la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba), que ha dejado 45 muertos, y le había instado a comparecer ante el Congreso. De no hacerlo, había advertido, su grupo forzaría un pleno extraordinario en el Senado.

En cuanto a la comparecencia ya anunciada del ministro de Transportes, Óscar Puente, las citadas fuentes han indicado que ya está calificada por la Mesa y será el próximo martes 27 en la Junta de Portavoces, órgano encargado de ordenar el pleno, donde se establecerá la fecha.

También darán explicaciones sobre lo ocurrido, tanto en el accidente del domingo en Adamuz como en el de Rodalies en Gelida (Barcelona) del pasado martes, el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. En este caso será en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, sin que aún haya fecha para las comparecencias.